MTF Jurik Fast Adaptive Trend Line

JFATL MTF Plus – 多周期趋势分析仪表盘

在数秒内掌握多个周期的趋势共振

告别在不同图表和周期之间的无休止切换。JFATL MTF Plus 将多达 8 个周期集成到一个智能仪表盘中，帮助您快速识别趋势方向、评估趋势质量，并以更高的信心捕捉潜在的交易机会。

JFATL MTF Plus 基于 Jurik 移动平均线 (JMA) 平滑算法与快速自适应趋势线 (FATL) 技术的结合，旨在提供灵敏的趋势分析，同时过滤掉大部分可能干扰决策的市场噪音。图表上的趋势线、清晰的信号以及直观的仪表盘相结合，共同监控多个周期之间的趋势共振。

解决的痛点

许多交易者经常面临以下困扰：

  • 在多个图表和周期之间频繁切换

  • 收到来自不同周期相互矛盾的信号

  • 难以判断趋势是健康运行还是已经处于超买/超卖（过度延伸）状态

  • 因指标反应过慢而错失良机

  • 花了太多时间进行分析，而不是执行交易

JFATL MTF Plus 有助于解答以下重要问题：

  • 高周期与低周期的趋势是否一致？

  • 价格是靠近趋势线，还是已经过度延伸？

  • 当前趋势的健康程度如何？

  • 现在哪个周期最值得我关注？

核心功能

智能多周期分析

  • 同时监控多达 8 个用户自定义的周期，支持从月线 (MN1) 直至 5 分钟线 (M5)。

  • 瞬间直观掌握多个周期内的看涨、看跌或中性状态。

  • 快速识别趋势共振与市场结构。

  • 仅显示您实际使用的周期。

  • 减少图表杂乱感，缩短分析时间。

具实战价值的趋势指标

JFATL MTF Plus 不仅仅提供简单的趋势方向，还能为市场环境提供更深层的上下文参考。

  • DIST(ATR)

    显示价格偏离趋势线的程度（以当前市场波动率为基准）。这有助于识别价格是处于趋势线附近、已有所延伸，还是可能处于过度拉升/超跌的状态。

  • HEALTH Score (健康度评分 0–100%)

    一项用于评估整体趋势质量的独家指标，帮助您判断趋势是强劲、稳定还是正在减弱。

  • STREAK (持续K线数)

    显示价格保持在趋势线同一侧的时间，帮助您衡量趋势的持久性。

  • SLOPE (斜率)

    通过追踪每根K线的点数（Pips）动能强度，来衡量趋势运行的激进程度。

信号分类 (SIGNAL)

清晰、易读的信号，包括：

各个信号代表的含义：

  • ✓ BUY ✓ = 强劲买入 – 高度置信（健康度 ≥80%，且距离理想）

  • → BUY → = 温和买入 – 良好但非完美（健康度 ≥70%）

  • ? BULL ? = 弱势看涨 – 谨慎行事（健康度 ≥60%）

  • ✓ SELL ✓ = 强劲卖出 – 高度置信（健康度 ≥80%，且距离理想）

  • → SELL → = 温和卖出 – 良好但非完美（健康度 ≥70%）

  • ? BEAR ? = 弱势看跌 – 谨慎行事（健康度 ≥60%）

  • --- = 无信号 – 趋势盘整或健康度过低

这些分类有助于您快速评估方向和信号的质量。

专业级仪表盘

  • 界面整洁，采用直观的颜色编码。

  • 可展开和折叠的仪表盘面板（通过输入参数将不使用的列关闭，还能节省 CPU 资源！）。

  • 实时数据更新。

  • 带有实战洞察的摘要区域（当市场环境发生变化时，摘要背景颜色会随之改变！）。

  • 旨在实现快速决策，不遮挡和堆叠图表。

专为 EA 开发者打造

JFATL MTF Plus 在设计时便充分考虑了自动化交易的需求。

该指标通过标准指标缓冲区（Buffers）输出了箭头信号、趋势状态、健康度评分、距离指标以及其他分析数据，使与 Expert Advisors（EA 智能交易系统）的集成变得简单直接。

可用的数据包括：

  • 当前周期图表上的箭头信号（指示趋势方向的改变）

  • 趋势状态 (Trend State)

  • 健康度评分 (Health Score)

  • 以点数计算的距离 (Distance in Pips)

  • 以 ATR 单位计算的距离 (Distance in ATR Units)

  • 用于策略开发的额外内部指标

购买后（可根据要求）提供完整的实用指南和 MQL5 集成示例。

适用人群

  • 初学者

    提供直观的视觉仪表盘，配有清晰的信号和合理的默认设置。只需将指标加载到图表上，开启您交易的周期，即可开始监控趋势共振。

  • 头寸/超短线交易者 (Scalpers)

    监控高于您常用超短线周期的一级周期，以及低两级的周期（可将面板缩小至仅分析 3 个周期）。

  • 波段交易者 (Swing Traders)

    同时监控 Daily（日线）、H4（4小时）和 H1（1小时）趋势，并在考虑入场前使用 HEALTH Score 评估趋势质量。

  • 日内交易者 (Day Traders)

    识别较低周期何时开始与高周期方向同步，并利用 JFATL 信号来辅助精准把握入场时机。

  • EA 开发者

    通过代码获取分析指标，以构建强健的趋势跟踪、信号确认或均值回归系统。

典型工作流

使用 JFATL MTF Plus 的常用流程：

  1. 检查大周期趋势是否共振一致。

  2. 确认 HEALTH 评分显示当前处于强趋势环境中。

  3. 观察 DIST(ATR) 以避免在高位或过度延伸的行情中追单。

  4. 监控较小周期，寻找潜在的入场机会。

  5. 利用仪表盘摘要实时掌握市场环境的变化。

轻松配置

针对初学者

只需将 JFATL MTF Plus 加载到您的图表上即可。

默认设置开箱即用，适合绝大多数交易风格。仅开启您想要监控的周期，便能立即开始使用仪表盘。

针对高级用户

根据您的个人喜好微调指标：

  • 调整 JMA 长度（Length）和相位（Phase）设置。

  • 自定义 ATR 周期和乘数。

  • 启用或禁用仪表盘的特定列。

  • 控制刷新率和面板外观。

  • 为单个周期设置K线限制（Bar Limits）。

为什么选择 JFATL？

传统的移动平均线往往迫使交易者在“灵敏度”和“平滑度”之间做出妥协。

JFATL 融合了两项互补的技术：

  • FATL (快速自适应趋势线)

    旨在减少市场噪音并凸显潜在的趋势结构。

  • JMA (Jurik 移动平均线)

    以极度平滑的运行特性而闻名，同时保持了极低的滞后时间。

两者的结合带来了一条响应迅速且视觉整洁的趋势线，旨在帮助交易者更早地发现正在发展的市场状况和潜在的趋势转变。

核心优势

  • 通过一个仪表盘监控多个周期，大幅节省时间。

  • 通过一目了然的周期共振确认，让交易更有信心。

  • 借助 HEALTH Score 更好地评估趋势质量。

  • 通过清晰、结构化的信息以及具备趋势感知的分析面板背景色切换，减少“分析瘫痪”。

  • 通过识别潜在的过度延伸或盘整行情，提高对市场整体环境的感知。

性能优化

  • 仅启用的周期才会消耗处理资源。

  • 可选的仪表盘列可减少不必要的刷新。

  • 针对配置较低的系统可调节刷新率。

  • 每个周期均可配置K线限制。

兼容性

  • 外汇 (Forex)

  • 股指 (Indices)

  • 商品 (Commodities)

  • 加密货币 (Cryptocurrencies)

    自适应指标会自动调整以适应不同的交易品种和价格范围。

做出更好、更快的交易决策

无论您是在寻找一个直观的视觉趋势仪表盘，还是为自动化系统寻找一个强大的分析引擎，JFATL MTF Plus 都能为您提供所需的信息，帮助您理解多个周期内的趋势共振和市场环境，而无需频繁切换图表。

将其加载到您的图表上，使用默认设置，并随着您交易策略的演进而进行个性化定制。

© Copyright 2026, Ebrah.Ssali@Nnanda.com

版本 4.00


推荐产品
RSI Cortex Ai
Michael Prescott Burney
指标
RSI Cortex AI for MT5 RSI Cortex AI is a MetaTrader 5 indicator designed to help traders analyze momentum using a multi-factor ranking model instead of relying only on a fixed RSI threshold approach. It combines momentum features, directional ranking, confidence scoring, and adaptive filtering into a clean TradingView-style workspace for chart-based analysis. What the indicator does RSI Cortex AI evaluates momentum using a broader feature set than a standard RSI line. It is designed to help trad
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
指标
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
RBreaker
Zhong Long Wu
指标
RBreaker Gold Indicators 是黄金期货一种短线日内交易策略，它结合了趋势跟踪和日内反转两种交易方式，既能捕捉趋势行情的利润，又能在行情反转时及时止盈并顺势反手。 该策略曾连续15年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一，具有很长的生命周期，至今仍在国内外普遍使用与研究。 本指标结合了2026年期货黄金的走势，依据14日ATR指标，分别定义了突破系数A，观察系数B，反转系数R更合理的数值，非常不错的指标，已实现年稳定盈利，值得推荐~ 以上指标适合高波动品种，参数适合期货黄金，股指期货等，如果需要其他品种行情，需要单独设定 突破系数A，观察系数B，反转系数R，进行回测才能使用。 欢迎指标售后有问题可以加+V：504282029
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
指标
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
Trend Master V2
Oratile Pitsoane
指标
What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
Onnyx Indicator
Januar Rifai
指标
ONNYX INDICATOR 版本 1.14 这是一款用于 MetaTrader 5 的供需区域分析指标。已确认的历史信号采用收盘K线逻辑，避免确认后的箭头因盘中波动而消失。指标根据确认的摆动高低点建立区域，使用 ATR 调整区域宽度，并以百分比显示区域质量。 主要功能 - 供需区域及区域内百分比评分。 - 收盘K线确认后的放大 BUY/SELL 箭头。 - 可选 EMA 趋势过滤和K线拒绝确认。 - 趋势、价格水平和市场环境面板。 - 最多显示 5 条相关经济新闻；公布前显示 Forecast 和 Previous，公布后显示 Actual。 - 新闻每 60 秒刷新，并支持策略测试器中的日历缓存。 - 弹窗、推送和邮件提醒。 - iCustom 集成：缓冲区 0 为 BUY 价格，缓冲区 1 为 SELL 价格。 使用方法 将指标加载到图表，等待历史数据完成加载，查看趋势和有效区域，然后结合自己的交易计划使用收盘K线信号。XAUUSD H1 适合更清晰的结构，M15 可获得更频繁的机会。 重要提示 本产品是分析指标，不是自动交易 EA，不会自动开仓、修改或平仓，也不保证盈利。请先
Price Magnets M5
Ivan Simonika
指标
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
Horizontal Ray Tool for MT5
Tando Jobela
指标
The Horizontal Ray Tool is a lightweight, professional charting utility designed to streamline support and resistance mapping on MetaTrader 5. It brings rapid, one-click horizontal level placement directly to your live chart, eliminating the workspace clutter associated with infinite horizontal lines or manually drawn trendlines. Key Features: Interactive On-Screen Button: Spawns a clean, responsive "DRAW RAY" button docked directly on your chart canvas. A single click drops an independent hor
FREE
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
指标
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
DYJ TradingView
Daying Cao
5 (1)
指标
DYJ TRADINGVIEW 是一个多指标评级系统，使用评级信号数量和分析工具来发现入场的机会。 DYJ TRADINGVIEW 有10个内置的市场分析指标。 我们使用几种不同的类型，可以很好地相互补充。 使用我们的评级系统关注您喜欢的品种，您可以找到更准确的交易。 参与评级的趋势指标包括 DYJ POWERSIGNAL 、ADX、SMA、布林带。 参与评级的震荡指标包括 MACD、RSI、随机指标、鳄鱼。 当有3个指示器有显示同一方向买入或卖出信号数量大于等于3或更高时，我们开始进入市场交易。 参数 [GENERAL] InpMaxTrendeds = 3 -> 当信号数量大于等于 InpMaxTrendeds 时 此货币对可入场  [TRADINGVIEW]    InpPowerSignalMinPercent = 90   ->   TradeView 最低趋势百分比 InpPowerSignalStrongPercent    =   100   ->   TradeView 强烈趋势百分比 InpPowerSignalMaxPercent   =  100   ->  
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
指标
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
指标
Ultimate Boom and Crash 指标 Ultimate Boom and Crash 指标由 Coetsee Digital 开发，是一款先进工具，旨在识别市场中的潜在暴涨机会。该指标专为关注 Deriv 和 Weltrade 合成市场的交易者设计，仅在 3 分钟 (M3)、5 分钟 (M5)、15 分钟 (M15)、30 分钟 (M30) 和 1 小时 (H1) 时间周期上运行，并仅支持以下交易对：PainX 1200、PainX 999、PainX 800、PainX 600、PainX 400、GainX 1200、GainX 999、GainX 800、GainX 600、GainX 400、BreakX 600、BreakX 1200、BreakX 1800、SwitchX 600、SwitchX 1200、SwitchX 1800、Crash 1000 Index、Crash 900 Index、Crash 600 Index、Crash 500 Index、Crash 300 Index、Boom 1000 Index、Boom 900 Index、Bo
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
1 (1)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
指标
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. The indicator looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long and short positions based on the statistical levels. The indicator is built around index futures, mainly around S&P and the DOW but can be used an any futures contract mainly using AMP Futures to trade. The indicator is
Launch Pad GOLD Pro Indicator
Zenzo Phathisani Mtungwa
指标
Chinese (Simplified) Launch Pad GOLD Indicator v1.7 Launch Pad GOLD Indicator 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间框架技术分析工具。 该指标结合 EMA 市场结构分析、动量监控、趋势对齐工具以及可配置过滤功能。 系统旨在辅助多时间框架图表分析。 功能 EMA 趋势分析 该指标使用 EMA 计算来显示趋势结构和市场方向。 功能包括： 买卖信号显示 EMA 交叉监控 趋势反转指示 动量活动观察 多时间框架分析 系统包含可配置的高时间框架对齐工具。 可用功能： 高时间框架确认 多时间框架趋势对齐 可配置时间框架选择 方向偏向监控 信号强度显示 信号通过内部评分模型进行评估。 包含工具： 信号强度评分 星级信号分类 实时信号更新 市场过滤器 提供可选过滤器用于市场条件筛选。 可用过滤器： 基于 ATR 的波动率过滤器 点差过滤器 趋势对齐过滤器 基于交易时段的过滤器 交易管理功能 包含的管理工具： 保本水平显示 基于 ATR 的移动计算 可配置止盈功能 图表信息面板 界面显示： 信号强度信息 市场时段状
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
指标
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
指标
The Missing Edge You Need To Catch Breakouts Like A Pro. Follow a step-by-step system that detects the most powerful breakouts! Discover market patterns that generate massive rewards based on a proven and tested strategy. Unlock Your Serious Edge Important information here www.mql5.com/en/blogs/post/723208 The Reliable Expert Advisor Version Automate Breakout EDGE signals using "EA Breakout EDGE" Click Here Have access to the game changing strategy that will take your trading to the next l
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
指标
用於確定平面和趨勢的指標。 如果價格低於兩條直方圖和兩條線（紅色和藍色）中的任何一條，則這是一個賣出區域。 購買此版本的指標時，一個真實賬戶和一個模擬賬戶的 MT4 版本 - 作為禮物（收到，給我寫私信）！ 如果價格高於兩條直方圖和兩條線（紅色和藍色）中的任何一條，則這是一個買入區域。 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/3793 如果價格在兩條線之間或在任何直方圖的區域內，那麼市場就沒有明確的趨勢。簡單地說，市場是平的。 指標的工作在屏幕截圖中更清楚地顯示。 該指標可用作獨立的交易系統。該指標可用於獲取領先數據或確定當前趨勢的方向。對於任何級別的交易者來說，這都是一個很好的工具！
Candle Timer Countdown Pro
Kun Ming Xie
指标
概述 Candle Timer Countdown Pro 显示当前K线收盘的平滑、精准倒计时，并配有一个圆形进度弧，让您一眼即可直观了解剩余时间。不同于其他在无新tick时会冻结或时间漂移的计时器，本指标使用服务器时间插值算法，在 M1 至 MN 的所有周期上提供无卡顿的平滑倒计时。 无论您是在1分钟图上进行剥头皮交易，还是在H4进行波段操作，准确知道当前K线何时收盘，有助于把握入场时机、确认K线形态，并避免过早决策。 为什么本计时器与众不同 大多数 MT5 计时器仅依赖 TimeCurrent()，该函数只有在新tick到来时才更新。在低波动或高周期图表中，tick可能间隔数秒，导致计时器冻结后突然跳动。 本指标通过在每次tick到达时锚定服务器时间，并在两次tick之间使用本地毫秒时钟进行插值计算，实现每0.5秒平滑递减，无卡顿、无延迟。同时配备实时圆形进度弧，提供独特的可视化时间提示。 主要功能 精准倒计时 服务器时间插值确保即使在tick稀少时也能平滑倒计时，无冻结、无跳动、无漂移。 圆形进度弧 在倒计时文字旁显示实时圆形进度环。 可选样式： 空心圆环 实心扇形 颜色随多空方
Smart DOM Tick Flow
Konstantin Chechnev
指标
Smart DOM Tick Flow 是一款自主研发的日内交易指标，集自适应 SmartDOM、Tick Flow 分析、价格运动的频谱评估、市场活跃度价位以及多层交易信号确认于一体。 指标的核心是 SmartDOM：一张动态展示价格平衡变化与各价位活跃度分布的地图。 它不仅帮助观察价格运动方向，还能揭示当前市场竞价过程的内部结构：参与力量集中在哪里、运动阻力在哪里形成、活跃中心向何处迁移，以及当前买方或卖方压力是否稳定。指标将市场视为一个整体系统，价格、tick、成交量、运动速度、关键价位反应和动量质量必须相互确认。 SmartDOM — 智能市场深度模型 SmartDOM 不局限于经纪商提供的有限订单，而是将标准化的 Bid、Ask 和 Last 逐笔数据分配到自适应价位上，同时考虑可用成交量，并根据价格变化特征判定每个 tick 的方向。在此基础上，系统计算最大活跃度价位、价值区上边界与下边界、买卖双方 Delta、连续失衡序列、吸收迹象、失败拍卖、轮廓边界反应、活跃中心迁移，以及所形成结构的最终质量评估。 SmartDOM 采用交易所订单簿的视觉逻辑，但承担的是不同的分
Market Direction Pro
Igor Zakharev
指标
Market Direction Pro is a professional indicator for MetaTrader 5 that transforms complex market behavior into clear, confirmed direction.The indicator does not redraw signal arrows. Built around a proprietary multi-stage analytical process, it helps traders filter intrabar noise and focus on signals that remain stable after confirmation. Bullish and bearish arrows appear directly on the main price chart, while the dedicated visual interface presents direction, turning points and signal context
Divergent Stochastic Filter II
Ebrah Ssali
指标
Divergent Stochastic Filter II Catch Reversals Early, Filter Noise, Trade with Confidence The Edge: Why This Stochastic is Different  Every trader knows the Stochastic oscillator. But knowing when to trust its signals, that's the real challenge. The Divergent Stochastic Filter II transforms this classic indicator into a precision reversal detection system by adding critical elements: divergence intelligence, signal filtering and exhaustion detection.  While standard Stochastic oscillators fire s
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
5 (1)
指标
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
HTF Moving Averages Cross MT5 r
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于 MT5 的 Crypto_Forex 指标“HTF 移动平均线交叉”。 - 使用强大的 MT5 HTF 移动平均线交叉指标升级您的交易方法。HTF 意味着更高的时间框架。 - 该指标非常适合趋势交易者，尤其适合价格行动入场。 - 它允许您将更高时间框架的快速和慢速移动平均线附加到您当前的图表中 --> 这是专业的方法。 - HTF 移动平均线交叉内置移动端和 PC 端警报。 - 该指标让您有机会以低风险获得可观的利润。 ................................................................................................................. 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
SMC Smart Flow Pro
Thitipong Nookhunthod
指标
Short Description: SMC Smart Flow Pro is an advanced Smart Money Concept indicator that automatically detects Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and projects precise TP/SL target levels on all timeframes — built for serious traders who trade with institutional flow. Full Description: SMC Smart Flow Pro is a premium Smart Money Concept (SMC) indicator for MetaTrader 5, engineered for traders who want to trade alongside institutional order flow. By automatically mapping m
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
指标
该指标找到AB = CD回撤形态。 AB = CD回调模式是一种4点价格结构，其中初始价格区间被部分回调，然后与回调完成后等距移动，这是所有谐波模式的基本基础。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 可定制的图案尺寸 可定制的AC和BD比率 可定制的突破时间 可定制的线条，颜色和大小 它根据CD纤维水平显示SL和TP水平 视觉/声音/推送/邮件警报，用于模式和突破 AB = CD Retracements可以扩展和重新绘制很多内容。为了使事情变得更容易，该指标实施了一个转折：它在向交易发出信号之前等待正确方向的Donchian突破。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。输入donchian突破时段作为输入。 看涨回撤是蓝色的 空头回撤是红色的 请注意，价格模式（例如AB = CD）可以扩展，指标必须重新绘制以跟随该模式的扩展。如果图案重涂超出了参数中输入的AC / BD / AB = CD比率，则该图案将消失，因为它将不再有效。要交易这些模式，请求助于donchian突破信号。 输入参数 幅度：AB = CD模式的大小 突围
该产品的买家也购买
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Turtle Soup Liquidity Sweep
Khayotkhon Akhmedova
指标
Turtle Soup Liquidity Sweep is a smart liquidity analysis tool designed to identify Buy-Side Liquidity (BSL), Sell-Side Liquidity (SSL), liquidity sweeps, and potential reversal setups. The indicator detects important swing highs and lows, combines nearby liquidity levels, and waits for price rejection and confirmation after a liquidity grab. It also supports Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), and Inverse Fair Value Gap (IFVG) confluence to help filter potential setups. Entry signals, Stop
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
作者的更多信息
Cumulative Volume Delta MAX Plus
Ebrah Ssali
指标
Cumulative Volume Delta (CVD) MA-X Plus：终极订单流分析架构 通过 CVD MA-X Plus 洞察市场的隐藏机制。普通成交量指标只能告诉你交易了多少，而 CVD MA-X Plus 能告诉你： 谁 在赢得战斗、 何时 赢得战斗，以及“ 聪明钱 ”锚定在 何处 。通过聚合逐笔报价级价格行为（在股票/期货/黄金等监管市场使用时可设置为“真实成交量”）和多层成交量分布，该指标为市场信心、衰竭和流动性提供了极其清晰的蓝图。这是 CVD MA-X 的进化版本，原版见： https://www.mql5.com/en/market/product/162375?source=Site+Profile+Seller 交易者优势：为什么要升级到 Plus 版？ 大多数交易者失败是因为他们对滞后的价格行为做出反应。Plus 版本通过分析影线与实体的比例（受成交量加权，并新增机构级平滑选项）来分析蜡烛图的内部压力，从而为您提供领先优势。 成交量均衡： 每日公允价值在哪里？（新增 VWAP-Delta 锚定） 市场信心： 这一走势是否有真金白银支持？（CVD 与零轴对
MTF Connecting Fractals
Ebrah Ssali
指标
MTF Connecting Fractals Multi-Timeframe Market Structure. One Glance. Real Decisions. MTF Connecting Fractals is not just another arrow-printing indicator. It’s a complete multi-timeframe market structure intelligence system designed to answer the most important trading questions in real time - clearly, visually, and without clutter. Built around fractals as objective structure anchors, this tool gives traders a decisive edge by combining price action, structural context, proximity risk, and
Cumulative Volume Delta MAX
Ebrah Ssali
指标
累积成交量增量 (CVD) MA-X：智能订单流情绪工具 通过 Cumulative Volume Delta (CVD) MA-X 揭示市场的隐藏机制。传统的成交量指标只能告诉你交易了 多少 ，而 CVD MA-X 则能告诉你 谁 在胜出以及 何时 胜出。通过聚合 Tick 级的价格行为和成交量分布，该指标为你提供了一张清晰的市场信念与衰竭地图。 交易者优势：为什么选择 CVD MA-X？ 大多数交易者失败是因为他们对滞后的价格做出反应。CVD MA-X 通过分析 K 线的内部压力（影线与实体的比例）并结合成交量权重，为你提供 领先优势 。它实时回答了三个关键问题： 这次波动是否有真金白银支持？ （CVD 与零轴的配合） 趋势是否正在失去动力？ （MaxBuy/MaxSell 衰竭点） 大资金是否与价格背离？ （内置背离引擎） 强大功能与实用性 智能权重阈值： 不同于简单的 Delta 计算，该指标通过解构 K 线影线和实体长度来计算“买入 vs 卖出成交量”，提供更细腻的意图观察。 双层信号逻辑： 兼具 CVD 零轴交叉 和 MA（CVD 移动平均线）零轴交叉 。这使你能够区分短
SessionInfoDisplay
Ebrah Ssali
指标
Critical Market Session Information with a Single Glance Stop juggling multiple tools and squinting at time zone converters. The SessionInfoDisplay Indicator is your new, indispensable trading co-pilot that puts real-time market intelligence directly on your chart.   What It Does: Your Essential Trading Dashboard   This intelligent indicator provides three critical pieces of information at a glance: 1. Real-Time Session Detection    - Automatically identifies which major financial session is act
FREE
Dynamic Gradient Colour RSI v SMA
Ebrah Ssali
指标
Clr-Dynamic RSI v SMA Indicator : A Comprehensive Analysis of Features and Advantages The Clr-Dynamic RSI v SMA indicator represents a significant evolutionary leap in technical analysis tools, transforming the classic Relative Strength Index (RSI) from a potentially ambiguous oscillator into a sophisticated, multi-dimensional trading system. At its core, this indicator retains the mathematical foundation of the RSI, measuring the speed and change of price movements, but radically enhances its
MTF Candlestick Patterns Detector
Ebrah Ssali
指标
MTF Candlestick Patterns Detector: 您的终极价格行为 (Price Action) 指挥中心 在快节奏的交易世界中，错过一个反转形态可能意味着盈利周与错失良机之间的巨大差距。 MTF Candlestick Patterns Detector 是一款专业级的 MQL5 指标，旨在同时扫描、检测并整合所有时间框架内的 24 种以上传奇 K 线形态。 告别在图表中盲目搜寻和猜测。让算法为您带来高概率的交易设置。 交易者的优势：为何选择此指标？ 大多数 K 线指标会用滞后的数据使您的图表变得混乱。我们的探测器提供了一个 多时间框架 (MTF) 面板 ，充当您的飞行驾驶舱，一眼即可回答最关键的交易问题： 趋势结构如何？ 面板将“趋势形态”（MN1 至 H4）与“入场形态”（H1 至 M5）分开显示。 最佳入场点在哪里？ 实时精准定位早晨之星或看跌吞没等反转点。 信号强度如何？ 通过查看 M5 到月线的共振（Confluence），您可以验证头皮交易信号是否与大周期趋势一致。 现在该做什么？ 颜色代码按钮立即告知：看涨 (SkyBlue)、看跌 (DeepPi
Multi Time Frame VWAP
Ebrah Ssali
指标
MTF VWAP Indicator - Quick Overview   This indicator shows you where institutional money is flowing across multiple timeframes using Volume Weighted Average Price (VWAP) to identify high-probability trading zones. New version has VWAP bands plotting capability if user enabled and display panel (whose background changes colour on confluence) can be toggled on/off.      What It Actually Does:     1. Tracks Smart Money Levels: - Shows Daily, Weekly, and Monthly VWAP lines where big players (banks,
Fisher Transform MTF
Ebrah Ssali
指标
Indicator Overview This is a sophisticated Multi-Timeframe (MTF) indicator that not only applies the classic Fisher Transform formula but integrates it into a comprehensive trading system featuring a real-time dashboard. The indicator excels at pinpointing reversals through advanced divergence detection and providing a clear, multi-timeframe view of market structure.     How It Works: Core Fisher Logic   1.   Normalization and Signal Generation         The indicator transforms price (using med
Williams Accumulation Distribution MTF
Ebrah Ssali
指标
MTF WAD Simplified Indicator - Professional Trading Solution     Overview The MTF WAD Simplified is a sophisticated multi-timeframe volume-based indicator designed to track smart money flow across financial markets. By monitoring the Williams Accumulation/Distribution (WAD) across 8 different timeframes, this tool provides traders with unprecedented insight into institutional accumulation and distribution patterns.     Core Benefits for Traders     1. Smart Money Tracking - Detect Institutional
RSI v SMA MTF
Ebrah Ssali
指标
RSI v SMA MTF Indicator : Professional Trading Edge in One Tool   Summary The RSI v SMA MTF Indicator is a sophisticated, multi-timeframe momentum analysis tool that transforms the traditional RSI into a powerful, actionable trading system. By combining RSI slope analysis with SMA crossover signals, divergence detection, and real-time multi-timeframe confluence, this indicator provides traders with a more comprehensive view of market momentum across all relevant timeframes.     Core Utility an
Cumulative Volume Delta MAX MTF
Ebrah Ssali
指标
Cumulative Volume Delta MA-X MTF（带梯度动量） 该指标为 MetaTrader 5 提供多时区累积成交量德尔塔（CVD）分析。它通过分析报价成交量（Tick Volume）或真实成交量（Real Volume）数据，计算买盘与卖盘压力之间的净差值，从而直观地展示订单流（Order Flow）情绪。 指标逻辑与特性 本指标采用数学方法进行成交量分析： 数据来源 ：支持交易所资产的 真实成交量 (Real Volume) ，以及针对外汇/CFD 市场的 OHLC 影线代理算法 (OHLC Wick Proxy) 。 梯度系统 ：4 色移动平均线用于识别趋势阶段： 深天蓝 (DeepSkyBlue) ：数值为正且正在上升。 橙色 (Orange) ：数值为正但正在下降。 洋红色 (Magenta) ：数值为负且正在下降。 紫色 (Purple) ：数值为负但正在上升。 五层共振系统 (5-Layer Confluence System) 指标集成了五种不同的分析方法： 第一层：成交量德尔塔核心 (Volume Delta Core) —— 计算成交量德尔塔的
MTF Ichimoku
Ebrah Ssali
指标
The Ultimate Ichimoku MTF Dashboard: Your All-In-One Trading Edge Transform Your Trading with One Powerful Indicator Imagine having a professional trading assistant that monitors multiple timeframes simultaneously, identifies high-probability entries, warns you of potential reversals, and provides clear risk management guidance-all in one clean, intuitive display. That's exactly what the Ichimoku MTF Dashboard delivers.     Why This Isn't Just Another In
Multi Timeframe MFI
Ebrah Ssali
指标
Multi-Timeframe Money Flow Index (MTF MFI) with Smart Divergence and Dashboard Unlock the flow of institutional money across every timeframe. Are you tired of guessing the trend only to be trapped by a sudden reversal? The Multi-Timeframe Money Flow Index (MTF MFI) is a professional-grade trading tool designed to provide a bird's-eye view of market liquidity and momentum. By aggregating volume-weighted data from W1 down to M1, this indicator eliminates noise and highlights high-probability tra
MTF ParabolicSAR
Ebrah Ssali
指标
MTF Parabolic SAR Maximize your trading efficiency with the Multi-Timeframe Parabolic SAR Trend and Momentum Dashboard. Designed for serious traders who value clarity over clutter, this tool aggregates price action across six timeframes into a single, sleek visual interface.  By combining that reliable classic Parabolic SAR logic with advanced momentum scoring and risk assessment, this indicator transforms raw data into actionable trade signals.  The Strategic Edge: Why This Indicator? Most tra
Heikin Ashi MTF
Ebrah Ssali
指标
Multi-Timeframe Heiken Ashi (Smoothed with Dashboard) Professional Market Structure Visualization with Weighted Confluence Scoring Transform your trading with crystal-clear multi-timeframe analysis. This indicator combines smoothed Heiken Ashi candles with an intelligent weighted scoring system to give you unprecedented clarity in any market condition. YOUR TRADING QUESTIONS – ANSWERED INSTANTLY: 1. What's the REAL trend direction? Dashboard Reveals:   Higher timeframe (MN1, W1, D1, H4) trend a
Hybrid BB LRMA
Ebrah Ssali
指标
Hybrid BB-LRMA [Trend and Volatility Engine]   Master the markets with the Hybrid BB-LRMA, a professional-grade technical analysis tool that fuses the volatility-tracking power of Bollinger Bands (BB) with the hyper-responsive Linear Regression Moving Average (LRMA) to eliminate lag and pinpoint high-probability entries with arrow Signals   Why Hybrid BB-LRMA? Most moving averages are too slow, and Bollinger Bands alone can be noisy. The Hybrid BB-LRMA solves this by using a gradient-based LRMA
Hybrid FATL Fractal
Ebrah Ssali
指标
Hybrid FATL Fractal: Professional Digital-Signal Logic   Simplify the Complexity of Market Structure.   Unlock the power of digital signal processing combined with price action geometry. The Hybrid FATL Fractal is a professional-grade technical analysis tool designed to eliminate market noise and pinpoint high-probability institutional turning points. By merging the Fast Adaptive Trend Line (FATL) algorithm with Dynamic Fractal Breakout logic, this indicator provides a dual-layered filter that a
Volume Profile SAF
Ebrah Ssali
指标
VOLUME PROFILE SAF-XII 专业级 MT5 市场轮廓（成交量概况）分析仪 —— 网格交易者的梦幻指标 什么是成交量概况 (Volume Profile)？ 成交量概况是一种专业的机构级工具。与传统的随时间显示成交量的指标不同，它显示的是 特定价格水平 上的交易活动。它揭示了交易发生在 哪里 ，帮助您识别： 价值区 (VAH/VAL) ：大部分交易发生的价格区间。 控制点 (POC) ：成交量最高的核心价格水平。 流动性失衡 ：每个层级的多空主导力量对比。 支撑/阻力 ：基于实际交易活动形成的天然价格位。 三种操作模式 —— 真正的“设置后即忘” VP_MANUAL（波段交易与关键位分析） 用户通过拖动垂直线自定义分析范围。 仅在移动线条时重新计算。 适用场景 ：新闻前夕分析、财报发布、特定日期范围。 VP_AUTO（头寸与动量交易） 随新柱线自动向后滚动。 使用自定义回溯周期（默认 100 根柱线）。 适用场景 ：动量策略、突破交易。 VP_SESSION（日内交易与机构流向） 锚定逻辑交易时段（伦敦、纽约、亚洲盘开盘）。 适用场景 ：日内交易、基于时段的机构化策略
Pro MTF Fisher Transform
Ebrah Ssali
指标
Fisher Transform MTF Pro v4.03 Professional Multi-Timeframe Trading Decision System Fisher Transform MTF Pro turns complex multi-timeframe data into clear, actionable trade decisions in seconds. It answers instantly:  What’s the trend?  Where’s the entry?  How strong is the setup?  What are the risks?  Should I buy, sell, or wait?  The Edge   Zero-Line Filter (Trend Protection) Prevents counter-trend trades by default:  No buys above zero  No sells below zero This forces alignment with th
Turtles Pro
Ebrah Ssali
指标
Turtles Professional v2.0 The Legendary Turtle Strategy, Reimagined for the Modern Trader Turtles Pro transforms the iconic 1980s Turtle Trading System into a high-performance, multi-timeframe decision engine. It eliminates guesswork by providing institutional-grade analysis on trend structure, entry quality, and volatility all on a single chart. The Strategic Edge Turtles Professional uses a Smart Weighted Bias Engine to prioritize higher time frames, ensuring your trades align with the d
Hybrid Hull LSMA
Ebrah Ssali
指标
Hybrid Hull-LSMA : The Trend Meets Momentum Powerhouse Are you struggling with moving averages that are either too slow to react or too noisy to trust? The Hybrid Hull-LSMA is a solution, engineered to solve the "lag vs. noise" dilemma. By fusing the ultra-smooth Hull Moving Average (HMA) with the predictive Least Squares Moving Average (LSMA), this indicator delivers a high-definition view of market structure and entry timing. Why the Hybrid Hull-LSMA? Standard indicators follow the market; t
T3 MTF PureMaths
Ebrah Ssali
指标
T3 MTF PureMaths ：多周期 Tillson T3 指标 带交互式面板的零延迟共振交易系统 多周期交易的制胜优势 T3 MTF Pure Maths 是一款专业级交易面板，能够同时聚合从月线到 5 分钟图等 8 个时间周期 的市场结构。它为您提供即时、可操作的洞察，无需频繁切换图表或进行复杂的脑算。 该指标基于 纯数学优化 （零指标句柄、无 CopyBuffer 调用）构建，运行速度比标准实现快 5-10 倍 ，是实盘交易和高强度策略测试的理想选择。 该指标能解决哪些问题？ 交易者疑问 T3 MTF Pure 如何解答 整体趋势结构如何？ 颜色编码的趋势面板一目了然地显示 MN1-W1-D1-H4 的一致性。 最佳入场点在哪？ 入场周期（H1-M30-M15-M5）提供精确的时机信号。 信号强度如何？ 强牛、 看涨、 看跌、 强熊 —— 清晰的强度层级。 风险在哪里？ 信号强度阈值过滤掉弱势设置。 我现在该做什么？ 推荐框显示即时动作：强力买入、买入、卖出、强力卖出或观望。 是否支持自动化交易？ 箭头信号存储在缓冲区中，方便 EA 集成。 智能共振逻辑
Fisher Transform Div
Ebrah Ssali
指标
Divergent Fisher Transform MT5  Precision Momentum. Intelligent Filtering. EA-Ready Automation. The Divergent Fisher Transform for MT5 is a professional-grade momentum trading indicator designed to help traders answer the most important question in the market: “What should I do right now?” It transforms raw price into high-probability, structured trading decisions using a powerful combination of:  Fisher Transform momentum modeling  Zero-line structural filtering  Multi-level overbought/o
Divergent Stochastic Filter II
Ebrah Ssali
指标
Divergent Stochastic Filter II Catch Reversals Early, Filter Noise, Trade with Confidence The Edge: Why This Stochastic is Different  Every trader knows the Stochastic oscillator. But knowing when to trust its signals, that's the real challenge. The Divergent Stochastic Filter II transforms this classic indicator into a precision reversal detection system by adding critical elements: divergence intelligence, signal filtering and exhaustion detection.  While standard Stochastic oscillators fire s
X Hybrid Modular Z
Ebrah Ssali
专家
X-Hybrid Modular Z – 智能执行交易平台 将任何指标转化为全自动交易系统 X-Hybrid Modular Z 是一款模块化执行引擎，能够将任何设计精良的自定义指标转换为完整的自动化交易系统。 它专为追求专业级执行和风险控制的交易者设计，在信号生成与机构级交易管理之间搭建了桥梁——无需任何编程基础。 为什么这款 EA 与众不同 与传统的专家顾问（EA）不同，它不仅仅是一个“信号读取器”。 X-Hybrid Modular Z 是一个具备执行感知能力的交易框架，其核心特性包括： 自适应滑点控制 （基于 ATR + 点差感知） 经纪商行为画像 （自学习式执行调整） 基于重试机制的执行引擎 带视觉间距区的入场过滤 （用户可切换间距可视化开关） 动态经纪商限制水平检测 （如止损距离限制） 全生命周期交易管理 它能实时根据市场波动、经纪商状况和执行质量调整滑点容忍度。 专家顾问中的“瑞士军刀”——运作原理： 您可以将此 EA 视为一个通用的执行引擎： 提供指标 ：任何带有可读缓冲区的优质自定义指标（例如：Market\Fisher Transform）。 映射信号 ：映射买入
Hybrid FATL LeastSquares MA
Ebrah Ssali
指标
Hybrid FATL-LRMA : Digital Precision Meets Statistical Certainty The Ultimate Trend-Momentum Convergence System with clear action protocols. Why Hybrid FATL-LRMA? The Edge some Traders Miss Are you tired of lagging indicators that signal entries after the move has already happened? Frustrated by noisy oscillators that keep you in chop while trends pass you by? The Hybrid FATL-LRMA is a dual-engine trading system that bridges the gap between high-frequency digital signal processing and stat
ADX ClrDynamic
Ebrah Ssali
指标
ADX ClrDynamic: The Gradient-Aware, Low-Lag Trend and Momentum ADX/DMI Evolution Tired of lagging indicators that signal a trend only after the move is over? Most ADX indicators are too slow for modern markets. ADX Gradient-Aware solves this by fusing Hull-style low-lag smoothing with a unique Gradient Momentum Logic. This isn't just an indicator; it's a complete decision-engine that identifies trend structure, measures strength, and pinpoints high-probability entries using dual-slope detection.
ADX ClrDynamic MTF
Ebrah Ssali
指标
ADX ClrDynamic  MTF Dashboard: The Ultimate Multi-Timeframe Trend and Momentum Command Center Tired of switching between timeframes to get the full market picture? Most ADX indicators show you only one timeframe at a time, forcing you to piece together the puzzle manually.   ADX ClrDynamic MTF indicator   changes everything by displaying up to 8 timeframes simultaneously in a single, elegant dashboard. This isn't just an indicator; it's your complete multi-timeframe decision-engine that identifi
Sigma Enhanced Regression Analysis
Ebrah Ssali
指标
SERA - Sigma-Enhanced Regression Analysis – The Non-Repaint, Early-Entry MTF Trading System The Problem with Most Regression Tools (And How We Solved It) Traditional regression indicators lie to you. They repaint, they lag, and distort actionable data. Their flaws cost you in false back-tests, late entries/exits and therefore missed profits. Avoid catching a falling knife or chasing a train with SERA, she eliminates ALL three problems. One-Click Trading Style Selection – Choose Conservative, R
Kalman Filtered LRMA Bands BiD
Ebrah Ssali
指标
精简版 三色带逻辑 (Tri-Color Band Logic) 优先考虑价格行为的可视化，同时保留了挤压状态（Squeeze）检测功能。 1. 交易哲学切换：随心所欲 SignalMode 设置允许您选择指标如何解读触碰波带的行为。这可以看作是您的“交易性格”： 当价格触及... 突破模式 BREAKOUT (趋势交易者) 反弹模式 BOUNCE (反转猎人) 自动模式 AUTO (全能型) 上轨 买入 – “动能加速，顺势而为！” 卖出 – “价格超买，准备反做！” 由价格决定：收盘于上方 = 买入 / 收盘于内部 = 卖出 下轨 卖出 – “下行压力大，果断上车！” 买入 – “超卖反弹即将到来！” 由价格决定：收盘于下方 = 卖出 / 收盘于内部 = 买入 SignalMode 参数是指标的核心交易智能，决定了价格与外轨（缓冲区 8 和 9）的交互如何被解读，使指标能与您的特定交易策略保持一致。 2. 柱内优先级与置信度评估 触碰波带不再仅仅是简单的“真/假”触发，而是由 优先级引擎 (Priority Engine) 评估的加权事件： 突破模式： 优
筛选:
无评论
回复评论