CNSP: CNS Pharmaceuticals Inc
7.98 USD 0.76 (8.70%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNSP ha avuto una variazione del -8.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.84 e ad un massimo di 8.89.
Segui le dinamiche di CNS Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.84 8.89
Intervallo Annuale
0.07 9.62
- Chiusura Precedente
- 8.74
- Apertura
- 8.89
- Bid
- 7.98
- Ask
- 8.28
- Minimo
- 7.84
- Massimo
- 8.89
- Volume
- 79
- Variazione giornaliera
- -8.70%
- Variazione Mensile
- 28.71%
- Variazione Semestrale
- 513.85%
- Variazione Annuale
- 6038.46%
21 settembre, domenica