CAMT: Camtek Ltd
85.84 USD 1.81 (2.07%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAMT за сегодня изменился на -2.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.38, а максимальная — 88.54.
Следите за динамикой Camtek Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CAMT
- Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,85%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.85%
- Camtek размещает конверт. облигации на $425 млн с 0% ставкой
- Camtek prices $425 million convertible notes offering at 0% interest
- Camtek предложит конверт. облигации на сумму $400 миллионов
- Camtek to offer $400 million in convertible senior notes
- Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 1,01%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.01%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Camtek shares surge 43% since July 2024 Fair Value signal
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Camtek: Interesting, Just Not Interesting Enough (NASDAQ:CAMT)
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.56%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Brokers Suggest Investing in Camtek (CAMT): Read This Before Placing a Bet
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.26%
- Earnings call transcript: Camtek Q2 2025 sees stable EPS, revenue beat amid stock drop
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Camtek (CAMT): Should You Buy?
- Why Camtek Stock Was Plunging This Week
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.63%
- Camtek stock downgraded by BofA as growth slows despite AI exposure
Дневной диапазон
85.38 88.54
Годовой диапазон
47.41 110.73
- Предыдущее закрытие
- 87.65
- Open
- 88.34
- Bid
- 85.84
- Ask
- 86.14
- Low
- 85.38
- High
- 88.54
- Объем
- 1.178 K
- Дневное изменение
- -2.07%
- Месячное изменение
- 7.39%
- 6-месячное изменение
- 46.86%
- Годовое изменение
- 6.78%
