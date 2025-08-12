CotationsSections
Devises / CAMT
Retour à Actions

CAMT: Camtek Ltd

97.61 USD 3.54 (3.50%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CAMT a changé de -3.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 97.49 et à un maximum de 102.00.

Suivez la dynamique Camtek Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAMT Nouvelles

Range quotidien
97.49 102.00
Range Annuel
47.41 110.73
Clôture Précédente
101.15
Ouverture
102.00
Bid
97.61
Ask
97.91
Plus Bas
97.49
Plus Haut
102.00
Volume
913
Changement quotidien
-3.50%
Changement Mensuel
22.12%
Changement à 6 Mois
67.00%
Changement Annuel
21.42%
20 septembre, samedi