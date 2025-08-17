CotizacionesSecciones
Divisas / CAMT
CAMT: Camtek Ltd

89.00 USD 3.16 (3.68%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CAMT de hoy ha cambiado un 3.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 85.60, mientras que el máximo ha alcanzado 89.08.

Rango diario
85.60 89.08
Rango anual
47.41 110.73
Cierres anteriores
85.84
Open
86.35
Bid
89.00
Ask
89.30
Low
85.60
High
89.08
Volumen
1.209 K
Cambio diario
3.68%
Cambio mensual
11.35%
Cambio a 6 meses
52.27%
Cambio anual
10.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B