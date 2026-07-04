Mt5 Trade Manager Risk Tool

MD Trade Manager - MetaTrader 5 智能交易系统

说明

MD Trade Manager 是一款用于 MetaTrader 5 的可视化交易计划和风险管理工具。它用简单的图表面板和三条可拖动的价格线,分别代表入场价、止损价和止盈价,取代了手动计算手数和凭感觉交易的方式。当您移动这些线条时,面板会立即重新计算手数大小、以美元计的风险、以美元计的收益,以及实际的盈亏比,让您在下单之前就清楚知道这笔交易的具体结果。

该工具适合希望保持仓位大小一致、进行清晰可视化规划、并自动管理保本止损,而不需要每笔交易都手动计算的交易者。它可以在任何交易品种上使用,尤其适合黄金和白银等波动较大的品种,因为这些品种的点值和点差容易使手动风险计算出现误差。

规格说明

风险管理

每笔交易的风险可以设置为账户余额的百分比,也可以设置为固定的美元金额,可随时在面板上切换。

手数根据交易品种的每点价值和止损距离自动计算,并根据经纪商的最小手数、最大手数和步长进行调整。

可视化交易计划

三条水平线分别代表入场价、止损价和止盈价,可以直接在图表上拖动。

面板显示止损距离(以点数和美元计)、止盈距离(以点数和美元计),以及最终的盈亏比。

交易方向,买入或卖出,会根据线条的位置自动判断。如果线条设置为卖出方向,而点击了买入按钮,系统会阻止下单,以防止误操作。

自动跟随价格功能会让入场线始终与实时市场价格保持同步,因此显示的风险始终对应此刻下单会发生的实际情况。此功能也可以关闭,以便在固定价格水平上规划交易。

图表右侧的价格方框会实时显示止损和止盈的美元数值,无论是在计划交易阶段还是持仓之后都会显示。

订单执行

买入和卖出订单会使用计算出的手数,以及图表线条对应的止损和止盈水平发送。

在下单执行的瞬间,入场价、止损价和止盈价会根据点差自动调整,因此无论点差大小如何,实际的盈亏比都会与面板上显示的一致。

交易下单后,图表上的线条会自动清除,方便为下一次交易规划保持图表整洁。

盈亏比

盈亏比参数允许交易者设置目标比例,例如 1 比 2。

移动止损线时,止盈线会自动调整位置以保持该比例。手动移动止盈线会覆盖此设置,面板会显示实际得到的比例。

自动保本止损

保本触发条件可以设置为距止盈目标的百分比。

当交易达到该百分比进度时,止损会自动移动到保本位置,并额外加上设定的点数。

同时提供手动按钮,可立即将所有持仓强制设置为保本。

面板自定义

面板可以放置在图表的四个角中的任意一个位置。

背景颜色、文字大小和控件大小均可通过参数设置进行调整。

面板可以收起为一个紧凑的工具条,只显示画线、清除、买入和卖出按钮,并可拖动到图表上的任意位置。

账户兼容性

支持对冲账户和净额账户。

使用魔术号,因此只会管理自己开立的持仓,不会干扰手动开立的交易或其他智能交易系统。

使用建议

该智能交易系统是一款交易管理和执行辅助工具,而不是完全自动化的交易系统。它本身不会生成交易信号。交易者自行决定何时以及在何处放置入场线、止损线和止盈线,之后由该系统负责手数计算、下单执行以及后续的交易管理。