Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CAMT ha avuto una variazione del -3.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 97.49 e ad un massimo di 102.00.

Segui le dinamiche di Camtek Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
97.49 102.00
Intervallo Annuale
47.41 110.73
Chiusura Precedente
101.15
Apertura
102.00
Bid
97.61
Ask
97.91
Minimo
97.49
Massimo
102.00
Volume
913
Variazione giornaliera
-3.50%
Variazione Mensile
22.12%
Variazione Semestrale
67.00%
Variazione Annuale
21.42%
