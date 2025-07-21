Валюты / AEIS
AEIS: Advanced Energy Industries Inc
158.03 USD 1.29 (0.82%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AEIS за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 155.07, а максимальная — 158.90.
Следите за динамикой Advanced Energy Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
155.07 158.90
Годовой диапазон
75.01 163.00
- Предыдущее закрытие
- 156.74
- Open
- 157.39
- Bid
- 158.03
- Ask
- 158.33
- Low
- 155.07
- High
- 158.90
- Объем
- 739
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- 8.31%
- 6-месячное изменение
- 68.13%
- Годовое изменение
- 51.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.