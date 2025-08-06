Währungen / CAMT
CAMT: Camtek Ltd
101.15 USD 12.15 (13.65%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAMT hat sich für heute um 13.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.80 bis zu einem Hoch von 101.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Camtek Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CAMT News
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.12%
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.27%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.85%
- Camtek platziert Wandelanleihe über 425 Millionen US-Dollar mit Nullkupon
- Camtek prices $425 million convertible notes offering at 0% interest
- Camtek kündigt 400-Millionen-Dollar-Wandelanleihe an
- Camtek to offer $400 million in convertible senior notes
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.01%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Camtek-Aktie: 43 % Kursgewinn seit Fair-Value-Signal im Juli 2024
- Camtek shares surge 43% since July 2024 Fair Value signal
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Camtek: Interesting, Just Not Interesting Enough (NASDAQ:CAMT)
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.56%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Brokers Suggest Investing in Camtek (CAMT): Read This Before Placing a Bet
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.26%
- Earnings call transcript: Camtek Q2 2025 sees stable EPS, revenue beat amid stock drop
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Camtek (CAMT): Should You Buy?
- Why Camtek Stock Was Plunging This Week
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.63%
Tagesspanne
92.80 101.62
Jahresspanne
47.41 110.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 89.00
- Eröffnung
- 92.90
- Bid
- 101.15
- Ask
- 101.45
- Tief
- 92.80
- Hoch
- 101.62
- Volumen
- 3.998 K
- Tagesänderung
- 13.65%
- Monatsänderung
- 26.55%
- 6-Monatsänderung
- 73.05%
- Jahresänderung
- 25.82%
