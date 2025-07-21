КотировкиРазделы
Валюты / AEIS
Назад в Рынок акций США

AEIS: Advanced Energy Industries Inc

158.03 USD 1.29 (0.82%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AEIS за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 155.07, а максимальная — 158.90.

Следите за динамикой Advanced Energy Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AEIS

Дневной диапазон
155.07 158.90
Годовой диапазон
75.01 163.00
Предыдущее закрытие
156.74
Open
157.39
Bid
158.03
Ask
158.33
Low
155.07
High
158.90
Объем
739
Дневное изменение
0.82%
Месячное изменение
8.31%
6-месячное изменение
68.13%
Годовое изменение
51.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.