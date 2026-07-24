SMC Order Block Delta Validator

📌 SMC 訂單區塊 Delta 驗證器 - 流向確認





您是否厭倦了看到傳統的訂單塊被打破卻沒有任何價格反應？大多數 SMC 指標之所以失效，是因為它們只關注圖表結構，而忽略了真正驅動市場的因素：成交量和激進程度。





SMC 訂單區塊 Delta 驗證器是 Smart Money Concepts 推出的首款指標，它透過分析原始 K 線內的微流結構來驗證每個訂單區塊。它計算控制點 (POC)、DPOC 和激進程度 Delta，從而只顯示真正具有機構興趣的區域。





🚀 此指標與其他指標有何不同？





與常見的 SMC 指標在頂部和底部繪製方框不同，我們的指標根據原始 K 線的強度即時對訂單區塊進行分類：





強吸收（藍/橙）：當成交量巨大且 Delta 值相反時出現，表示大型參與者正在進行被動防禦（高激進程度區域）。主動性（綠/紅）：表示大型交易者發動強勁的單邊行情（非常適合動量/突破操作）。





🛠️ 主要功能





成交量流驗證 (POC/DPOC)：精確辨識原始K線中合約最集中的位置，並在該區域內繪製內部支撐/阻力線。





Tick Delta讀數：辨識區域形成過程中買賣雙方力量的不平衡。





多時間框架支撐（MTF - 深度）：將來自更高時間框架（例如H1、H4）的訂單區塊直接視覺化在您的M5操作圖表上，以便進行宏觀匯合分析。





自動緩解：一旦價格耗盡該區域的流動性，相應的區域將被移除或標記為無效。





超輕量級公式：最佳化的演算法，可在不增加MetaTrader 5終端負擔的情況下分析歷史資料。





⚙️ 輸入參數





擺動高點/低點週期：偵測生成塊狀形態的頂部和底部的靈敏度。





歷史天數：要渲染的歷史天數。





最小成交量因子：成交量過濾器對「強吸收」的靈敏度。





啟用深度（MTF）：在較小的圖表上顯示較大的時間週期。





POC/DPOC 視覺化：可啟用/停用內部線條繪製，並自訂顏色和不透明度。





🔍 功能詳細說明





1. 擺動週期（擺動高點/低點週期）





作用：控制圖表結構檢測頂部和底部的靈敏度。





工作原理：如果設定為 5（預設值），則指標僅在頂部左側和右側至少各有 5 根更低的 K 線時才將其視為有效頂部。





對圖表的影響：





較低的值（例如 3 或 4）會偵測到更多訂單區塊（適合快速超短線交易）。





較高的數值（例如 10 或 12）會過濾掉噪音，只找到最強的結構性訂單區塊（適合波段交易或多日交易）。





2. 歷史天數（最大歷史天數）





作用：限制指標載入和處理的歷史資料量。





工作原理：如果設定為 10 天，指標將僅繪製和分析最近 10 個交易日內建立的訂單區塊。





對圖表的影響：這對於最佳化至關重要。透過將歷史資料限制在最近幾週，指標可以保持極低的運行速度，而不會因幾個月前不再相關的舊資料而佔用 MetaTrader 5 的記憶體。





3. 最小成交量因子（Min Volume Factor）





功能：定義數學過濾器，用於將訂單區塊分類為「強吸收」或「主動出擊」。





工作原理：機器人會將訂單塊K線的成交量與先前成交量的平均值進行比較。如果目前成交量超過此倍數因子（例如 0.95），則該指標會確認存在大量機構交易活動，並更改訂單區塊的顏色以突出顯示此異常成交量。





對圖表的影響：





有助於過濾掉成交量低（散戶成交量）且通常很容易被價格突破的「虛假」訂單塊。





4. 圖表時間架構深度（Depth / Multi-Timeframe）





功能：允許您在當前圖表上繪製來自更大時間框架的訂單區塊（例如，在 M5 圖表上交易時查看 H1 或 H4 圖表上的訂單區塊）。





工作原理：啟動「顯示深度」功能並選擇宏觀時間週期（例如，PERIOD_H1），該指標會掃描宏觀價格走勢，並將較大的 H1 方塊直接投射到較小的 M5 圖表上。





對圖表的影響：顯著提高入場點的準確性。您可以等待價格測試 H1 宏觀方框，當較小的 M5 圖表觸及該方框時，即可尋找入場訊號。這是兩個時間週期完美結合的策略。