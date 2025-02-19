FiyatlarBölümler
Dövizler / CNSP
CNSP: CNS Pharmaceuticals Inc

7.98 USD 0.76 (8.70%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CNSP fiyatı bugün -8.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.84 ve Yüksek fiyatı olarak 8.89 aralığında işlem gördü.

CNS Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
7.84 8.89
Yıllık aralık
0.07 9.62
Önceki kapanış
8.74
Açılış
8.89
Satış
7.98
Alış
8.28
Düşük
7.84
Yüksek
8.89
Hacim
79
Günlük değişim
-8.70%
Aylık değişim
28.71%
6 aylık değişim
513.85%
Yıllık değişim
6038.46%
