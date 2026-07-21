🛡️ 一个糟糕的交易日，绝不应该让你失去一个已获资金的账户。



Risk Manager FS Pro 为您的账户强制执行硬性每日亏损限额。一旦净值触及限额，它会立即以市价平掉所有持仓，并锁定交易直至下一个交易日——不再依赖意志力。专为自营交易公司（Prop Firm）挑战赛和资金账户设计（1-step、2-step、即时资金）。



😤 为什么挑战赛会失败

几乎从来不是策略的问题，而是一个失控的下午：一笔亏损、一笔报复性交易、翻倍的手数——每日回撤规则就此被突破。本工具让这种情形在技术上不可能发生。



🔐 三层独立保护

⚡ 自动平仓——净值达到每日或总限额 → 所有持仓立即平掉。

🔒 硬性锁定——交易保持锁定直至午夜（服务器时间）。锁定期间开出的任何新单会在约0.5秒内被平掉，面板会统计这些被拦截的尝试。

💾 持久化——锁定状态和亏损基准与账户登录号绑定，重新加载EA、重启终端甚至重新安装都不会重置。在锁定生效期间移除EA会触发警报和推送通知。



📊 监控内容

📉 每日回撤——占当日起始余额的百分比（基于净值，浮动亏损计入）

📉 总回撤——占挑战赛起始余额的百分比

🎯 盈利目标——从初始余额起的进度：当前 / 目标 / 剩余（以金额显示）

📋 余额、净值、当日盈亏，以及距离限额的精确金额



🖥️ 图表上的高级面板

简洁的深色面板以颜色渐变（🟢 绿 → 🟡 琥珀 → 🔴 红）显示两个限额、保护状态，以及锁定时的解锁倒计时。达到每日限额75%时提前预警：弹窗、声音和MT5手机推送。



✅ 要点

✅ 只需挂载到一个图表——即可保护整个账户：所有品种、手动交易及其他EA

✅ 适用于任何经纪商、任何账户规模、对冲和净额模式

✅ 100%离线——无DLL、无网络请求、无外部服务

✅ 一次设置永久生效：默认每日2%/总计8%，与大多数Prop Firm规则一致



⚙️ 输入参数

• 每日亏损限额（余额的%）——默认 2.0

• 总亏损限额（起始余额的%）——默认 8.0

• 达到限额时平掉所有交易——开/关

• 通知：弹窗 / 推送 / 声音

• 面板：显示/隐藏、X/Y位置

• 盈利目标：启用、初始余额（0 = 自动检测）、目标%

• Magic number、重置基准（开始新挑战时使用）



🧪 如何测试演示版

免费演示版仅可在策略测试器中运行。请使用可视化模式查看面板；开几笔交易并让回撤达到限额，即可看到自动平仓和锁定的实际效果。在真实或模拟账户上，EA以完全相同的方式跟踪您的真实净值。



📌 注意：每日限额在服务器时间00:00重置。如果您同时运行其他EA，当限额被触发时，Risk Manager 也会平掉它们的持仓——这正是它的职责。



💬 有问题？请在评论区留言——我每天都会回复。