CAMT: Camtek Ltd

85.84 USD 1.81 (2.07%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CAMT за сегодня изменился на -2.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.38, а максимальная — 88.54.

Следите за динамикой Camtek Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
85.38 88.54
Годовой диапазон
47.41 110.73
Предыдущее закрытие
87.65
Open
88.34
Bid
85.84
Ask
86.14
Low
85.38
High
88.54
Объем
1.178 K
Дневное изменение
-2.07%
Месячное изменение
7.39%
6-месячное изменение
46.86%
Годовое изменение
6.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.