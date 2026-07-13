Prop Firm Phase Protection

介绍

通过 PropFirm Dashboard 全面掌控您的资金账户，这是专为参与 Prop Firm 挑战的交易者设计的专业监控面板，可帮助您实时管理评估阶段的每一个关键环节。

该系统专为 MetaTrader 5 开发，持续监控资金账户中的重要参数，包括盈利目标、最大每日亏损、最大回撤、最低交易天数以及挑战进度。所有数据都会通过现代化、直观的仪表盘实时显示，并自动更新。

PropFirm Dashboard 不仅仅是一个数据展示工具，它还能帮助您避免风险管理错误。当账户达到设定的盈利目标并超过安全缓冲值后，系统可以自动关闭所有持仓、停止交易操作，并发送通知，确保挑战阶段能够正确完成。


产品特点

  • 专为 Prop Firm 挑战设计的 MetaTrader 5 专业监控仪表盘。
  • 实时监控账户余额、净值（Equity）以及累计收益。
  • 自动计算盈利目标完成进度。
  • 可视化显示每日最大亏损限制。
  • 完整监控账户最大回撤（Maximum Drawdown）。
  • 统计交易天数并监控每日交易活动。
  • 自由设置挑战阶段、盈利目标和风险限制参数。
  • 自动更新数据，无需人工干预。
  • 达到目标后自动关闭交易持仓。
  • 重要账户状态触发 Push 通知提醒。

智能挑战管理
PropFirm Dashboard 会持续分析账户状态，让您随时了解当前挑战进度、剩余风险空间以及是否接近违反 Prop Firm 交易规则。

自动资金保护
当账户达到设定盈利目标以及安全缓冲比例后，系统可以自动关闭所有正在运行的交易，避免在完成挑战后继续交易导致不必要的风险。

专业风险控制
实时管理资金账户最重要的风险指标，包括每日亏损限制、最大回撤限制以及盈利目标完成情况。所有信息通过清晰的状态指示器和进度条快速呈现。

智能通知系统
当账户发生重要事件时，例如达到盈利目标、超过每日亏损限制或接近危险回撤水平，系统会及时发送提醒，帮助您快速采取行动保护账户。

实时可视化仪表盘
集成于 MetaTrader 5 内部的现代化 Dashboard，将所有重要账户信息集中显示，包括当前阶段、净值、利润、剩余限制、目标完成百分比以及挑战状态。

兼容各种 Prop Firm 规则
系统支持不同类型的评估模式和资金账户规则，用户可以根据不同挑战要求自由配置盈利目标、亏损限制以及最低交易天数。

应用场景

PropFirm Dashboard 非常适合：

  • 参加 Prop Firm 挑战的交易者。
  • 管理具有严格风险限制资金账户的用户。
  • 需要自动监督账户状态的量化交易者。
  • 希望避免达到目标后过度交易导致挑战失败的交易者。
  • 希望在 MetaTrader 5 中实现专业风险管理的用户。
一款通过高级监控、智能风险管理和自动执行功能，帮助交易者控制、保护并成功完成 Prop Firm 挑战的专业工具。

通过实时监控账户关键参数，让 PropFirm Dashboard 自动管理挑战中的重要限制条件，以更高的安全性和信心完成您的资金账户评估。

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4.88 (166)
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交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
实用工具
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的手动交易面板,旨在直接从图表准备、执行和管理仓位,并在每个步骤中实现对风险的可视化控制。 该工具在单一界面中整合了订单准备、根据风险自动计算仓位大小、Entry、Stop Loss 和 Take Profit 交互区域,以及执行后的多项交易管理功能。 版本 2.0 更新 2.0 版本引入了多项改进以优化执行工作流: 自动方向反转:将 Take Profit 或 Stop Loss 拖动到入场价格的另一侧会自动切换设置方向并重新计算另一个级别 轻盈虚线将 SL 和 TP 级别延伸到历史中,以便对照之前的高点和低点进行校准 执行单元格根据方向着色,中央显示计算出的手数 手动输入跟踪距离(以点为单位)或 ATR 乘数 SL 和 TP 区域的点击区域扩大,使拖动更可靠 自动适应高分辨率屏幕(DPI 缩放) 紧凑的最小化模式以释放图表空间 主要功能 Trade Panel PRO MT5 允许您在执行前以结构化方式准备交易。面板根据所选风险模式自动计算手数,显示估计风险、潜在利
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
作者的更多信息
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
5 (1)
专家
适用于外汇、黄金和US30的突破策略 该产品是一种基于突破条件的自动交易策略。它旨在使用预定义规则在真实市场环境中运行。 实时信号 Darwinex Zero 20% 折扣码： DWZ2328770MGM_20 注意：由于相关性限制，该产品并未专门针对 Darwinex 条件进行配置。 兼容市场 EURUSD USDJPY US30 / DOW JONES XAUUSD（黄金） 工作原理 该策略监控价格行为，并根据内部条件识别突破区域。当满足与价格波动相关的预定义条件时执行交易。 主要特点 基于预定义规则的突破逻辑 集成风险管理并支持可配置止损 结构化的风险与交易管理方法 兼容多种资产 支持止损、止盈和追踪设置 可编辑 Magic Number，用于多策略运行 优势 基于既定条件的自动执行 专为真实市场条件设计 适合不同经验水平的交易者 自定义设置 每笔交易风险设置 交易时间设置 兼容 hedging 和 netting 账户 图表上的水平显示 推荐要求 最低入金：1000 USD 低点差 ECN 经纪商 推荐经纪商 IC Markets 该产品采用基于规则的方法，并具有明确的执行和风
HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (4)
指标
HiperCube AutoTrend 线 Darwinex Zero 20% 折扣码： DWZ2328770MGM_20 该指标可帮助您轻松识别支撑位和阻力位，在图表中绘制线条并了解市场中的重要点。 此工具是半自动化交易的最佳方式，可为您完成部分工作。 阻力位或支撑位是重要的水平，有时很难识别，但现在不会给您带来更多困惑 HiperCube Autotrends 适用于任何时间范围 所有类型的策略，剥头皮、波动、日内... 所有市场，外汇、商品、指数、加密货币...您可以在 XAU、EURUSD、BTC、US30 或您想要的地方使用它 Chatgpt 和 AI 被用于开发它 帐户： 在真实或演示中使用它，无论您希望在哪里。 任何类型的账户都是有效的净额结算或对冲 特点 易于使用 提供有用的选项 自定义您的阻力线和支撑线 建议 将其与其他指标和分析相结合，这只是确认良好市场模式的基本工具
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Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
专家
Discount code for 20% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Hi Traders and Inversors HiperCube presents you a new product , that make new series of EAs! This EA combine Martingala +Grid System , and is designed to provided a long term stability Recommendations: Currency Pair: EURSD , EURGBP, USDJPY, GBPUSD Timeframe: 1H Minimum Deposit: $1000 USD Account Type: Hedging DON'T BE ABARISC, use short Daily Profit and TPs at least 3 pips but lower than 5 pips Specifications: Daily targets to stop t
Aroon Trend
Adrian Lara Carrasco
指标
Aroon 趋势指标说明 Aroon 趋势指标 —— 完整解读 Aroon 指标是一种强大的趋势分析工具，用于帮助交易者识别市场趋势的形成、强度以及成熟阶段。 它由两条主要线组成： Aroon Up（向上线） 和 Aroon Down（向下线） 。 这两条线根据价格距离最近一次高点或低点所经过的时间来计算，从而帮助交易者判断市场的真实动能。 当 Aroon Up 长时间保持在 100 附近，而 Aroon Down 保持在较低水平时，市场通常被视为处于强劲上升趋势。 相反，如果 Aroon Down 高企而 Aroon Up 较低，则市场可能处于强烈下跌趋势中。 因此，Aroon 指标非常适用于趋势跟随策略、突破策略以及波段交易系统。 通过观察两条线的交叉，交易者可以识别以下信号： 趋势早期反转信号 趋势延续与确认 市场横盘与低波动时期 动能衰竭区域 突破的潜在确认 与传统基于价格波动的指标不同，Aroon 更注重 基于时间的趋势力量 ， 因此它往往能提供更早、更准确的趋势预警信号。 Darwinex Zero 专属折扣码 如果你正在使用 Darwinex Zero，这里提供一个 20
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HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
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指标
「HiperCube USD INDEX (DXY /USDX) 」是代表股票、債券或大宗商品等特定資產組表現的金融基準，其價值以美元計價。這些指數幫助投資者追蹤和比較特定行業或市場隨時間的表現。透過以美元表示，該指數為評估投資提供了一致的衡量標準，無論資產的本國貨幣或地理位置如何。 Darwinex Zero 20% 折扣码： DWZ2328770MGM_20 表現 獨立窗口指示器，讓訊息更清晰 客製化蠟燭，改變顏色 易於安裝，僅在需要時更改活動名稱 Chat gpt 和 AI 被用于开发它 了解 HiperCube 美元指數： 績效指標： 此指數顯示特定市場或部門的績效。如果美元指數上漲，則表示基礎資產普遍增值。相反，該指數的下降表示價值下降。 貨幣影響 ：由於該指數以美元計價，因此美元匯率的波動會影響其價值。例如，如果美元走強，指數中的外國資產在轉換為美元後的價值可能會下降，即使其本國貨幣價值保持不變。 全球視野 ：美元指數提供資產表現的全球視角，使國際投資者更容易衡量回報，而無需擔心貨幣兌換的複雜性。 解讀 HiperCube 美元指數 投資決策 ：投資者使用美元指數
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GannHiLo
Adrian Lara Carrasco
指标
Gann Hilo — Precision and Clarity in Trend YouTube Channel: @BotPulseTrading GannHilo is a technical indicator designed to identify precisely and visually trend changes in the market. Combining price structure with Gann theory, this system draws dynamic lines that act as smart guides of direction and support . Its minimalist design and optimized algorithm allow for a clean and effective reading, showing exactly when momentum shifts direction without noise or unnecessary delays. Ideal for both
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HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
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欢迎使用 HiperCube Renko Candles Darwinex Zero 25% 折扣码：DWZ2328770MGM 此指标为您提供真实的市场信息，将其转换为 Renko Candle Style。 定义 Renko 图表是一种金融图表，用于测量和绘制价格变化，使用砖块（或条形）表示价格变动。与传统烛台图不同，Renko 图表不显示基于时间的信息，仅关注价格波动。 特点： 单独窗口中的指标 自定义蜡烛颜色 自定义蜡烛/砖块大小（以点为单位） Chatgpt 和 AI 被用于开发它 Renko 策略示例： 识别趋势 等待回调和使用 Renko 蜡烛吞没 输入您的入场点 SL 吞没的较低点 TP 风险回报 1:2、1:3... 请注意，这是一个示例，可以作为基础或新策略，无论如何在真实账户中尝试和测试它，这些信息仅供您了解如何使用 Renko Candles Hipercube 指标
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HiperCube Pro Gale BTC
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
专家
介绍 是时候释放交易的全部潜力了， HiperCube Pro Gale BTC 正是 你所需要的 , 借助AI和 Chat GPT , 结合我们开发团队的丰富经验，我们成功创建了一个稳定可靠的资源，现在，它已经可以供你使用！ 实时信号 实时信号 Darwinex Zero 的 20% 折扣代码： DWZ2328770MGM_20 产品特点： 带止损的风险管理 每笔交易都包含内置止损，以确保你的风险始终得到有效管理。 严格测试 该机器人在各种市场条件下进行了多年测试，证明了其有效性和可靠性。 BTC / 比特币交易 凭借经过验证的系统，你可以自信地进入加密货币市场，安全地交易BTC和比特币。 外汇多样化交易 该机器人同样适用于外汇交易，包括EUR/USD、GBP/USD和USD/JPY等货币对。 商品交易 此外，你还可以用同样的信心和安全性交易XAU/USD（金）货币对。 下载预设 你可以下载以下货币对和商品的预设： EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H USD/JPY: HiperCube Pro Ga
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
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Hi traders, HiperCube i glad to present you a new indicator MTF MA! Discount code for 25% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM HiperCube Multi-Timeframe Moving Average   or   MTF MA   is an indicator that permit you display the MA from higher timeframe y other lower, so simple. Features: Select Timeframe from a dropdown menu Custom Period MA Custom MA type(EMA,SMA...) Custom Color of MTF MA Chat GPT and AI was used to develp it Conclusion HiperCube MTF is a simple but usefull innicator that pe
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HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
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HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
指标
Welcome to HiperCube VIX Discount code for 25% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM This indicator provide you a real info of market of volume of sp500 / us500 Definition  HiperCube VIX  known as the CBOE Volatility Index, is   a widely recognized measure of market fear or stress . It signals the level of uncertainty and volatility in the stock market, using the S&P 500 index as a proxy for the broad market. The VIX Index is calculated based on the prices of options contracts on the S&P 500 inde
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HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
指标
HiperCube ADX Histogram is here! Discount code for 25% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM This indicators helps you to know if could be a strong trend in the market . ADX is a very popular and usefull indicator, so many top traders reccomends use it as filter to bad trades, or in combinations of other analysis. With HiperCube ADX you will be a premium exoerience using a beautifula and great indicator for your trading. FEATURES: Fully Customizable Custom Your Chart! Custom Color to Histogram I
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HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
指标
HiperCube Market Profile ! Discount code for 20% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 A Market Profile is   a graphical representation that combines price and time information in the form of a distribution . It displays price information on the vertical scale (y-axis) and volume information on the horizontal scale (x-axis). This chart type provides insights into market activity, allowing traders to visualize and evaluate fair market value in real-time. Features: Custom Colors Custom Chart Cl
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HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
指标
HiperCube Tornado is here! Discount code for 20% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Tornado is a simple but effective indicator that helps you to identify when a new bull or bear power is near. Easy to use Custom Colors Separate windows indicator TEMA is used to do calcs Custom Periods  Custom Method  Chat GPT and AI used to be developed  Strategy Wait to TI+ cross the TI- Thats means  ,signal to buy Wait to TI- cross the TI+ Thats means , signal to sell Remmenber combines this w
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HiperCube DonChian Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
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此指标是EA的一部分:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Darwinex Zero 20%折扣码: DWZ2328770MGM_20  推出新版本的Donchian指标 我们很高兴推出 新版本的Donchian指标 ，它经过尖端改进和精度增强。现在完全 适配于HiperCube Pro Gale ，这一更新工具提供了更高效交易的无缝体验。 为什么这个版本是游戏规则的改变者： 适配于HiperCube Pro Gale : 最新更新专为与 HiperCube Pro Gale 集成而设计，确保您的交易策略具有最大兼容性和效率。 无与伦比的功能 : Donchian指标一直是市场趋势追踪的热门选择，新版本经过优化，性能更上一层楼。 验证的有效性 : 凭借其预测市场动态的能力，Donchian指标显示出 更高的精确性和可靠性 ，是严肃交易者的必备工具。 探索 Donchian指标 的强大功能，并通过这一先进的高性能工具提升您的交易水平。
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HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
指标
Introducing the VXN Indicator Discount code for 25% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Your ultimate ally in navigating the volatile seas of the Nasdaq-100 Index. Designed for traders who demand precision and reliability, the VXN Indicator provides real-time insights into market sentiment and potential price swings. With the VXN Indicator, you can: Predict Volatility : Gain a competitive edge by anticipating market movements with accuracy. Optimize Strategies : Fine-tune your trading strategi
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HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
实用工具
Welcome Again! Discount code for 20% off at Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Today we want present a new uselfull tool, HiperCube SuperVisor,  this tool solved the problem that we have when run differents EAs at same time, doing the supervision of that something hard to do,Thanks to this we can see in 1 Chart up to 5  EAs at same time, we can if see each one of them have opened positions, profits in buy , profit in sell and total profits. Features Custom names per each EA Set Colors as you wich,
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HiperCube Protector
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实用工具
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Hipercube lynx BTC Scalping
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专家
歡迎來到 HiperCube Lynx! Darwinex Zero 20% 折扣码：DWZ2328770MGM_20 開發時注重低風險、穩定、高一致性和完整性，具有以下特點： 沒有歷史閱讀器 突破關鍵水準且無過度交易（開倉過多交易） 每筆交易固定停損 追蹤停損準備就緒！ 自動複合 自動 低迴撤 聊天GPT和AI曾经被开发 設定: 易於運行，無需設置文件 符號：BTCUSD/比特幣 批量大小：您可以使用原本想要的批量，Lynx 會自動套用自動複合 時間範圍：H1，但 Lynx 在 3 個時間範圍內自動工作 資本：最低 1000 美元，使用 0.01 手 經紀商：作為 IC 市場的低點差經紀商 時區和夏令時：無需設置 回測： 觀看圖像，您可以看到所有結果和詳細信息 選擇 BTCUSD/BitCoin 作為交易品種 時間範圍：H1、H4、D1 點擊開始，預設設定即可 檢查測試結束時的統計數據，查看所有詳細資訊以獲取更多信息 如果您想獲得不同的結果，請使用不同的設定重複上述過程 道具公司： 請檢查您的自營公司規則此 EA。具有如此高價差、佣金或不允許加密貨幣市場的公司不相容。
HiperCube Index PRO
Adrian Lara Carrasco
专家
使用我们先进的交易机器人，释放智能交易的力量！ 准备好提升您的交易策略了吗？ 了解旨在以精确性和可靠性提供一致表现的尖端 交易机器人 。 为什么选择我们的交易机器人？  独家优惠： 使用代码 DWZ2328770MGM 即可享受 Darwinex Zero 令人难以置信的 25% 折扣 ！ 不要错过此限时优惠！ 1. 经证实的表现： 经过多年的严格测试，并取得了令人印象深刻的成果，确保您获得可靠的交易助手。 2. 风险意识策略： 一次只执行一笔交易 ——最大限度地集中注意力，最大限度地减少风险。 3. 无马丁格尔，无网格： 专为稳定性和可持续性而设计，避免可能危及您资金的风险策略。 4. 全球市场覆盖： 在全球最具影响力的指数上进行交易： US30 / 道琼斯 US100 / 纳斯达克 / USTEC GER40 / 德40 / DAX 立即行动！ 使用代码 DWZ2328770MGM ，以 25% 的折扣 增强您的交易策略并抓住这个机会。 今天就开始您的智能交易之旅！ 免责声明：过去的表现并不保证未来的结果。 始终负责任地交易。 下载预设
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
专家
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Bot Pulse GOLD UP
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专家
XAUUSD（黄金）H1 自动交易策略 本产品是一款专为黄金市场（XAUUSD）H1周期设计的自动交易策略。 基于预定义规则分析价格行为并自动执行交易。 监控信号 您可以通过以下公开信号查看真实交易表现： 信号1 - 实盘账户 信号2 - 实盘账户 信号3 - 实盘账户 适用市场 XAUUSD（黄金） 工作原理 策略持续分析H1周期的价格行为，以识别高概率区域。 当满足内部条件时自动执行交易。 特点 基于规则的交易逻辑 针对XAUUSD H1优化 内置风险管理 支持止损、止盈和追踪止损 全自动执行 可自定义Magic Number 优势 无需人工干预 适用于真实市场环境 结构化风险控制 专注于高流动性资产 参数设置 用户可以调整每笔交易风险、交易时间和管理参数。 兼容对冲和净值账户。 建议条件 最低入金：1000 USD 低点差 快速稳定的执行环境 注意事项 实际表现可能因经纪商、延迟和设置不同而有所差异。 建议先在模拟账户测试。
Bot Pulse Ultra DAX
Adrian Lara Carrasco
专家
Bot Pulse Trading – DAX 布林带机器人  利用 市场波动 ，使用精心设计的 DAX 布林带交易算法 ！此高级交易机器人可识别精准的进场和出场点，并通过结构化且纪律严明的方法适应市场动态。 主要特点： 智能布林带策略 – 识别价格极端点，提高交易成功率。 一次只进行一笔交易 – 专注执行，确保交易可控且高效。 严格测试与稳健性 – 在多种市场条件下进行了压力测试。 全自动且可靠 – 无需人工干预，启动后自动运行！ 独家优惠：   使用代码   DWZ2328770MGM_20 享受   20% 折扣   适用于   Darwinex Zero ！此优惠限时提供，切勿错过！ 此机器人经过 严格的稳健性测试 ，确保其在不同市场环境下保持稳定表现。尽管没有策略能保证未来结果，但该工具基于 可靠且经过充分测试的方法 ，帮助您提升 DAX 交易体验。 更聪明地交易，充满信心地交易。
Trade Assistant X Light
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实用工具
Trade Assistant X Light — 一键提升你的交易决策 探索 Trade Assistant X Light，这是一款为追求精准、速度与轻松控制的交易者打造的工具。直接集成在你的平台中，这个直观的界面让你能够快速下达市价单和挂单，调整止损和目标，管理部分平仓，并只需几次点击即可启用自动功能，如保本和平仓。告别繁琐缓慢的流程：每一个操作都经过优化，让你能够自信而迅速地执行交易。 无论是新手还是专业交易者，Trade Assistant X Light 都将清晰直观的界面与高级参数相结合：按账户余额百分比设置风险，定义精确的止损/止盈点，预览限价单，并即时修改已开仓位。面板清晰显示关键信息，如交易品种、magic number，以及保本和平仓触发点，帮助你做出更一致、更有根据的决策。 优势与好处 优雅的界面 3 种个性化主题 市价单、STOP 和 LIMIT 订单 部分平仓和保本设置 预览选项与可视化调整 专为 简单且实用 而设计 只有必要的功能 ，没有那些你永远不会用到的复杂助手 安全与控制 是设计的核心：订单取消和平仓选项让你在不失控的情况下调整策略；自动化功能减少操
BotPulse Connector PRO
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实用工具
介绍 现在是全面掌控您的交易账户的时候了。 BotPulse Connector 是一款用于实时监控、分析和管理多个交易机器人的工具，帮助您基于清晰、准确的数据做出决策。 凭借优化的架构和自动化系统开发经验，该解决方案提供稳定、可靠且完全自动化的环境，实现按机器人进行风险控制。 实时信号 Darwinex Zero 20% 折扣码: DWZ2328770MGM_20 产品特点: 在一个系统中监控多个交易机器人 为每个EA单独计算回撤 为每个机器人设置亏损限制 (%) 数据持久化（不会重置或丢失配置） 自动更新，无需手动操作 智能风险控制 每个机器人独立评估，避免单一策略影响整个账户。 自动更新 系统始终保持同步，无需手动调整。 实时网页面板 随时随地访问数据，界面清晰直观。 智能通知 仅接收来自EA的重要通知，避免不必要的干扰。 完全兼容 支持MetaTrader 5中的所有交易机器人。 应用 使用多个EA的交易者 有回撤限制的资金账户 专业风险管理 远程账户监控 专注于算法交易风险控制与自动化的解决方案。 通过真实数据优化您的交易决策。
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