Dövizler / CAMT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CAMT: Camtek Ltd
97.61 USD 3.54 (3.50%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CAMT fiyatı bugün -3.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 97.49 ve Yüksek fiyatı olarak 102.00 aralığında işlem gördü.
Camtek Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAMT haberleri
- Camtek (CAMT) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Camtek (CAMT) Moves 13.7% Higher: Will This Strength Last?
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.12%
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.85%
- Camtek, %0 faizle 425 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını fiyatlandırdı
- Camtek prices $425 million convertible notes offering at 0% interest
- Camtek 2030 vadeli 400 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil sunacak
- Camtek to offer $400 million in convertible senior notes
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.01%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Camtek hisseleri Temmuz 2024 Gerçek Değer sinyalinden bu yana %43 yükseldi
- Camtek shares surge 43% since July 2024 Fair Value signal
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Camtek: Interesting, Just Not Interesting Enough (NASDAQ:CAMT)
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.56%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Brokers Suggest Investing in Camtek (CAMT): Read This Before Placing a Bet
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.26%
- Earnings call transcript: Camtek Q2 2025 sees stable EPS, revenue beat amid stock drop
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Camtek (CAMT): Should You Buy?
Günlük aralık
97.49 102.00
Yıllık aralık
47.41 110.73
- Önceki kapanış
- 101.15
- Açılış
- 102.00
- Satış
- 97.61
- Alış
- 97.91
- Düşük
- 97.49
- Yüksek
- 102.00
- Hacim
- 913
- Günlük değişim
- -3.50%
- Aylık değişim
- 22.12%
- 6 aylık değişim
- 67.00%
- Yıllık değişim
- 21.42%
21 Eylül, Pazar