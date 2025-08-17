Divisas / CAMT
CAMT: Camtek Ltd
89.00 USD 3.16 (3.68%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CAMT de hoy ha cambiado un 3.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 85.60, mientras que el máximo ha alcanzado 89.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Camtek Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CAMT News
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.85%
- Camtek fija precio de notas convertibles de $425 millones con interés del 0%
- Camtek prices $425 million convertible notes offering at 0% interest
- Camtek to offer $400 million in convertible senior notes
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.01%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Acciones de Camtek suben 43% desde señal de Valor razonable en julio 2024
- Camtek shares surge 43% since July 2024 Fair Value signal
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Camtek: Interesting, Just Not Interesting Enough (NASDAQ:CAMT)
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.56%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Brokers Suggest Investing in Camtek (CAMT): Read This Before Placing a Bet
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.26%
- Earnings call transcript: Camtek Q2 2025 sees stable EPS, revenue beat amid stock drop
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
Rango diario
85.60 89.08
Rango anual
47.41 110.73
- Cierres anteriores
- 85.84
- Open
- 86.35
- Bid
- 89.00
- Ask
- 89.30
- Low
- 85.60
- High
- 89.08
- Volumen
- 1.209 K
- Cambio diario
- 3.68%
- Cambio mensual
- 11.35%
- Cambio a 6 meses
- 52.27%
- Cambio anual
- 10.71%
