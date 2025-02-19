Währungen / CNSP
CNSP: CNS Pharmaceuticals Inc
7.95 USD 0.79 (9.04%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNSP hat sich für heute um -9.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.86 bis zu einem Hoch von 8.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die CNS Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNSP News
Tagesspanne
7.86 8.89
Jahresspanne
0.07 9.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.74
- Eröffnung
- 8.89
- Bid
- 7.95
- Ask
- 8.25
- Tief
- 7.86
- Hoch
- 8.89
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -9.04%
- Monatsänderung
- 28.23%
- 6-Monatsänderung
- 511.54%
- Jahresänderung
- 6015.38%
