Safe Averaging

Safe Averaging Pro — это полностью автоматический советник, который делает усреднение позиций безопасным. Вход в рынок происходит только по сигналам RSI (уровни 20/55) при спокойном рынке (свеча ≤ 50 пунктов). Система использует усреднение с шагом 800 пунктов и множителем лота 1.6, но максимум — 5 ордера в серии. Первые сделки закрываются по 100 пунктам, а вся серия — по общему TP 30 пунктов. Главная фишка: лот рассчитывается автоматически от вашего баланса по формуле  (Баланс × Риск) / 20000 , что полностью исключает перегрузку депозита. Просто установите и забудьте — бот сделает всё сам.
Рекомендуем также
EA MECHANIC
Charles Harper
Эксперты
Эксперт MECHANIC - это советник, работающий на MetaTrader (MT4) и предназначенный для торговли тремя основными парами, а именно EURUSD, GBPUSD и AUDUSD. Но при индивидуальной настройке он также хорошо работает на любой валютной паре. Эксперт содержит сложную, полностью функциональную и точную механическую торговую стратегию, которая требует определенного хладнокровия. Она основана на стандартных индикатороах MT4 - Bollinger Bands и Parabolic SAR. Стратегия работает только на таймфрейме M5. Прост
MAD Scalper Expert Advisor
Conor Dailey
Эксперты
MAD - Moving Average Distance The MAD Scalper Expert Advisor uses ATR and the distance to a moving average to determine if price has the potential for reversion (mean reversion). Trades are closed when price returns to mean (moving average) + buffer. We use ATR as our MA_Buffer. MAD includes an averaging feature. The range is determined by ATR and the RangeMultiplier. The higher the RangeMultiplier the further apart the averaging trades will be. Works on all time frames and pairs. Suggestions:
Skylark EA
Manuel Mateo Soto
Эксперты
Discounted price.   The price will increase to $2999 starting 15th March 2026. Daily Live Signal: myfxbook[.]com/members/wanol0/skylark/11874656   Skylark EA is a rules-based, session-focused Expert Advisor built to trade with discipline and consistency on intraday markets. It is designed and optimized specifically for EUR/USD, where it has been tested and calibrated for liquidity and execution conditions. That said, it can also be used on other FX pairs if you wish to experiment, but EUR/USD
All in one MA cross
Catalin Adelin Iovan
Эксперты
All moving averages in one strategy Have you ever wanted a simple and efficient strategy that actually works?  Well, now it's your chance to have it , because I am very glad to bring you another of my best creations : ALL in one MA CROSS This EA its an all in one strategy. It contains all types of moving averages that can be modified together with a risk management plan. If you want the indicator only , here it is : https://www.mql5.com/en/market/product/54184#!tab=overview Features  The wa
Global Scalper
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Эксперты
Robot automático para compras de Forex. Utiliza las medias móviles para seleccionar los momentos ideales para realizar las compras y las ventas. Se recomienda su uso en Timeframe M15, M30 o H1. No es recomendable el uso en M1 o M5. La equidad mínima recomendada es de 1000$ para garantizar las estabilidad del sistema. Desarrollado por Global Scale Europe desde España.
GoldenLine
Prajak Jeenklab
Эксперты
️แนวคิดระบบ (Core Concept)ช่วงระยะเวลา ราคาโปรโมชั่น!!! GoldenLine Hybrid V2 เป็น EA แบบ Hybrid 2 ระบบในตัวเดียว สำหรับ: รักษาทั้ง “สุขภาพ” และ “จังหวะเด้ง” กระจายข่าว สามารถทำกำไรให้กับสภาพตลาดได้ ระบบที่ 1: EMA Trend Following (ระบบ A) ใช้เส้นสัมผัส EMA: EMA50 และ EMA350 เร: EMA50 > EMA350 → เปิดซื้อ (ขาขึ้น) EMA50 < EMA350 → เปิดขาย (ขาลง) เร: เกาะเทรนด์หลัก ยิงไม้ตามแรงตลาด ใช้ ATR คุมระยะห่างไม้ → ลดอย่างเข้มข้นจนเกิน ระบบที่ 2: อุปสงค์และอวัยวะ + RSI (System B) จับ “จุดกลับต
Infinite Storm EA
Radek Reznicek
5 (2)
Эксперты
Infinite Storm EA - это безопасный и полностью автоматический советник, который анализирует рыночные тенденции и движения цен и благодаря этому может достигать высоких показателей прибыльных сделок. У каждого ордера есть стоп-лосс (реальный или виртуальный), а советник реализовал расширенные функции фильтрации вместе с защитой от спреда и проскальзывания. Этот советник НЕ использует какие-либо опасные стратегии, такие как Мартингейл, Сетка или Арбитраж. Этот советник полностью настраивается пол
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Эксперты
The  MaverickProPlus  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favorable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 5 y
OsMa TrendSurfer
Augustine Kamatu
Эксперты
This is a free version of the EA  TrendSurfer OsMa  https://www.mql5.com/en/market/product/104264   TrendSurfer OsMa   receives signals from a technical analysis of in-built MetaTrader 4 indicator Oscillator of a Moving Average (OsMA) and then implements   The Quantum Forex Trading System   to generate positive results. Discover: The Quantum Forex Trading System _Mastering the Market with Advanced Algorithms & Multifaceted Strategies_ --- Redefining Forex Trading: In the vast realm of forex, wh
FREE
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Эксперты
Осталось 5 копий по цене $149. Следующая цена $189. Торговый робот Griddy Calm использует классическую стратегию входа в рынок в направлении тренда по наилучшей цене. В случае разворота тренда используется мягкая сетка с усреднением. Большой динамический шаг, малый множитель лота и наличие стоп лосса по эквити делают используемую сеточную стратегию достаточно безопасной в долгосрочной перспективе. Ключевой особенностью советника является алгоритм частичного закрытия ордеров, позволяющий использ
Faa Trend EA
Arvin Arce Gatus -
Эксперты
Type:  Expert Advisor (EA) - Unlimited for MetaTrader 4 Account Strategy:  The system does Not use Grid, does Not use Martingale and other risky strategies. FAA TREND EA is a fully automated based on Trend Line breakouts.  Timeframe:  From M1 to H1. M5 is a healthy choice  Symbols To Trade:  Any Forex pair, BEST in EURUSD...  Features:  Automatically calculates and draws trend line on your chart.  Full safety options. All trades are protected by Stop Loss with Trailing Stop. Each trade has
MARSI Pro Adaptive RSI and MA System
Jurijs Gulkevics
Эксперты
MARSI Pro   - автоматизированная торговая система для MetaTrader 4, сочетающая в себе: Гибридная стратегия: Сигналы на основе пересечения цены со скользящей средней (MA) Фильтр перекупленности/перепроданности через индикатор RSI Мартингейл-механизм управления объемом позиций Ключевые особенности: Динамическая адаптация лота после убыточных сделок Встроенная система риск-менеджмента: Ограничение максимального риска (% от депозита) Проверка достаточности маржи Расчет потенциального убытка Двойная
SW Scalper
Mhd Amran Bin Lop
Эксперты
SW Scalper EA SW Scalper is a fully automated Expert Advisor based on scalping when indicated the market makes a fast movement. It uses smart algorithms to open any trade.Also this system come with very smart Money Management code and not like other Expert Advisor with this ea you will cant use fixed lot to trade. You must use the very smart Money Management system inside this ea to open any trade, you will need only to put your risk and the system will do all other job for you. And if you put
EA Leggera MT4
Artem Titarenko
Эксперты
EA Leggera это продвинутый высокоэффективный эксперт с надёжной и безопасной стратегией. Это профессиональный торговый инструмент, обладающий синергетической мощностью передовых флэтовых методов торговли и адаптивных трендовых методов. Внедрённые методы позволили увеличить эффективность и быстродействие при рассмотрении рыночной ситуации, для того чтобы каждый момент в рынке использовать в наших интересах. Аналитический блок вместе с данными ценового графика, учитывает поступающие новости, текущ
Great Ox EA
Hatem Koshok
Эксперты
Полностью автоматизированный советник Great Ox работает как на классических, так и на ECN-счетах. Использует различные торговые системы, такие как торговля по тренду, хеджирование, нейронные сети и т.д. Всегда устанавливаются уровни SL и TP. Эксперт собирает данные о предыдущем тренде пары, чтобы сопоставить предыдущий тренд с различными стратегиями, такими как хеджирование и нейронная сеть, чтобы получить оптимальную точку для открытия ордеров. Нейронная сеть в это время определяет, совпадает л
ATR RSI x4
Aleksander Gladkov
Эксперты
Советник реализует стратегию торговли на основе зон перекупленности и перепроданности сигналов индикатора ATR RSI i4 , который включен в код. Используются Trend Following, Counter Trend system , DD reduction Algoritm и Level Trading algoritm. Для начала торговли просто присоедините советник к графику, предпочтительно EURUSD таймфрейм H1. Результаты в реальном времени можно посмотреть здесь . Для торговли с новым инструментом Форекс (EURUSD H1 по умолчанию) рекомендуется настроить значения парам
Master Dow Jones MT4
Sergio Tiscar Ortega
Эксперты
Investment Philosophy Master Dow Jones EA   is a high-precision algorithmic trading system specifically engineered for the   Dow Jones Industrial Average (DJ30/US30) . Unlike generic trading systems, this algorithm exploits the structural bullish bias inherent in the top 30 U.S. blue-chip companies by operating exclusively on the   Long Side . This specialization significantly reduces exposure to erratic short-side volatility and aligns the strategy with long-term institutional capital flows. St
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Эксперты
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Эксперты
Робот предназначен для торговли на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY и других с небольшим спредом. Торговля осуществляется на 5-и минутном таймфрейме, от уровней, определяемых роботом с помощью нескольких методов расчета ценового движения. Эксперт не использует опасные методы управления капиталом. Все позиции имеют стоп-лосс и тейк-профит. Параметры эксперта можно оптимизировать на коротких временных интервалах. Параметры Use_LOGO - использовать логотип на графике (Замедляет тестиров
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
BuckWise
Joel Protusada
Эксперты
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Эксперты
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
FTA Trader EA
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: PROMO: Minimum Price Expert Advisor: Fixed Time Averaging Trader Overview: The Fixed Time Averaging Trader is an automated trading system designed to execute trades at predetermined times, employing an averaging strategy to optimize entry and exit points. This expert advisor (EA) is ideal for traders seeking a disciplined and systematic approach to trading, reducing the influence of market noise and emotional decision-making. Key Features: Fixed Time Trading: Executes trades at specific
Setka po Ma
Aleksandr Solovev
Эксперты
Советник сеточник. Работает от 2х скользящих средних. Все настройки по Moving Average есть. Настройки по отложенным ордерам тоже имеются. Такие как: шаг, колличество ордеров, лот, стоп, Профит. Есть встроенный трейлинг стоп, по нему настройки тоже имеются. Срабатывает при пересечении мувингов. Открывает 2 ордера по рынку и любое колличество отложенных ордеров. Рыночные ордера можно настраивать по собственному усмотрению.
Cyclone Intraday MT4
Mikhail Mitin
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
AW Heiken Ashi EA
AW Trading Software Limited
Эксперты
Многофункциональный автоматизированный советник, работающий по сигналам трендового индикатора AW Heiken Ashi. С расширенными и гибкими настройками управления рисками, объёмами, логикой входа и сопровождения позиций. При необходимости использует усреднение, регулируемые уровни TakeProfit и StopLoss, встроенная функция перекрытия, динамический шаг межу ордерами. Индикатор AW Heiken Ashi - ЗДЕСЬ  / MT5 версия советника - ЗДЕСЬ   Основные функции: Работа по индикатору AW Heiken Ashi — Советник авто
UniversalEA
Sergey Deev
3.4 (5)
Эксперты
Советник позволяет построить торговую систему на базе пользовательского индикатора. Он выполняет автоматизированное открытие/закрытие сделок по сигналам индикатора, размещающего в буфере значения, отличные от 0 и EMPTY_VALUE. Советник опрашивает значения заданных индикаторных буферов, открывает/закрывает и сопровождает сделки согласно заданным параметрам. В советнике реализованы следующие функции сопровождения сделок: - установка для сделки SL и TP; - вычисление объема по заданному риску; - пере
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
Big Chief Premium
Joel Protusada
Эксперты
B I G  C H I E F   P R E M I U M Big Chief is an Expert Advisor that runs its own 2 proprietary analysis & algorithms. No indicator is used to analyze the entry point in the first method and the second method has an Ichimoku Indicator with proprietary settings. For the exit plan, it uses the proprietary Sequence Method & implement the cutlosses-let-profit-run strategy. You will be surprised that at the closing of all trades, almost most of them are having a positive profit and alm
Forest
Vadim Podoprigora
Эксперты
Forest - трендовый советник в основе которого лежит анализ по математической модели линий тренда, что позволяет определить движение тренда. Советник наиболее подходит для работы на валютной паре - "USDCHF", на периоде "H1". Советник подходит для работы на любых типах счетов и у любых брокеров. Советник использует математический анализ для открытия сделок и контроль убытка для открытых сделок. В своей основе советник не использует каких-либо рисковых систем с повышением объема или увеличением кол
С этим продуктом покупают
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет во
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Эксперты
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
Эксперты
ORIX System — торговый робот разработанный специально для валютной пары GBPUSD на таймфрейме M5 . Советник основан на анализе поведения цены и элементов рыночной структуры и не использует стандартные технические индикаторы. Советник не использует мартингейл, торговые сетки, усреднение против рынка, локирование, открытие сделок без стоп-лосса, а также высокочастотную или хаотичную торговлю. Live signals Основные требования и рекомендации Валютная пара: GBPUSD Таймфрейм: M5 Минимальный депозит: о
Golden Mirage mt4
Michela Russo
4.7 (10)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Эксперты
Генерируйте контролируемую прибыль с помощью Grok AI , диверсифицированным по рискам и оптимизированным для золота советником . GoldZILLA AI — это многостратегический алгоритм, определяющий рыночные режимы для динамического выбора из пяти различных стратегий, оптимизируя доходность при минимизации просадки по XAUUSD. [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя и инструкции по настро
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Forex Dominance MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Эксперты
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Forex Market. It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Discounted price   . The price will increase by $50 with every 5 purchases. No Risky Strategies   –   Does not use martingale or grid methods Artificial Intelligence Integration: At the heart of this EA les a sophisticated AI engine capable of recognizing complex patte
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Эксперты
Скачать пробную версию Канал EA Budak Ubat Цена ограничена! Цена увеличится на 10 долларов после каждых 10 покупок! Как это работает Когда EA активен, он будет анализировать график на основе параметра Режим выполнения. Если на графике нет существующих позиций, EA откроет сделку на основе параметра. Если тренд восходящий, он откроет покупку, а если нисходящий - продажу. Также будет установлен ордер на стоп-лосс на определенном расстоянии от цены открытой сделки, если переменная стоп-лосса больш
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индекс
Другие продукты этого автора
The intersection of moving averages
Kseniia Tretiakova
Эксперты
Торговый бот торгует по  стратегии "Пересечение скользящих средних".  Параметром входа в сделку является пересечение быстрой скользящей (с меньшим периодом) пересечение медленной скользящей (с большим периодом) сверху вниз. Стоп  stop loss ставится за предыдущую вершину при продаже.  Take profit по коэффициенту от величины stop loss. Фильтрация тренда ведется третьей скользящей средней. 
RSI Grid Martingale Pro
Kseniia Tretiakova
Эксперты
RSI Grid Martingale Pro   — это полностью автоматический советник, использующий запатентованную (в рамках логики) комбинацию классического RSI и адаптивного мартингейла. В отличие от «слепых» сеточников, которые открывают ордера на каждом чихе, наш робот ждет идеальный момент: пересечение уровня перекупленности/перепроданности   плюс   подтверждение импульса размером свечи. Ключевые преимущества Умный вход без перерисовки:   Сигнал генерируется только при пересечении RSI уровней 30/70 на закр
Moving 3
Kseniia Tretiakova
Эксперты
Торговый бот торгует по  стратегии "Пересечение скользящих средних".  Параметром входа в сделку является пересечение быстрой скользящей (с меньшим периодом) пересечение медленной скользящей (с большим периодом) сверху вниз. Стоп  stop loss ставится за предыдущую вершину при продаже.  Take profit по коэффициенту от величины stop loss. Фильтрация тренда ведется третьей скользящей средней. 
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв