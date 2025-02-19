통화 / CNSP
CNSP: CNS Pharmaceuticals Inc
7.98 USD 0.76 (8.70%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNSP 환율이 오늘 -8.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.84이고 고가는 8.89이었습니다.
CNS Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNSP News
일일 변동 비율
7.84 8.89
년간 변동
0.07 9.62
- 이전 종가
- 8.74
- 시가
- 8.89
- Bid
- 7.98
- Ask
- 8.28
- 저가
- 7.84
- 고가
- 8.89
- 볼륨
- 79
- 일일 변동
- -8.70%
- 월 변동
- 28.71%
- 6개월 변동
- 513.85%
- 년간 변동율
- 6038.46%
20 9월, 토요일