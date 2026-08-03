RegimeLock Adaptive Trend MT5
- Индикаторы
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- Версия: 3.9
- Активации: 10
RegimeLock Adaptive Trend MT5
Адаптивный анализ тренда, подтвержденные сигналы BUY/SELL и текущий результат сегмента
RegimeLock Adaptive Trend MT5 от VitalTradeTech объединяет адаптивные трендовые линии, подтвержденные сигналы BUY/SELL и наглядный анализ сегментов.
Индикатор можно использовать на всех доступных у брокера инструментах:
- Forex
- Металлы
- Индексы
- Акции
- Энергоносители
- Криптовалюты
- Другие CFD-инструменты
Тренд и сигналы
Бирюзовая линия показывает восходящий тренд. Оранжевая линия показывает нисходящий тренд.
Стрелки BUY и SELL отмечают подтвержденные изменения направления. При расчете учитываются текущая волатильность и рыночный режим.
В режиме текущей свечи сигнал сохраняется только после дополнительного подтверждения и фиксируется для соответствующей свечи. Подтвержденная стрелка не должна исчезать внутри той же свечи.
Non-repaint не означает, что каждый сигнал будет правильным или прибыльным.
Сигнальные сегменты
Сегмент начинается с сигнала BUY или SELL и заканчивается следующим противоположным сигналом.
- BUY до SELL: Long-сегмент
- SELL до BUY: Short-сегмент
Линия соединяет оба сигнала и показывает полное движение рынка между ними.
Зеленые значения обозначают положительный результат. Красные значения обозначают отрицательный результат.
Текущая прибыль и убыток
Открытый сегмент продолжается до актуальной рыночной цены.
Его расчетная прибыль или убыток пересчитывается на каждом тике и отображается непосредственно на графике.
Результат может отображаться:
- В деньгах
- В пунктах
- В процентах
- В деньгах и пунктах
Расчет использует выбранный условный объем.
Основные функции
- Адаптивные трендовые линии
- Определение рыночного режима
- Подтвержденные сигналы BUY/SELL
- Сегменты между противоположными сигналами
- Прибыль/убыток завершенных сегментов
- Текущий сегмент с Live P/L
- Popup, Push, E-mail и звуковые уведомления
- Режим презентации для чистого графика
- Пять буферов для iCustom и интеграции с советниками
Важная информация
Значения сегментов являются аналитической оценкой. Они не являются реально исполненными сделками или историей торгового счета.
Спред, комиссия, проскальзывание, своп и различия котировок брокеров могут изменить фактический результат.
Индикатор может давать ошибочные или запаздывающие сигналы и не гарантирует прибыль. Пользователь самостоятельно отвечает за торговые решения, размер позиции и управление риском.
В пределах, разрешенных законом, VitalTradeTech не несет ответственности за финансовые потери или другой ущерб, связанный с использованием индикатора.
Перед торговлей на реальные деньги протестируйте индикатор в тестере стратегий и на демо-счете.