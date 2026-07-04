Mt5 Trade Manager Risk Tool

Русский перевод

MD Trade Manager - советник для MetaTrader 5

Описание

MD Trade Manager - это визуальный инструмент для планирования сделок и управления рисками в MetaTrader 5. Он заменяет ручной расчет лота и догадки простой панелью на графике и тремя перетаскиваемыми линиями цены для входа, стоп лосса и тейк профита. При перемещении линий панель мгновенно пересчитывает размер лота, риск в долларах, прибыль в долларах и фактическое соотношение риска к прибыли, поэтому вы всегда знаете точный результат сделки еще до ее открытия.

Инструмент предназначен для трейдеров, которые хотят стабильного расчета размера позиции, наглядного визуального планирования и автоматического управления безубытком без ручных вычислений для каждой сделки. Он работает на любом инструменте и хорошо подходит для волатильных инструментов, таких как золото и серебро, где стоимость пункта и спред могут сделать ручной расчет риска неточным.

Характеристики

Управление риском
Риск на сделку можно задать в процентах от баланса счета или в виде фиксированной суммы в долларах, переключение доступно в любой момент прямо на панели.
Размер лота рассчитывается автоматически на основе стоимости тика инструмента и расстояния до стоп лосса, затем корректируется под минимальный, максимальный и шаговый объем брокера.

Визуальное планирование сделки
Три горизонтальные линии обозначают вход, стоп лосс и тейк профит, их можно перетаскивать прямо на графике.
Панель показывает расстояние до стоп лосса в пунктах и долларах, расстояние до тейк профита в пунктах и долларах, а также итоговое соотношение риска к прибыли.
Направление сделки, покупка или продажа, определяется автоматически по расположению линий. Если линии настроены для продажи, а нажата кнопка покупки, ордер блокируется, чтобы предотвратить ошибку.
Функция автоследования удерживает линию входа синхронизированной с текущей рыночной ценой, поэтому показанный риск всегда соответствует тому, что произошло бы при открытии сделки в этот момент. Эту функцию можно отключить, чтобы спланировать сделку на фиксированном уровне цены.
Ценовые блоки с правой стороны графика показывают текущие значения стоп лосса и тейк профита в долларах, как во время планирования сделки, так и после открытия позиции.

Исполнение ордеров
Ордера на покупку и продажу отправляются с рассчитанным объемом лота и уровнями стоп лосса и тейк профита, взятыми с линий на графике.
Вход, стоп лосс и тейк профит автоматически корректируются с учетом спреда в момент исполнения, поэтому фактическое соотношение риска к прибыли соответствует тому, что было показано на панели, независимо от размера спреда.
Линии на графике автоматически удаляются после открытия сделки, что позволяет держать график чистым для следующей настройки.

Соотношение риска к прибыли
Параметр соотношения риска к прибыли позволяет трейдеру задать целевое значение, например 1 к 2.
Перемещение линии стоп лосса автоматически перемещает линию тейк профита для сохранения этого соотношения. Ручное перемещение линии тейк профита отменяет это, и панель показывает фактическое получившееся соотношение.

Автоматический безубыток
Триггер безубытка можно задать в процентах от расстояния до тейк профита.
Как только сделка достигает этого процента прогресса к цели, стоп лосс автоматически переносится на уровень безубытка плюс заданное количество пунктов.
Также доступна кнопка ручного перевода всех открытых позиций в безубыток немедленно.

Настройка панели
Панель можно разместить в любом из четырех углов графика.
Цвет фона, размер текста и размер элементов управления можно настроить через параметры советника.
Панель можно свернуть в компактную полосу, показывающую только кнопки Draw Levels, Clear, Buy и Sell, и перетащить в любое место на графике.

Совместимость со счетами
Работает на счетах с хеджированием и неттингом.
Использует магический номер, поэтому управляет только теми позициями, которые открыл сам, не вмешиваясь в сделки, открытые вручную, или в работу других советников.

Рекомендации по использованию

Этот советник является помощником по управлению и исполнению сделок, а не полностью автоматической торговой системой. Он не генерирует торговые сигналы самостоятельно. Трейдер сам решает, когда и где разместить линии входа, стоп лосса и тейк профита, а советник берет на себя расчет объема, исполнение и сопровождение сделки с этого момента.


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Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
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RSI Divergence same as Tradingview -  Description RSI Divergence is a technical indicator for MetaTrader that plots the Relative Strength Index in a separate window and automatically detects and draws regular bullish and bearish divergence between price and RSI. Ported from a TradingView Pine Script version, so the calculation and pivot logic match what many traders already use on TradingView. A bullish divergence is marked when price makes a lower low while RSI makes a higher low, suggesting do
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