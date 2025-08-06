KurseKategorien
CAMT: Camtek Ltd

101.15 USD 12.15 (13.65%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CAMT hat sich für heute um 13.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.80 bis zu einem Hoch von 101.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Camtek Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
92.80 101.62
Jahresspanne
47.41 110.73
Vorheriger Schlusskurs
89.00
Eröffnung
92.90
Bid
101.15
Ask
101.45
Tief
92.80
Hoch
101.62
Volumen
3.998 K
Tagesänderung
13.65%
Monatsänderung
26.55%
6-Monatsänderung
73.05%
Jahresänderung
25.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K