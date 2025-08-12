Valute / CAMT
CAMT: Camtek Ltd
97.61 USD 3.54 (3.50%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CAMT ha avuto una variazione del -3.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 97.49 e ad un massimo di 102.00.
Segui le dinamiche di Camtek Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CAMT News
- Camtek (CAMT) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Camtek (CAMT) Moves 13.7% Higher: Will This Strength Last?
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.12%
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.85%
- Camtek fissa il prezzo dell’offerta di obbligazioni convertibili da 425 milioni di dollari a interesse 0%
- Camtek prices $425 million convertible notes offering at 0% interest
- Camtek offrirà 400 milioni di dollari in Obbligazioni Senior Convertibili
- Camtek to offer $400 million in convertible senior notes
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.01%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Le azioni Camtek salgono del 43% dal segnale di Fair Value di luglio 2024
- Camtek shares surge 43% since July 2024 Fair Value signal
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Camtek: Interesting, Just Not Interesting Enough (NASDAQ:CAMT)
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.56%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Brokers Suggest Investing in Camtek (CAMT): Read This Before Placing a Bet
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.26%
- Earnings call transcript: Camtek Q2 2025 sees stable EPS, revenue beat amid stock drop
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Camtek (CAMT): Should You Buy?
Intervallo Giornaliero
97.49 102.00
Intervallo Annuale
47.41 110.73
- Chiusura Precedente
- 101.15
- Apertura
- 102.00
- Bid
- 97.61
- Ask
- 97.91
- Minimo
- 97.49
- Massimo
- 102.00
- Volume
- 913
- Variazione giornaliera
- -3.50%
- Variazione Mensile
- 22.12%
- Variazione Semestrale
- 67.00%
- Variazione Annuale
- 21.42%
20 settembre, sabato