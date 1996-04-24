MTF Jurik Fast Adaptive Trend Line

JFATL MTF Plus – Панель мультитаймфреймового анализа тренда

Узнайте сонаправленность трендов на нескольких таймфреймах за считанные секунды

Забудьте о бесконечном переключении между графиками и таймфреймами. JFATL MTF Plus объединяет до восьми таймфреймов в одну интеллектуальную панель, помогая вам быстро определять направление тренда, оценивать его качество и с большей уверенностью находить потенциальные торговые возможности.

Основанный на комбинации сглаживания скользящей средней Юрика (JMA) и технологии быстрой адаптивной линии тренда (FATL), JFATL MTF Plus разработан для обеспечения быстро реагирующего анализа тренда с одновременной фильтрацией большей части рыночного шума, который может затруднить принятие решений. Трендовая линия на графике и четкий сигнал сочетаются с интуитивно понятной панелью для мониторинга сонаправленности трендов на нескольких таймфреймах.

Проблема, которую он решает

Многие трейдеры сталкиваются со следующими трудностями:

  • Постоянное переключение между множеством графиков и таймфреймов

  • Получение противоречивых сигналов на разных таймфреймах

  • Определение того, является ли тренд устойчивым или он становится перекупленным/перепроданным (растянутым)

  • Пропуск возможностей из-за слишком медленной реакции индикаторов

  • Трата слишком большого количества времени на анализ вместо совершения сделок

JFATL MTF Plus помогает ответить на такие важные вопросы, как:

  • Совпадают ли старшие и младшие таймфреймы?

  • Находится ли цена вблизи своей трендовой линии или она слишком сильно отдалилась от нее?

  • Насколько устойчив текущий тренд?

  • Какой таймфрейм заслуживает моего внимания прямо сейчас?

Ключевые особенности

Умный мультитаймфреймовый анализ

  • Мониторинг до 8 выбранных пользователем таймфреймов одновременно: от месячного (MN1) до 5-минутного (M5).

  • Мгновенный просмотр бычьих, медвежьих или нейтральных условий на нескольких таймфреймах.

  • Быстрое определение сонаправленности тренда и структуры рынка.

  • Отображение только тех таймфреймов, которые вы действительно используете.

  • Уменьшение загромождения графика и времени на анализ.

Практичные метрики тренда

JFATL MTF Plus выходит за рамки простого направления тренда, предоставляя дополнительный контекст о рыночных условиях.

  • DIST(ATR)

    Показывает, насколько далеко цена находится от линии тренда относительно текущей рыночной волатильности. Это помогает определить, находится ли цена близко к тренду, растянута или потенциально перекуплена/перепродана.

  • HEALTH Score (0–100%)

    Фирменный показатель общего качества тренда, который помогает оценить, выглядит ли тренд сильным, стабильным или затухающим.

  • STREAK

    Показывает, как долго цена остается на одной и той же стороне от линии тренда, помогая вам оценить устойчивость тренда.

  • SLOPE

    Измеряет, насколько агрессивно движется тренд, отслеживая силу импульса в пипсах на бар.

Классификация СИГНАЛОВ

Четкие, легко читаемые сигналы, включая:

Что означает каждый сигнал:

  • ✓ BUY ✓ = Сильная покупка – Высокая уверенность (Здоровье ≥80%, оптимальное расстояние)

  • → BUY → = Умеренная покупка – Хорошо, но не идеально (Здоровье ≥70%)

  • ? BULL ? = Слабый бычий настрой – Соблюдайте осторожность (Здоровье ≥60%)

  • ✓ SELL ✓ = Сильная продажа – Высокая уверенность (Здоровье ≥80%, оптимальное расстояние)

  • → SELL → = Умеренная продажа – Хорошо, но не идеально (Здоровье ≥70%)

  • ? BEAR ? = Слабый медвежий настрой – Соблюдайте осторожность (Здоровье ≥60%)

  • --- = Нет сигнала – Тренд во флэте или здоровье слишком низкое

Эти классификации помогают быстро оценить как направление, так и качество сигнала.

Профессиональная панель

  • Чистый, интуитивно понятный интерфейс с цветовой кодировкой.

  • Раскрывающаяся и сворачиваемая панель (отключите неиспользуемые колонки через настройки, это также экономит ресурсы процессора!).

  • Обновления в режиме реального времени.

  • Раздел сводки с практическими выводами (фон панели сводки меняет цвет при смене рыночного режима!).

  • Разработан для быстрого принятия решений без перегрузки графика.

Создано для разработчиков советников (EA)

JFATL MTF Plus также разработан с прицелом на автоматизацию.

Индикатор передает сигналы стрелок, состояние тренда, показатель здоровья, метрики расстояния и дополнительные аналитические данные через стандартные буферы индикатора, что делает интеграцию с Expert Advisors простой и понятной.

Доступные данные включают:

  • Стрелочные сигналы на графике текущего таймфрейма (указывающие на смену направления тренда)

  • Состояние тренда (Trend State)

  • Показатель здоровья тренда (Health Score)

  • Расстояние в пипсах (Distance in Pips)

  • Расстояние в единицах ATR (Distance in ATR Units)

  • Дополнительные внутренние метрики для разработки стратегий

Исчерпывающее руководство по использованию и практические примеры интеграции в MQL5 предоставляются при покупке (по запросу).

Для кого этот индикатор

  • Новички

    Простая визуальная панель с четкими сигналами и разумными настройками по умолчанию. Просто прикрепите индикатор, включите таймфреймы, на которых торгуете, и начните отслеживать сонаправленность тренда.

  • Скальперы

    Контролируйте один таймфрейм выше и 2 таймфрейма ниже вашего предпочтительного таймфрейма для скальпинга (сожмите панель до анализа 3 таймфреймов).

  • Свинг-трейдеры

    Контролируйте тренды Daily, H4 и H1 одновременно и используйте показатель HEALTH Score для оценки качества тренда перед открытием позиций.

  • Внутридневные трейдеры (Day Traders)

    Определяйте, когда младшие таймфреймы начинают совпадать с направлением старшего таймфрейма, и используйте сигналы JFATL для точного входа в рынок.

  • Разработчики советников (EA)

    Получайте доступ к аналитическим метрикам программно для создания надежных систем следования за трендом, подтверждения сигналов или возврата к среднему.

Типичный рабочий процесс

Стандартный способ использования JFATL MTF Plus:

  1. Проверьте, сонаправлены ли старшие таймфреймы.

  2. Убедитесь, что показатели HEALTH указывают на сильную трендовую среду.

  3. Проверьте DIST(ATR), чтобы избежать входа на завершении растянутых движений.

  4. Следите за младшими таймфреймами для поиска потенциальных возможностей входа.

  5. Используйте сводку на панели, чтобы оставаться в курсе меняющихся условий.

Простая настройка

Для новичков

Просто прикрепите JFATL MTF Plus к вашему графику.

Настройки по умолчанию работают сразу и подходят для большинства стилей торговли. Включите только те таймфреймы, которые вы хотите отслеживать, и сразу же начинайте использовать панель.

Для продвинутых пользователей

Тонко настройте индикатор в соответствии со своими предпочтениями:

  • Настройте параметры длины (Length) и фазы (Phase) JMA.

  • Настройте периоды ATR и множители.

  • Включите или отключите столбцы панели.

  • Управляйте частотой обновления и внешним видом панели.

  • Настройте лимиты баров для отдельных таймфреймов.

Почему JFATL?

Традиционные скользящие средние часто заставляют трейдеров выбирать между скоростью реакции и гладкостью.

JFATL объединяет две взаимодополняющие технологии:

  • FATL (Fast Adaptive Trend Line)

    Разработана для снижения рыночного шума и выделения лежащей в основе структуры тренда.

  • JMA (Jurik Moving Average)

    Известна своим исключительно плавным поведением при сохранении характеристик минимального запаздывания.

Результатом является быстро реагирующая и визуально чистая линия тренда, разработанная для того, чтобы помочь трейдерам раньше распознавать развивающиеся рыночные условия и потенциальные изменения тренда.

Преимущества

  • Экономия времени за счет мониторинга нескольких таймфреймов с одной панели.

  • Торговля с большей уверенностью благодаря наглядному согласованию таймфреймов.

  • Более качественная оценка качества тренда с помощью HEALTH Score.

  • Снижение «аналитического паралича» благодаря четкой, структурированной информации и изменению цвета фона панели аналитики при смене тренда.

  • Улучшение понимания рынка за счет выявления потенциально растянутых условий или фаз консолидации.

Оптимизация производительности

  • Вычислительные ресурсы потребляют только включенные таймфреймы.

  • Отключаемые столбцы панели уменьшают количество ненужных обновлений.

  • Настраиваемая частота обновления для более слабых систем.

  • Настраиваемые лимиты баров для каждого таймфрейма.

Совместимость

  • Форекс (Forex)

  • Индексы (Indices)

  • Товары (Commodities)

  • Криптовалюты (Cryptocurrencies)

    Самомасштабируемые метрики автоматически адаптируются к различным инструментам и ценовым диапазонам.

Принимайте более взвешенные и быстрые торговые решения

Ищете ли вы простую визуальную панель трендов или мощный аналитический движок для автоматизированных систем, JFATL MTF Plus предоставляет информацию, необходимую для понимания сонаправленности трендов и рыночных условий на нескольких таймфреймах без постоянной необходимости переключать графики.

Прикрепите его к своему графику, используйте настройки по умолчанию и кастомизируйте его по мере развития вашей торговли.

© Copyright 2026, Ebrah.Ssali@Nnanda.com

Версия 4.00


Рекомендуем также
RSI Cortex Ai
Michael Prescott Burney
Индикаторы
RSI Cortex AI for MT5 RSI Cortex AI is a MetaTrader 5 indicator designed to help traders analyze momentum using a multi-factor ranking model instead of relying only on a fixed RSI threshold approach. It combines momentum features, directional ranking, confidence scoring, and adaptive filtering into a clean TradingView-style workspace for chart-based analysis. What the indicator does RSI Cortex AI evaluates momentum using a broader feature set than a standard RSI line. It is designed to help trad
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Индикаторы
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
RBreaker
Zhong Long Wu
Индикаторы
RBreaker Gold Indicators — это краткосрочная внутридневная торговая стратегия для фьючерсов на золото, которая сочетает в себе два подхода: трендовое следование и внутридневные развороты. Она позволяет не только получать прибыль при трендовом движении, но и своевременно фиксировать прибыль при развороте рынка, открывая позиции в новом направлении. Данная стратегия на протяжении 15 лет подряд входила в десятку самых прибыльных торговых стратегий по версии американского журнала Futures Truth. Она
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Индикаторы
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
Trend Master V2
Oratile Pitsoane
Индикаторы
What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
Onnyx Indicator
Januar Rifai
Индикаторы
ONNYX INDICATOR — версия 1.14 Индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5 без перерисовки подтвержденных сигналов. Он определяет подтвержденные ценовые экстремумы, строит зоны с шириной на основе ATR, оценивает качество зон в процентах и показывает стрелки BUY/SELL на закрытых свечах. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - Зоны спроса и предложения с процентной оценкой внутри зоны. - Увеличенные стрелки BUY/SELL после подтверждения закрытой свечи. - Фильтр тренда EMA и подтверждение отклонения цены. - П
Price Magnets M5
Ivan Simonika
Индикаторы
Price Magnet — Индикатор зон плотности цены и уровней притяжения Price Magnet — это профессиональный аналитический инструмент, который определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе статистической плотности распределения цены (Price Density). Индикатор анализирует заданный исторический период и находит ценовые значения, на которых рынок находился дольше всего. Эти зоны выступают в роли «магнитов» — они притягивают цену или служат фундаментом для разворота. В отличие от стандартны
Horizontal Ray Tool for MT5
Tando Jobela
Индикаторы
The Horizontal Ray Tool is a lightweight, professional charting utility designed to streamline support and resistance mapping on MetaTrader 5. It brings rapid, one-click horizontal level placement directly to your live chart, eliminating the workspace clutter associated with infinite horizontal lines or manually drawn trendlines. Key Features: Interactive On-Screen Button: Spawns a clean, responsive "DRAW RAY" button docked directly on your chart canvas. A single click drops an independent hor
FREE
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Индикаторы
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
DYJ TradingView
Daying Cao
5 (1)
Индикаторы
DYJ TRADINGVIEW — это многоиндикаторная рейтинговая система, использующая подсчет рейтинговых сигналов и инструменты анализа для поиска возможностей входа на мировые рынки. DYJ TRADINGVIEW имеет 10 встроенных индикаторов для анализа рынка. Анализ на основе индикаторов используется многими трейдерами, чтобы помочь им принять решение о том, какие сделки заключать и где входить и выходить из них. Мы используем несколько разных типов, которые могут хорошо дополнять друг друга. Используйте нас, чтобы
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
1 (1)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Индикаторы
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. The indicator looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long and short positions based on the statistical levels. The indicator is built around index futures, mainly around S&P and the DOW but can be used an any futures contract mainly using AMP Futures to trade. The indicator is
Launch Pad GOLD Pro Indicator
Zenzo Phathisani Mtungwa
Индикаторы
Russian Launch Pad GOLD Indicator v1.7 Launch Pad GOLD Indicator — это мульти-таймфрейм инструмент технического анализа для MetaTrader 5. Индикатор использует анализ рыночной структуры на основе EMA совместно с мониторингом импульса, инструментами выравнивания тренда и настраиваемыми функциями фильтрации. Система разработана для помощи в анализе графиков на нескольких таймфреймах. Функции Анализ тренда EMA Индикатор использует EMA-расчёты для отображения структуры тренда и направления движения
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Индикаторы
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
Индикаторы
Преимущество, которого вам не хватает, чтобы стать профессионалом. Следуйте за пошаговой системой, которая обнаруживает самые мощные прорывы! Изучите рыночные модели, которые дают возможность получить значительную прибыль на основе проверенной и протестированной стратегии. Воспользуйтесь своим важным преимуществом Получите его здесь www.mql5.com/en/blogs/post/723208 Версия надежного советника Автоматизируйте сигналы Breakout EDGE с помощью "EA Breakout EDGE" ссылка У вас есть доступ к уник
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ4  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT4 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/3793 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, значит
Candle Timer Countdown Pro
Kun Ming Xie
Индикаторы
Candle Timer Countdown Pro отображает плавный и точный обратный отсчёт до закрытия текущей свечи с круговой шкалой прогресса, позволяющей мгновенно видеть оставшееся время. В отличие от обычных таймеров, которые замирают между тиками или сбиваются, данный индикатор использует интерполяцию серверного времени и обеспечивает плавную работу на всех таймфреймах от M1 до MN. Независимо от того, торгуете ли вы скальпинг на M1 или свинг на H4, точное знание времени закрытия свечи помогает правильно выбр
Smart DOM Tick Flow
Konstantin Chechnev
Индикаторы
Smart DOM Tick Flow — авторский внутридневной индикатор, объединяющий адаптивный SmartDOM, анализ тикового потока, спектральную оценку ценового движения, уровни рыночной активности и многоуровневое подтверждение торговых сигналов. Центральный элемент индикатора — SmartDOM: динамическая карта движения ценового баланса и распределения активности по уровням. Она помогает видеть не только направление движения цены, но и внутреннюю структуру текущего рыночного аукциона — где сосредоточено основное у
Market Direction Pro
Igor Zakharev
Индикаторы
Market Direction Pro — профессиональный индикатор для MetaTrader 5, который преобразует сложное поведение рынка в четкое, подтвержденное направление. Индикатор не перерисовывает стрелки сигналов. Созданный на основе особого многоэтапного аналитического процесса, он помогает трейдерам фильтровать внутрибарный шум и фокусироваться на сигналах, которые остаются стабильными после подтверждения. Бычьи и медвежьи стрелки отображаются непосредственно на основном ценовом графике, а специальный визуальн
Divergent Stochastic Filter II
Ebrah Ssali
Индикаторы
Divergent Stochastic Filter II Catch Reversals Early, Filter Noise, Trade with Confidence The Edge: Why This Stochastic is Different  Every trader knows the Stochastic oscillator. But knowing when to trust its signals, that's the real challenge. The Divergent Stochastic Filter II transforms this classic indicator into a precision reversal detection system by adding critical elements: divergence intelligence, signal filtering and exhaustion detection.  While standard Stochastic oscillators fire s
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Индикаторы
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
HTF Moving Averages Cross MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "HTF Moving Averages Cross" для MT5. - Улучшите свои методы торговли с помощью мощного индикатора HTF Moving Averages Cross для MT5. HTF означает "старший таймфрейм". - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, использующих входы по ценовому действию. - Он позволяет прикреплять быстрые и медленные скользящие средние с более старшего таймфрейма к текущему графику --> это профессиональный метод. - HTF MAs Cross имеет встроенные оповещения для мобильных устро
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
SMC Smart Flow Pro
Thitipong Nookhunthod
Индикаторы
Short Description: SMC Smart Flow Pro is an advanced Smart Money Concept indicator that automatically detects Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and projects precise TP/SL target levels on all timeframes — built for serious traders who trade with institutional flow. Full Description: SMC Smart Flow Pro is a premium Smart Money Concept (SMC) indicator for MetaTrader 5, engineered for traders who want to trade alongside institutional order flow. By automatically mapping m
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор находит AB = шаблоны восстановления CD. Паттерн AB = CD Retracement представляет собой 4-точечную ценовую структуру, в которой начальный ценовой сегмент частично восстановлен и сопровождается равноудаленным движением от завершения отката, и является базовой основой для всех гармонических паттернов. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Настраиваемые размеры рисунков Настраиваемые соотношения AC и BD Настраиваемые п
С этим продуктом покупают
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Индикаторы
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
Другие продукты этого автора
Cumulative Volume Delta MAX Plus
Ebrah Ssali
Индикаторы
Cumulative Volume Delta (CVD) MA-X Plus: Совершенная система анализа ордер-флоу Раскройте скрытые механизмы рынка с помощью CVD MA-X Plus. В то время как стандартные индикаторы объема показывают лишь количество проторгованных контрактов, CVD MA-X Plus отвечает на вопросы: Кто побеждает в битве? Когда происходит перелом? И где зафиксированы позиции «умных денег»? Агрегируя тиковую активность (с возможностью переключения на Реальный объем для регулируемых рынков, таких как акции, фьючерсы и золото
MTF Connecting Fractals
Ebrah Ssali
Индикаторы
MTF Connecting Fractals Multi-Timeframe Market Structure. One Glance. Real Decisions. MTF Connecting Fractals is not just another arrow-printing indicator. It’s a complete multi-timeframe market structure intelligence system designed to answer the most important trading questions in real time - clearly, visually, and without clutter. Built around fractals as objective structure anchors, this tool gives traders a decisive edge by combining price action, structural context, proximity risk, and
Cumulative Volume Delta MAX
Ebrah Ssali
Индикаторы
Cumulative Volume Delta (CVD) MA-X: Интеллектуальный инструмент анализа сентимента ордер-флоу Раскройте скрытые механизмы рынка с помощью Cumulative Volume Delta (CVD) MA-X . В то время как стандартные индикаторы объема показывают только сколько было проторговано, CVD MA-X говорит вам, КТО побеждает в битве между покупателями и продавцами и КОГДА . Агрегируя тиковую ценовую активность и распределение объема, этот индикатор предоставляет кристально чистую карту рыночных убеждений и истощения. П
SessionInfoDisplay
Ebrah Ssali
Индикаторы
Critical Market Session Information with a Single Glance Stop juggling multiple tools and squinting at time zone converters. The SessionInfoDisplay Indicator is your new, indispensable trading co-pilot that puts real-time market intelligence directly on your chart.   What It Does: Your Essential Trading Dashboard   This intelligent indicator provides three critical pieces of information at a glance: 1. Real-Time Session Detection    - Automatically identifies which major financial session is act
FREE
Dynamic Gradient Colour RSI v SMA
Ebrah Ssali
Индикаторы
Clr-Dynamic RSI v SMA Indicator : A Comprehensive Analysis of Features and Advantages The Clr-Dynamic RSI v SMA indicator represents a significant evolutionary leap in technical analysis tools, transforming the classic Relative Strength Index (RSI) from a potentially ambiguous oscillator into a sophisticated, multi-dimensional trading system. At its core, this indicator retains the mathematical foundation of the RSI, measuring the speed and change of price movements, but radically enhances its
MTF Candlestick Patterns Detector
Ebrah Ssali
Индикаторы
MTF Candlestick Patterns Detector: Ваш ультимативный командный центр Price Action В динамичном мире трейдинга пропуск одного паттерна разворота может стать гранью между прибыльной неделей и упущенной выгодой. MTF Candlestick Patterns Detector — это профессиональный индикатор для MQL5, разработанный для одновременного сканирования, обнаружения и агрегации более 24 легендарных свечных паттернов на всех таймфреймах. Хватит охотиться за графиками и гадать. Позвольте алгоритму самому находить для ва
Multi Time Frame VWAP
Ebrah Ssali
Индикаторы
MTF VWAP Indicator - Quick Overview   This indicator shows you where institutional money is flowing across multiple timeframes using Volume Weighted Average Price (VWAP) to identify high-probability trading zones. New version has VWAP bands plotting capability if user enabled and display panel (whose background changes colour on confluence) can be toggled on/off.      What It Actually Does:     1. Tracks Smart Money Levels: - Shows Daily, Weekly, and Monthly VWAP lines where big players (banks,
Fisher Transform MTF
Ebrah Ssali
Индикаторы
Indicator Overview This is a sophisticated Multi-Timeframe (MTF) indicator that not only applies the classic Fisher Transform formula but integrates it into a comprehensive trading system featuring a real-time dashboard. The indicator excels at pinpointing reversals through advanced divergence detection and providing a clear, multi-timeframe view of market structure.     How It Works: Core Fisher Logic   1.   Normalization and Signal Generation         The indicator transforms price (using med
Williams Accumulation Distribution MTF
Ebrah Ssali
Индикаторы
MTF WAD Simplified Indicator - Professional Trading Solution     Overview The MTF WAD Simplified is a sophisticated multi-timeframe volume-based indicator designed to track smart money flow across financial markets. By monitoring the Williams Accumulation/Distribution (WAD) across 8 different timeframes, this tool provides traders with unprecedented insight into institutional accumulation and distribution patterns.     Core Benefits for Traders     1. Smart Money Tracking - Detect Institutional
RSI v SMA MTF
Ebrah Ssali
Индикаторы
RSI v SMA MTF Indicator : Professional Trading Edge in One Tool   Summary The RSI v SMA MTF Indicator is a sophisticated, multi-timeframe momentum analysis tool that transforms the traditional RSI into a powerful, actionable trading system. By combining RSI slope analysis with SMA crossover signals, divergence detection, and real-time multi-timeframe confluence, this indicator provides traders with a more comprehensive view of market momentum across all relevant timeframes.     Core Utility an
Cumulative Volume Delta MAX MTF
Ebrah Ssali
Индикаторы
Cumulative Volume Delta MA-X MTF (с градиентным импульсом) Этот индикатор выполняет мультитаймфреймовый анализ кумулятивной дельты объема (CVD) для платформы MetaTrader 5. Он рассчитывает чистую разницу между давлением покупателей и продавцов, анализируя тиковые данные или реальный объем, что позволяет визуально оценить настроения потока ордеров. Логика и функции индикатора Индикатор использует математический подход к анализу объема: Источники данных: Поддержка как реального объема ( Real Volum
MTF Ichimoku
Ebrah Ssali
Индикаторы
The Ultimate Ichimoku MTF Dashboard: Your All-In-One Trading Edge Transform Your Trading with One Powerful Indicator Imagine having a professional trading assistant that monitors multiple timeframes simultaneously, identifies high-probability entries, warns you of potential reversals, and provides clear risk management guidance-all in one clean, intuitive display. That's exactly what the Ichimoku MTF Dashboard delivers.     Why This Isn't Just Another In
Multi Timeframe MFI
Ebrah Ssali
Индикаторы
Multi-Timeframe Money Flow Index (MTF MFI) with Smart Divergence and Dashboard Unlock the flow of institutional money across every timeframe. Are you tired of guessing the trend only to be trapped by a sudden reversal? The Multi-Timeframe Money Flow Index (MTF MFI) is a professional-grade trading tool designed to provide a bird's-eye view of market liquidity and momentum. By aggregating volume-weighted data from W1 down to M1, this indicator eliminates noise and highlights high-probability tra
MTF ParabolicSAR
Ebrah Ssali
Индикаторы
MTF Parabolic SAR Maximize your trading efficiency with the Multi-Timeframe Parabolic SAR Trend and Momentum Dashboard. Designed for serious traders who value clarity over clutter, this tool aggregates price action across six timeframes into a single, sleek visual interface.  By combining that reliable classic Parabolic SAR logic with advanced momentum scoring and risk assessment, this indicator transforms raw data into actionable trade signals.  The Strategic Edge: Why This Indicator? Most tra
Heikin Ashi MTF
Ebrah Ssali
Индикаторы
Multi-Timeframe Heiken Ashi (Smoothed with Dashboard) Professional Market Structure Visualization with Weighted Confluence Scoring Transform your trading with crystal-clear multi-timeframe analysis. This indicator combines smoothed Heiken Ashi candles with an intelligent weighted scoring system to give you unprecedented clarity in any market condition. YOUR TRADING QUESTIONS – ANSWERED INSTANTLY: 1. What's the REAL trend direction? Dashboard Reveals:   Higher timeframe (MN1, W1, D1, H4) trend a
Hybrid BB LRMA
Ebrah Ssali
Индикаторы
Hybrid BB-LRMA [Trend and Volatility Engine]   Master the markets with the Hybrid BB-LRMA, a professional-grade technical analysis tool that fuses the volatility-tracking power of Bollinger Bands (BB) with the hyper-responsive Linear Regression Moving Average (LRMA) to eliminate lag and pinpoint high-probability entries with arrow Signals   Why Hybrid BB-LRMA? Most moving averages are too slow, and Bollinger Bands alone can be noisy. The Hybrid BB-LRMA solves this by using a gradient-based LRMA
Hybrid FATL Fractal
Ebrah Ssali
Индикаторы
Hybrid FATL Fractal: Professional Digital-Signal Logic   Simplify the Complexity of Market Structure.   Unlock the power of digital signal processing combined with price action geometry. The Hybrid FATL Fractal is a professional-grade technical analysis tool designed to eliminate market noise and pinpoint high-probability institutional turning points. By merging the Fast Adaptive Trend Line (FATL) algorithm with Dynamic Fractal Breakout logic, this indicator provides a dual-layered filter that a
Volume Profile SAF
Ebrah Ssali
Индикаторы
VOLUME PROFILE SAF-XII Профессиональный анализ профиля рынка для MT5 (идеальный индикатор для сеточных трейдеров) ЧТО ТАКОЕ ПРОФИЛЬ ОБЪЕМА (VOLUME PROFILE)? Профиль объема — это профессиональный институциональный инструмент, который отображает торговую активность на определенных ценовых уровнях, в отличие от традиционных индикаторов объема, показывающих объем во времени. Он показывает, ГДЕ происходила торговля в выбранном вами окне, помогая определить: ЗОНЫ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (VAH/VAL) — це
Pro MTF Fisher Transform
Ebrah Ssali
Индикаторы
Fisher Transform MTF Pro v4.03 Professional Multi-Timeframe Trading Decision System Fisher Transform MTF Pro turns complex multi-timeframe data into clear, actionable trade decisions in seconds. It answers instantly:  What’s the trend?  Where’s the entry?  How strong is the setup?  What are the risks?  Should I buy, sell, or wait?  The Edge   Zero-Line Filter (Trend Protection) Prevents counter-trend trades by default:  No buys above zero  No sells below zero This forces alignment with th
Turtles Pro
Ebrah Ssali
Индикаторы
Turtles Professional v2.0 The Legendary Turtle Strategy, Reimagined for the Modern Trader Turtles Pro transforms the iconic 1980s Turtle Trading System into a high-performance, multi-timeframe decision engine. It eliminates guesswork by providing institutional-grade analysis on trend structure, entry quality, and volatility all on a single chart. The Strategic Edge Turtles Professional uses a Smart Weighted Bias Engine to prioritize higher time frames, ensuring your trades align with the d
Hybrid Hull LSMA
Ebrah Ssali
Индикаторы
Hybrid Hull-LSMA : The Trend Meets Momentum Powerhouse Are you struggling with moving averages that are either too slow to react or too noisy to trust? The Hybrid Hull-LSMA is a solution, engineered to solve the "lag vs. noise" dilemma. By fusing the ultra-smooth Hull Moving Average (HMA) with the predictive Least Squares Moving Average (LSMA), this indicator delivers a high-definition view of market structure and entry timing. Why the Hybrid Hull-LSMA? Standard indicators follow the market; t
T3 MTF PureMaths
Ebrah Ssali
Индикаторы
T3 MTF PureMaths : Мультитаймфреймовый индикатор Tillson T3 Торговая система с нулевым запаздыванием, логикой конфлюэнции и интерактивной панелью Преимущество мультитаймфреймовой торговли T3 MTF Pure PureMaths — это профессиональная торговая панель, которая агрегирует рыночную структуру сразу по 8 таймфреймам (от месячного до 5-минутного). Вы получаете мгновенные и точные данные без необходимости переключать графики или производить расчеты в уме. Построенный на чистой математической оптимизации
Fisher Transform Div
Ebrah Ssali
Индикаторы
Divergent Fisher Transform MT5  Precision Momentum. Intelligent Filtering. EA-Ready Automation. The Divergent Fisher Transform for MT5 is a professional-grade momentum trading indicator designed to help traders answer the most important question in the market: “What should I do right now?” It transforms raw price into high-probability, structured trading decisions using a powerful combination of:  Fisher Transform momentum modeling  Zero-line structural filtering  Multi-level overbought/o
Divergent Stochastic Filter II
Ebrah Ssali
Индикаторы
Divergent Stochastic Filter II Catch Reversals Early, Filter Noise, Trade with Confidence The Edge: Why This Stochastic is Different  Every trader knows the Stochastic oscillator. But knowing when to trust its signals, that's the real challenge. The Divergent Stochastic Filter II transforms this classic indicator into a precision reversal detection system by adding critical elements: divergence intelligence, signal filtering and exhaustion detection.  While standard Stochastic oscillators fire s
X Hybrid Modular Z
Ebrah Ssali
Эксперты
X-Hybrid Modular Z – Платформа интеллектуального исполнения сделок Превратите любой индикатор в полностью автоматизированную торговую систему X-Hybrid Modular Z — это модульный исполнительный механизм, который преобразует любой качественный пользовательский индикатор в полноценную систему автотрейдинга. Созданный для трейдеров, которым требуется исполнение профессионального уровня и строгий контроль рисков, он устраняет разрыв между генерацией сигналов и институциональным управлением сделками —
Hybrid FATL LeastSquares MA
Ebrah Ssali
Индикаторы
Hybrid FATL-LRMA : Digital Precision Meets Statistical Certainty The Ultimate Trend-Momentum Convergence System with clear action protocols. Why Hybrid FATL-LRMA? The Edge some Traders Miss Are you tired of lagging indicators that signal entries after the move has already happened? Frustrated by noisy oscillators that keep you in chop while trends pass you by? The Hybrid FATL-LRMA is a dual-engine trading system that bridges the gap between high-frequency digital signal processing and stat
ADX ClrDynamic
Ebrah Ssali
Индикаторы
ADX ClrDynamic: The Gradient-Aware, Low-Lag Trend and Momentum ADX/DMI Evolution Tired of lagging indicators that signal a trend only after the move is over? Most ADX indicators are too slow for modern markets. ADX Gradient-Aware solves this by fusing Hull-style low-lag smoothing with a unique Gradient Momentum Logic. This isn't just an indicator; it's a complete decision-engine that identifies trend structure, measures strength, and pinpoints high-probability entries using dual-slope detection.
ADX ClrDynamic MTF
Ebrah Ssali
Индикаторы
ADX ClrDynamic  MTF Dashboard: The Ultimate Multi-Timeframe Trend and Momentum Command Center Tired of switching between timeframes to get the full market picture? Most ADX indicators show you only one timeframe at a time, forcing you to piece together the puzzle manually.   ADX ClrDynamic MTF indicator   changes everything by displaying up to 8 timeframes simultaneously in a single, elegant dashboard. This isn't just an indicator; it's your complete multi-timeframe decision-engine that identifi
Sigma Enhanced Regression Analysis
Ebrah Ssali
Индикаторы
SERA - Sigma-Enhanced Regression Analysis – The Non-Repaint, Early-Entry MTF Trading System The Problem with Most Regression Tools (And How We Solved It) Traditional regression indicators lie to you. They repaint, they lag, and distort actionable data. Their flaws cost you in false back-tests, late entries/exits and therefore missed profits. Avoid catching a falling knife or chasing a train with SERA, she eliminates ALL three problems. One-Click Trading Style Selection – Choose Conservative, R
Kalman Filtered LRMA Bands BiD
Ebrah Ssali
Индикаторы
Оптимизированная логика трехцветных полос (Tri-Color Band Logic) приоритизирует видимость ценового действия, сохраняя при этом функцию обнаружения консолидации (Squeeze). 1. Переключатель философии: Торгуйте по-своему Настройка SignalMode позволяет выбрать, как индикатор интерпретирует касания полос. Это отражение вашего торгового стиля: Когда цена касается... Режим BREAKOUT (Трендовик) Режим BOUNCE (Охотник за разворотами) Режим AUTO (Универсал) Верхней полосы BUY – «Импульс ускоряется, вхо
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв