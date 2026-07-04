Mt5 Trade Manager Risk Tool

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MD Trade Manager - советник для MetaTrader 5

Описание

MD Trade Manager - это визуальный инструмент для планирования сделок и управления рисками в MetaTrader 5. Он заменяет ручной расчет лота и догадки простой панелью на графике и тремя перетаскиваемыми линиями цены для входа, стоп лосса и тейк профита. При перемещении линий панель мгновенно пересчитывает размер лота, риск в долларах, прибыль в долларах и фактическое соотношение риска к прибыли, поэтому вы всегда знаете точный результат сделки еще до ее открытия.

Инструмент предназначен для трейдеров, которые хотят стабильного расчета размера позиции, наглядного визуального планирования и автоматического управления безубытком без ручных вычислений для каждой сделки. Он работает на любом инструменте и хорошо подходит для волатильных инструментов, таких как золото и серебро, где стоимость пункта и спред могут сделать ручной расчет риска неточным.

Характеристики

Управление риском

Риск на сделку можно задать в процентах от баланса счета или в виде фиксированной суммы в долларах, переключение доступно в любой момент прямо на панели.

Размер лота рассчитывается автоматически на основе стоимости тика инструмента и расстояния до стоп лосса, затем корректируется под минимальный, максимальный и шаговый объем брокера.

Визуальное планирование сделки

Три горизонтальные линии обозначают вход, стоп лосс и тейк профит, их можно перетаскивать прямо на графике.

Панель показывает расстояние до стоп лосса в пунктах и долларах, расстояние до тейк профита в пунктах и долларах, а также итоговое соотношение риска к прибыли.

Направление сделки, покупка или продажа, определяется автоматически по расположению линий. Если линии настроены для продажи, а нажата кнопка покупки, ордер блокируется, чтобы предотвратить ошибку.

Функция автоследования удерживает линию входа синхронизированной с текущей рыночной ценой, поэтому показанный риск всегда соответствует тому, что произошло бы при открытии сделки в этот момент. Эту функцию можно отключить, чтобы спланировать сделку на фиксированном уровне цены.

Ценовые блоки с правой стороны графика показывают текущие значения стоп лосса и тейк профита в долларах, как во время планирования сделки, так и после открытия позиции.

Исполнение ордеров

Ордера на покупку и продажу отправляются с рассчитанным объемом лота и уровнями стоп лосса и тейк профита, взятыми с линий на графике.

Вход, стоп лосс и тейк профит автоматически корректируются с учетом спреда в момент исполнения, поэтому фактическое соотношение риска к прибыли соответствует тому, что было показано на панели, независимо от размера спреда.

Линии на графике автоматически удаляются после открытия сделки, что позволяет держать график чистым для следующей настройки.

Соотношение риска к прибыли

Параметр соотношения риска к прибыли позволяет трейдеру задать целевое значение, например 1 к 2.

Перемещение линии стоп лосса автоматически перемещает линию тейк профита для сохранения этого соотношения. Ручное перемещение линии тейк профита отменяет это, и панель показывает фактическое получившееся соотношение.

Автоматический безубыток

Триггер безубытка можно задать в процентах от расстояния до тейк профита.

Как только сделка достигает этого процента прогресса к цели, стоп лосс автоматически переносится на уровень безубытка плюс заданное количество пунктов.

Также доступна кнопка ручного перевода всех открытых позиций в безубыток немедленно.

Настройка панели

Панель можно разместить в любом из четырех углов графика.

Цвет фона, размер текста и размер элементов управления можно настроить через параметры советника.

Панель можно свернуть в компактную полосу, показывающую только кнопки Draw Levels, Clear, Buy и Sell, и перетащить в любое место на графике.

Совместимость со счетами

Работает на счетах с хеджированием и неттингом.

Использует магический номер, поэтому управляет только теми позициями, которые открыл сам, не вмешиваясь в сделки, открытые вручную, или в работу других советников.

Рекомендации по использованию