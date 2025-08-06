クォートセクション
通貨 / CAMT
CAMT: Camtek Ltd

101.15 USD 12.15 (13.65%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CAMTの今日の為替レートは、13.65%変化しました。日中、通貨は1あたり92.80の安値と101.62の高値で取引されました。

Camtek Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
92.80 101.62
1年のレンジ
47.41 110.73
以前の終値
89.00
始値
92.90
買値
101.15
買値
101.45
安値
92.80
高値
101.62
出来高
3.998 K
1日の変化
13.65%
1ヶ月の変化
26.55%
6ヶ月の変化
73.05%
1年の変化
25.82%
