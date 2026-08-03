RegimeLock Adaptive Trend MT5

RegimeLock Adaptive Trend MT5

Адаптивный анализ тренда, подтвержденные сигналы BUY/SELL и текущий результат сегмента

RegimeLock Adaptive Trend MT5 от VitalTradeTech объединяет адаптивные трендовые линии, подтвержденные сигналы BUY/SELL и наглядный анализ сегментов.

Индикатор можно использовать на всех доступных у брокера инструментах:

  • Forex
  • Металлы
  • Индексы
  • Акции
  • Энергоносители
  • Криптовалюты
  • Другие CFD-инструменты

Тренд и сигналы

Бирюзовая линия показывает восходящий тренд. Оранжевая линия показывает нисходящий тренд.

Стрелки BUY и SELL отмечают подтвержденные изменения направления. При расчете учитываются текущая волатильность и рыночный режим.

В режиме текущей свечи сигнал сохраняется только после дополнительного подтверждения и фиксируется для соответствующей свечи. Подтвержденная стрелка не должна исчезать внутри той же свечи.

Non-repaint не означает, что каждый сигнал будет правильным или прибыльным.

Сигнальные сегменты

Сегмент начинается с сигнала BUY или SELL и заканчивается следующим противоположным сигналом.

  • BUY до SELL: Long-сегмент
  • SELL до BUY: Short-сегмент

Линия соединяет оба сигнала и показывает полное движение рынка между ними.

Зеленые значения обозначают положительный результат. Красные значения обозначают отрицательный результат.

Текущая прибыль и убыток

Открытый сегмент продолжается до актуальной рыночной цены.

Его расчетная прибыль или убыток пересчитывается на каждом тике и отображается непосредственно на графике.

Результат может отображаться:

  • В деньгах
  • В пунктах
  • В процентах
  • В деньгах и пунктах

Расчет использует выбранный условный объем.

Основные функции

  • Адаптивные трендовые линии
  • Определение рыночного режима
  • Подтвержденные сигналы BUY/SELL
  • Сегменты между противоположными сигналами
  • Прибыль/убыток завершенных сегментов
  • Текущий сегмент с Live P/L
  • Popup, Push, E-mail и звуковые уведомления
  • Режим презентации для чистого графика
  • Пять буферов для iCustom и интеграции с советниками

Важная информация

Значения сегментов являются аналитической оценкой. Они не являются реально исполненными сделками или историей торгового счета.

Спред, комиссия, проскальзывание, своп и различия котировок брокеров могут изменить фактический результат.

Индикатор может давать ошибочные или запаздывающие сигналы и не гарантирует прибыль. Пользователь самостоятельно отвечает за торговые решения, размер позиции и управление риском.

В пределах, разрешенных законом, VitalTradeTech не несет ответственности за финансовые потери или другой ущерб, связанный с использованием индикатора.

Перед торговлей на реальные деньги протестируйте индикатор в тестере стратегий и на демо-счете.


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The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
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RegimeLock Adaptive Trend MT4
Vitali Schmidt
Индикаторы
RegimeLock Adaptive Trend MT4 Адаптивный анализ тренда, подтвержденные сигналы BUY/SELL и текущий результат сегмента RegimeLock Adaptive Trend MT4 от VitalTradeTech объединяет адаптивные трендовые линии, подтвержденные сигналы BUY/SELL и наглядный анализ сегментов. Индикатор можно использовать на всех доступных у брокера инструментах: Forex Металлы Индексы Акции Энергоносители Криптовалюты Другие CFD-инструменты Тренд и сигналы Бирюзовая линия показывает восходящий тренд. Оранжевая линия показыв
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