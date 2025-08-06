通貨 / CAMT
CAMT: Camtek Ltd
101.15 USD 12.15 (13.65%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CAMTの今日の為替レートは、13.65%変化しました。日中、通貨は1あたり92.80の安値と101.62の高値で取引されました。
Camtek Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CAMT News
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.12%
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.85%
- Camtek、0%金利の4億2500万ドル転換社債発行を価格決定
- Camtek prices $425 million convertible notes offering at 0% interest
- Camtek、2030年満期の4億ドル無利息転換社債を発行へ
- Camtek to offer $400 million in convertible senior notes
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.01%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Camtek株式、2024年7月のフェアバリュー分析以降43%急騰
- Camtek shares surge 43% since July 2024 Fair Value signal
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Camtek: Interesting, Just Not Interesting Enough (NASDAQ:CAMT)
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.56%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Brokers Suggest Investing in Camtek (CAMT): Read This Before Placing a Bet
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.26%
- Earnings call transcript: Camtek Q2 2025 sees stable EPS, revenue beat amid stock drop
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Camtek (CAMT): Should You Buy?
- Why Camtek Stock Was Plunging This Week
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.63%
1日のレンジ
92.80 101.62
1年のレンジ
47.41 110.73
- 以前の終値
- 89.00
- 始値
- 92.90
- 買値
- 101.15
- 買値
- 101.45
- 安値
- 92.80
- 高値
- 101.62
- 出来高
- 3.998 K
- 1日の変化
- 13.65%
- 1ヶ月の変化
- 26.55%
- 6ヶ月の変化
- 73.05%
- 1年の変化
- 25.82%
