货币 / CAMT
CAMT: Camtek Ltd
85.84 USD 0.00 (0.00%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CAMT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点85.70和高点88.18进行交易。
关注Camtek Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CAMT新闻
- 以色列股市收低；截至收盘特拉维夫TA35指数下跌0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.85%
- 以色列股市收低；截至收盘特拉维夫TA35指数下跌0.85%
- Camtek以0%利率定价4.25亿美元可转换债券发行
- Camtek prices $425 million convertible notes offering at 0% interest
- Camtek to offer $400 million in convertible senior notes
- 以色列股市收低；截至收盘特拉维夫TA35指数下跌1.01%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.01%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- 自2024年7月公允价值信号以来，Camtek股价飙升43%
- Camtek shares surge 43% since July 2024 Fair Value signal
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Camtek: Interesting, Just Not Interesting Enough (NASDAQ:CAMT)
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.56%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Brokers Suggest Investing in Camtek (CAMT): Read This Before Placing a Bet
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.26%
- Earnings call transcript: Camtek Q2 2025 sees stable EPS, revenue beat amid stock drop
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Camtek (CAMT): Should You Buy?
- Why Camtek Stock Was Plunging This Week
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.63%
- Camtek stock downgraded by BofA as growth slows despite AI exposure
日范围
85.70 88.18
年范围
47.41 110.73
- 前一天收盘价
- 85.84
- 开盘价
- 86.35
- 卖价
- 85.84
- 买价
- 86.14
- 最低价
- 85.70
- 最高价
- 88.18
- 交易量
- 348
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 7.39%
- 6个月变化
- 46.86%
- 年变化
- 6.78%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值