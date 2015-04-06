Safe Averaging Pro

— это полностью автоматический советник, который делает усреднение позиций безопасным. Вход в рынок происходит только по сигналам RSI (уровни 20/55) при спокойном рынке (свеча ≤ 50 пунктов). Система использует усреднение с шагом 800 пунктов и множителем лота 1.6, но максимум — 5 ордера в серии. Первые сделки закрываются по 100 пунктам, а вся серия — по общему TP 30 пунктов. Главная фишка: лот рассчитывается автоматически от вашего баланса по формуле

, что полностью исключает перегрузку депозита. Просто установите и забудьте — бот сделает всё сам.