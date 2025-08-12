FiyatlarBölümler
Dövizler / CAMT
CAMT: Camtek Ltd

97.61 USD 3.54 (3.50%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CAMT fiyatı bugün -3.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 97.49 ve Yüksek fiyatı olarak 102.00 aralığında işlem gördü.

Camtek Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAMT haberleri

Günlük aralık
97.49 102.00
Yıllık aralık
47.41 110.73
Önceki kapanış
101.15
Açılış
102.00
Satış
97.61
Alış
97.91
Düşük
97.49
Yüksek
102.00
Hacim
913
Günlük değişim
-3.50%
Aylık değişim
22.12%
6 aylık değişim
67.00%
Yıllık değişim
21.42%
21 Eylül, Pazar