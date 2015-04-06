RedBlack2

 Эксперт RedBlack2.

 MetaTrader4.

 Рекомендуемое плечо 1;100.

 Торговля против тренда.

 Торговля по тренду.

 В настройках в тестере стратегий необходимо указать рекомендуемый Step в 11 пунктов. Lots1, Lots2,Lots3 равные 0,01, спред 2, период М1.

 Наилучшие результаты достигнуты при торговле на паре GBP/USD.

 Минимальный баланс зависит от размеров просадки. Просадка высчитывается максимальный пик минус минимальный пик на графике баланса в тестере стратегий MetaTrader 4. Минимальный баланс равен просадка плюс маржа (при Lots1, Lots2, Lots3 равные по 0,01 маржа на паре GBP/USD составляет сейчас примерно 40 USD) плюс немного накинуть не менее 10%. 

 Lots1, Lots2, Lots3 равны и зависят от баланса. Lots=Баланс*Минимальный лот (0,01)/Минимальный баланс.

Минимальный баланс в 2026 году 600 USD. Lots1=0.01 Lots2=0.01 Lots3=0.01. Step 11, спред 2.

Изложенное выше оптимизировано на тестере стратегий. Разрешается использовать свои настройки.


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ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
Эксперты
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No grid and no martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (startin
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