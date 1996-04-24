MTF Jurik Fast Adaptive Trend Line
- Индикаторы
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- Версия: 4.0
- Активации: 5
JFATL MTF Plus – Панель мультитаймфреймового анализа тренда
Узнайте сонаправленность трендов на нескольких таймфреймах за считанные секунды
Забудьте о бесконечном переключении между графиками и таймфреймами. JFATL MTF Plus объединяет до восьми таймфреймов в одну интеллектуальную панель, помогая вам быстро определять направление тренда, оценивать его качество и с большей уверенностью находить потенциальные торговые возможности.
Основанный на комбинации сглаживания скользящей средней Юрика (JMA) и технологии быстрой адаптивной линии тренда (FATL), JFATL MTF Plus разработан для обеспечения быстро реагирующего анализа тренда с одновременной фильтрацией большей части рыночного шума, который может затруднить принятие решений. Трендовая линия на графике и четкий сигнал сочетаются с интуитивно понятной панелью для мониторинга сонаправленности трендов на нескольких таймфреймах.
Проблема, которую он решает
Многие трейдеры сталкиваются со следующими трудностями:
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Постоянное переключение между множеством графиков и таймфреймов
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Получение противоречивых сигналов на разных таймфреймах
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Определение того, является ли тренд устойчивым или он становится перекупленным/перепроданным (растянутым)
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Пропуск возможностей из-за слишком медленной реакции индикаторов
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Трата слишком большого количества времени на анализ вместо совершения сделок
JFATL MTF Plus помогает ответить на такие важные вопросы, как:
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Совпадают ли старшие и младшие таймфреймы?
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Находится ли цена вблизи своей трендовой линии или она слишком сильно отдалилась от нее?
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Насколько устойчив текущий тренд?
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Какой таймфрейм заслуживает моего внимания прямо сейчас?
Ключевые особенности
Умный мультитаймфреймовый анализ
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Мониторинг до 8 выбранных пользователем таймфреймов одновременно: от месячного (MN1) до 5-минутного (M5).
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Мгновенный просмотр бычьих, медвежьих или нейтральных условий на нескольких таймфреймах.
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Быстрое определение сонаправленности тренда и структуры рынка.
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Отображение только тех таймфреймов, которые вы действительно используете.
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Уменьшение загромождения графика и времени на анализ.
Практичные метрики тренда
JFATL MTF Plus выходит за рамки простого направления тренда, предоставляя дополнительный контекст о рыночных условиях.
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DIST(ATR)
Показывает, насколько далеко цена находится от линии тренда относительно текущей рыночной волатильности. Это помогает определить, находится ли цена близко к тренду, растянута или потенциально перекуплена/перепродана.
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HEALTH Score (0–100%)
Фирменный показатель общего качества тренда, который помогает оценить, выглядит ли тренд сильным, стабильным или затухающим.
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STREAK
Показывает, как долго цена остается на одной и той же стороне от линии тренда, помогая вам оценить устойчивость тренда.
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SLOPE
Измеряет, насколько агрессивно движется тренд, отслеживая силу импульса в пипсах на бар.
Классификация СИГНАЛОВ
Четкие, легко читаемые сигналы, включая:
Что означает каждый сигнал:
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✓ BUY ✓ = Сильная покупка – Высокая уверенность (Здоровье ≥80%, оптимальное расстояние)
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→ BUY → = Умеренная покупка – Хорошо, но не идеально (Здоровье ≥70%)
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? BULL ? = Слабый бычий настрой – Соблюдайте осторожность (Здоровье ≥60%)
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✓ SELL ✓ = Сильная продажа – Высокая уверенность (Здоровье ≥80%, оптимальное расстояние)
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→ SELL → = Умеренная продажа – Хорошо, но не идеально (Здоровье ≥70%)
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? BEAR ? = Слабый медвежий настрой – Соблюдайте осторожность (Здоровье ≥60%)
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--- = Нет сигнала – Тренд во флэте или здоровье слишком низкое
Эти классификации помогают быстро оценить как направление, так и качество сигнала.
Профессиональная панель
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Чистый, интуитивно понятный интерфейс с цветовой кодировкой.
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Раскрывающаяся и сворачиваемая панель (отключите неиспользуемые колонки через настройки, это также экономит ресурсы процессора!).
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Обновления в режиме реального времени.
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Раздел сводки с практическими выводами (фон панели сводки меняет цвет при смене рыночного режима!).
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Разработан для быстрого принятия решений без перегрузки графика.
Создано для разработчиков советников (EA)
JFATL MTF Plus также разработан с прицелом на автоматизацию.
Индикатор передает сигналы стрелок, состояние тренда, показатель здоровья, метрики расстояния и дополнительные аналитические данные через стандартные буферы индикатора, что делает интеграцию с Expert Advisors простой и понятной.
Доступные данные включают:
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Стрелочные сигналы на графике текущего таймфрейма (указывающие на смену направления тренда)
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Состояние тренда (Trend State)
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Показатель здоровья тренда (Health Score)
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Расстояние в пипсах (Distance in Pips)
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Расстояние в единицах ATR (Distance in ATR Units)
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Дополнительные внутренние метрики для разработки стратегий
Исчерпывающее руководство по использованию и практические примеры интеграции в MQL5 предоставляются при покупке (по запросу).
Для кого этот индикатор
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Новички
Простая визуальная панель с четкими сигналами и разумными настройками по умолчанию. Просто прикрепите индикатор, включите таймфреймы, на которых торгуете, и начните отслеживать сонаправленность тренда.
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Скальперы
Контролируйте один таймфрейм выше и 2 таймфрейма ниже вашего предпочтительного таймфрейма для скальпинга (сожмите панель до анализа 3 таймфреймов).
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Свинг-трейдеры
Контролируйте тренды Daily, H4 и H1 одновременно и используйте показатель HEALTH Score для оценки качества тренда перед открытием позиций.
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Внутридневные трейдеры (Day Traders)
Определяйте, когда младшие таймфреймы начинают совпадать с направлением старшего таймфрейма, и используйте сигналы JFATL для точного входа в рынок.
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Разработчики советников (EA)
Получайте доступ к аналитическим метрикам программно для создания надежных систем следования за трендом, подтверждения сигналов или возврата к среднему.
Типичный рабочий процесс
Стандартный способ использования JFATL MTF Plus:
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Проверьте, сонаправлены ли старшие таймфреймы.
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Убедитесь, что показатели HEALTH указывают на сильную трендовую среду.
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Проверьте DIST(ATR), чтобы избежать входа на завершении растянутых движений.
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Следите за младшими таймфреймами для поиска потенциальных возможностей входа.
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Используйте сводку на панели, чтобы оставаться в курсе меняющихся условий.
Простая настройка
Для новичков
Просто прикрепите JFATL MTF Plus к вашему графику.
Настройки по умолчанию работают сразу и подходят для большинства стилей торговли. Включите только те таймфреймы, которые вы хотите отслеживать, и сразу же начинайте использовать панель.
Для продвинутых пользователей
Тонко настройте индикатор в соответствии со своими предпочтениями:
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Настройте параметры длины (Length) и фазы (Phase) JMA.
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Настройте периоды ATR и множители.
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Включите или отключите столбцы панели.
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Управляйте частотой обновления и внешним видом панели.
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Настройте лимиты баров для отдельных таймфреймов.
Почему JFATL?
Традиционные скользящие средние часто заставляют трейдеров выбирать между скоростью реакции и гладкостью.
JFATL объединяет две взаимодополняющие технологии:
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FATL (Fast Adaptive Trend Line)
Разработана для снижения рыночного шума и выделения лежащей в основе структуры тренда.
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JMA (Jurik Moving Average)
Известна своим исключительно плавным поведением при сохранении характеристик минимального запаздывания.
Результатом является быстро реагирующая и визуально чистая линия тренда, разработанная для того, чтобы помочь трейдерам раньше распознавать развивающиеся рыночные условия и потенциальные изменения тренда.
Преимущества
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Экономия времени за счет мониторинга нескольких таймфреймов с одной панели.
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Торговля с большей уверенностью благодаря наглядному согласованию таймфреймов.
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Более качественная оценка качества тренда с помощью HEALTH Score.
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Снижение «аналитического паралича» благодаря четкой, структурированной информации и изменению цвета фона панели аналитики при смене тренда.
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Улучшение понимания рынка за счет выявления потенциально растянутых условий или фаз консолидации.
Оптимизация производительности
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Вычислительные ресурсы потребляют только включенные таймфреймы.
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Отключаемые столбцы панели уменьшают количество ненужных обновлений.
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Настраиваемая частота обновления для более слабых систем.
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Настраиваемые лимиты баров для каждого таймфрейма.
Совместимость
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Форекс (Forex)
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Индексы (Indices)
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Товары (Commodities)
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Криптовалюты (Cryptocurrencies)
Самомасштабируемые метрики автоматически адаптируются к различным инструментам и ценовым диапазонам.
Принимайте более взвешенные и быстрые торговые решения
Ищете ли вы простую визуальную панель трендов или мощный аналитический движок для автоматизированных систем, JFATL MTF Plus предоставляет информацию, необходимую для понимания сонаправленности трендов и рыночных условий на нескольких таймфреймах без постоянной необходимости переключать графики.
Прикрепите его к своему графику, используйте настройки по умолчанию и кастомизируйте его по мере развития вашей торговли.
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