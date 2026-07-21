Risk Manager FS Pro

🛡️ Один неудачный день не должен стоить вам проп аккаунта.

Risk Manager FS Pro вводит ЖЁСТКИЙ дневной лимит убытка. Как только эквити достигает лимита, советник мгновенно закрывает все открытые позиции по рынку и блокирует торговлю до следующего торгового дня — сила воли больше не нужна. Создан специально для челленджей проп-фирм и фондированных счетов (1-step, 2-step, instant funding).

😤 Почему сливают челленджи
Почти никогда дело не в стратегии. Дело в одном «тильтовом» вечере: убыток, отыгрыш, удвоенный лот — и дневное правило просадки нарушено. Эта утилита делает такой сценарий технически невозможным.

🔐 Три независимых уровня защиты
АВТОЗАКРЫТИЕ — эквити достигло дневного или общего лимита → все позиции закрываются мгновенно.
🔒 ЖЁСТКАЯ БЛОКИРОВКА — торговля заблокирована до полуночи (по серверному времени). Любая новая сделка под блокировкой закрывается за ~0,5 секунды, а панель считает такие попытки.
💾 ПЕРСИСТЕНТНОСТЬ — блокировка и базовые уровни привязаны к логину счёта и переживают переподключение советника, перезапуск терминала и даже его переустановку. Снятие советника во время активной блокировки вызывает алерт и push-уведомление.

📊 Что отслеживает
📉 Дневная просадка — % от баланса на начало дня (по эквити, плавающий убыток учитывается)
📉 Общая просадка — % от стартового баланса челленджа
🎯 Профит-таргет — прогресс от начального баланса: текущее / цель / осталось в деньгах
📋 Баланс, эквити, P/L дня и точное расстояние до лимита в деньгах

🖥️ Премиальная панель на графике
Тёмная панель показывает оба лимита цветными индикаторами (🟢 зелёный → 🟡 жёлтый → 🔴 красный), статус защиты и обратный отсчёт до разблокировки. Раннее предупреждение на 75% дневного лимита: алерт, звук и push на мобильный MT5.

Ключевые моменты
✅ Ставится на ОДИН график — защищает весь счёт: все символы, ручную торговлю и других советников
✅ Работает с любым брокером, любым размером счёта, hedging и netting
100% офлайн — без DLL, без веб-запросов, без внешних сервисов
✅ Поставил и забыл: по умолчанию 2% день / 8% всего — как у большинства проп-фирм

⚙️ Параметры
• Дневной лимит убытка (% от баланса) — по умолчанию 2.0
• Общий лимит убытка (% от стартового баланса) — по умолчанию 8.0
• Закрывать все сделки при достижении лимита — вкл/выкл
• Уведомления: алерт / push / звук
• Панель: показать/скрыть, позиция X/Y
• Профит-таргет: вкл, начальный баланс (0 = автоопределение), цель %
• Magic number, сброс базовых уровней (для нового челленджа)

🧪 Как протестировать демо
Бесплатное демо работает только в тестере стратегий. Включите ВИЗУАЛЬНЫЙ режим, откройте несколько сделок и дайте просадке дойти до лимита — увидите автозакрытие и блокировку. На реальном или демо-счёте советник работает так же, отслеживая ваше реальное эквити.

📌 Примечание: дневной лимит сбрасывается в 00:00 по серверному времени. Если у вас работают другие советники, при достижении лимита Risk Manager закроет и их позиции — это его прямая задача.

💬 Вопросы? Пишите во вкладке «Обсуждение» — отвечаю ежедневно.
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5 (11)
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Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
Утилиты
Custom Timeframe Manager Pro: неограниченные таймфреймы в MetaTrader 5 Стандартные настройки терминала часто скрывают важные детали движения цены. Ограничивая анализ только классическими периодами, трейдер рискует упустить моменты зарождения тренда и истинные уровни волатильности. Custom Timeframe Manager Pro — это профессиональная утилита, расширяющая границы MetaTrader 5. Создавайте любые кастомные периоды, включая дробные и экзотические, и работайте с ними как с обычными графиками терминала.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
TradeMirror Pro MT5
Hao Liu
3 (1)
Утилиты
TradeMirror — это локальное программное обеспечение для копирования сделок, разработанное для платформ MT4/MT5 с поддержкой синхронизации операций в реальном времени. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Преимущества продукта Соответствуя высоким стандартам безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового ПО, мы оптимизировали три ключевых аспекта: Интуитивно понятный графический интерфейс для удобного упра
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик также может установить время истечения подписки
AlgoRadar
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
AlgoRadar is an on-chart analytics dashboard for MT5 that aggregates Expert Advisor performance across multiple accounts, brokers, and platforms, including both MT4 and MT5 data, into a single live view on your MT5 chart. All analysis runs from the chart interface, with no external applications or manual report processing required. EA Analysis and Ranking For traders running multiple Expert Advisors, AlgoRadar provides a consolidated view of each EA's performance across accounts. Active EAs a
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