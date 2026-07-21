🛡️ Один неудачный день не должен стоить вам проп аккаунта.



Risk Manager FS Pro вводит ЖЁСТКИЙ дневной лимит убытка. Как только эквити достигает лимита, советник мгновенно закрывает все открытые позиции по рынку и блокирует торговлю до следующего торгового дня — сила воли больше не нужна. Создан специально для челленджей проп-фирм и фондированных счетов (1-step, 2-step, instant funding).



😤 Почему сливают челленджи

Почти никогда дело не в стратегии. Дело в одном «тильтовом» вечере: убыток, отыгрыш, удвоенный лот — и дневное правило просадки нарушено. Эта утилита делает такой сценарий технически невозможным.



🔐 Три независимых уровня защиты

⚡ АВТОЗАКРЫТИЕ — эквити достигло дневного или общего лимита → все позиции закрываются мгновенно.

🔒 ЖЁСТКАЯ БЛОКИРОВКА — торговля заблокирована до полуночи (по серверному времени). Любая новая сделка под блокировкой закрывается за ~0,5 секунды, а панель считает такие попытки.

💾 ПЕРСИСТЕНТНОСТЬ — блокировка и базовые уровни привязаны к логину счёта и переживают переподключение советника, перезапуск терминала и даже его переустановку. Снятие советника во время активной блокировки вызывает алерт и push-уведомление.



📊 Что отслеживает

📉 Дневная просадка — % от баланса на начало дня (по эквити, плавающий убыток учитывается)

📉 Общая просадка — % от стартового баланса челленджа

🎯 Профит-таргет — прогресс от начального баланса: текущее / цель / осталось в деньгах

📋 Баланс, эквити, P/L дня и точное расстояние до лимита в деньгах



🖥️ Премиальная панель на графике

Тёмная панель показывает оба лимита цветными индикаторами (🟢 зелёный → 🟡 жёлтый → 🔴 красный), статус защиты и обратный отсчёт до разблокировки. Раннее предупреждение на 75% дневного лимита: алерт, звук и push на мобильный MT5.



✅ Ключевые моменты

✅ Ставится на ОДИН график — защищает весь счёт: все символы, ручную торговлю и других советников

✅ Работает с любым брокером, любым размером счёта, hedging и netting

✅ 100% офлайн — без DLL, без веб-запросов, без внешних сервисов

✅ Поставил и забыл: по умолчанию 2% день / 8% всего — как у большинства проп-фирм



⚙️ Параметры

• Дневной лимит убытка (% от баланса) — по умолчанию 2.0

• Общий лимит убытка (% от стартового баланса) — по умолчанию 8.0

• Закрывать все сделки при достижении лимита — вкл/выкл

• Уведомления: алерт / push / звук

• Панель: показать/скрыть, позиция X/Y

• Профит-таргет: вкл, начальный баланс (0 = автоопределение), цель %

• Magic number, сброс базовых уровней (для нового челленджа)



🧪 Как протестировать демо

Бесплатное демо работает только в тестере стратегий. Включите ВИЗУАЛЬНЫЙ режим, откройте несколько сделок и дайте просадке дойти до лимита — увидите автозакрытие и блокировку. На реальном или демо-счёте советник работает так же, отслеживая ваше реальное эквити.



📌 Примечание: дневной лимит сбрасывается в 00:00 по серверному времени. Если у вас работают другие советники, при достижении лимита Risk Manager закроет и их позиции — это его прямая задача.



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