RedBlack2
- 专家
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- 版本: 3.0
- 激活: 5
Эксперт RedBlack2.
MetaTrader4.
Рекомендуемое плечо 1;100.
Торговля против тренда.
Торговля по тренду.
В настройках в тестере стратегий необходимо указать рекомендуемый Step в 11 пунктов. Lots1, Lots2,Lots3 равные 0,01, спред 2, период М1.
Наилучшие результаты достигнуты при торговле на паре GBP/USD.
Минимальный баланс зависит от размеров просадки. Просадка высчитывается максимальный пик минус минимальный пик на графике баланса в тестере стратегий MetaTrader 4. Минимальный баланс равен просадка плюс маржа (при Lots1, Lots2, Lots3 равные по 0,01 маржа на паре GBP/USD составляет сейчас примерно 40 USD) плюс немного накинуть не менее 10%.
Lots1, Lots2, Lots3 равны и зависят от баланса. Lots=Баланс*Минимальный лот (0,01)/Минимальный баланс.
Минимальный баланс в 2026 году 600 USD. Lots1=0.01 Lots2=0.01 Lots3=0.01. Step 11, спред 2.
Изложенное выше оптимизировано на тестере стратегий. Разрешается использовать свои настройки.