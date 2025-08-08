통화 / CAMT
CAMT: Camtek Ltd
97.61 USD 3.54 (3.50%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CAMT 환율이 오늘 -3.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 97.49이고 고가는 102.00이었습니다.
Camtek Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CAMT News
- Camtek (CAMT) Moves 13.7% Higher: Will This Strength Last?
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.12%
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.85%
- 캠텍, 4억 2,500만 달러 규모 전환사채 0% 금리로 발행
- Camtek prices $425 million convertible notes offering at 0% interest
- 캠텍, 4억 달러 규모 전환사채 발행 예정
- Camtek to offer $400 million in convertible senior notes
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.01%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- 캠텍 주식, 7월 이후 43% 급등: 공정가치 신호
- Camtek shares surge 43% since July 2024 Fair Value signal
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Camtek: Interesting, Just Not Interesting Enough (NASDAQ:CAMT)
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.56%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Brokers Suggest Investing in Camtek (CAMT): Read This Before Placing a Bet
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.26%
- Earnings call transcript: Camtek Q2 2025 sees stable EPS, revenue beat amid stock drop
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Camtek (CAMT): Should You Buy?
- Why Camtek Stock Was Plunging This Week
일일 변동 비율
97.49 102.00
년간 변동
47.41 110.73
- 이전 종가
- 101.15
- 시가
- 102.00
- Bid
- 97.61
- Ask
- 97.91
- 저가
- 97.49
- 고가
- 102.00
- 볼륨
- 913
- 일일 변동
- -3.50%
- 월 변동
- 22.12%
- 6개월 변동
- 67.00%
- 년간 변동율
- 21.42%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K