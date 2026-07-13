Prop Firm Phase Protection

介绍

通过 PropFirm Dashboard 全面掌控您的资金账户，这是专为参与 Prop Firm 挑战的交易者设计的专业监控面板，可帮助您实时管理评估阶段的每一个关键环节。

该系统专为 MetaTrader 5 开发，持续监控资金账户中的重要参数，包括盈利目标、最大每日亏损、最大回撤、最低交易天数以及挑战进度。所有数据都会通过现代化、直观的仪表盘实时显示，并自动更新。

PropFirm Dashboard 不仅仅是一个数据展示工具，它还能帮助您避免风险管理错误。当账户达到设定的盈利目标并超过安全缓冲值后，系统可以自动关闭所有持仓、停止交易操作，并发送通知，确保挑战阶段能够正确完成。

产品特点

专为 Prop Firm 挑战设计的 MetaTrader 5 专业监控仪表盘。

实时监控账户余额、净值（Equity）以及累计收益。

自动计算盈利目标完成进度。

可视化显示每日最大亏损限制。

完整监控账户最大回撤（Maximum Drawdown）。

统计交易天数并监控每日交易活动。

自由设置挑战阶段、盈利目标和风险限制参数。

自动更新数据，无需人工干预。

达到目标后自动关闭交易持仓。

重要账户状态触发 Push 通知提醒。

智能挑战管理

PropFirm Dashboard 会持续分析账户状态，让您随时了解当前挑战进度、剩余风险空间以及是否接近违反 Prop Firm 交易规则。

自动资金保护

当账户达到设定盈利目标以及安全缓冲比例后，系统可以自动关闭所有正在运行的交易，避免在完成挑战后继续交易导致不必要的风险。

专业风险控制

实时管理资金账户最重要的风险指标，包括每日亏损限制、最大回撤限制以及盈利目标完成情况。所有信息通过清晰的状态指示器和进度条快速呈现。

智能通知系统

当账户发生重要事件时，例如达到盈利目标、超过每日亏损限制或接近危险回撤水平，系统会及时发送提醒，帮助您快速采取行动保护账户。

实时可视化仪表盘

集成于 MetaTrader 5 内部的现代化 Dashboard，将所有重要账户信息集中显示，包括当前阶段、净值、利润、剩余限制、目标完成百分比以及挑战状态。

兼容各种 Prop Firm 规则

系统支持不同类型的评估模式和资金账户规则，用户可以根据不同挑战要求自由配置盈利目标、亏损限制以及最低交易天数。

应用场景

PropFirm Dashboard 非常适合：

参加 Prop Firm 挑战的交易者。

管理具有严格风险限制资金账户的用户。

需要自动监督账户状态的量化交易者。

希望避免达到目标后过度交易导致挑战失败的交易者。

希望在 MetaTrader 5 中实现专业风险管理的用户。

一款通过高级监控、智能风险管理和自动执行功能，帮助交易者控制、保护并成功完成 Prop Firm 挑战的专业工具。