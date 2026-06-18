RULumen HUD — полная торговая панель + режим рисования для MetaTrader 5

Lumen HUD собирает рыночный контекст и ваш счёт в одной аккуратной панели на графике. Она показывает то, что вы обычно проверяете в нескольких индикаторах и вкладках терминала — отсчёт до закрытия свечи, спред, активную сессию, время сервера, дневной диапазон, ваши открытые позиции, плавающий P/L, состояние счёта и реализованный результат за день, неделю и месяц — всё в одном месте.

Панель работает только на просмотр. Она не торгует, не выходит в интернет и не использует DLL. Она читает ваш график и ваш счёт и аккуратно их отображает.

Что показывает

Рыночный слой:

Отсчёт до закрытия свечи с прогресс-баром — точность до секунды на M1–D1 и календарная корректность на месячном таймфрейме.

Спред, активную торговую сессию и время сервера.

Дневной диапазон с отметкой текущей цены внутри него.

Слой счёта:

Открытые позиции по направлению (buy / sell) и отложенные ордера по типам — совпадают с вкладкой «Торговля» в терминале.

Плавающий P/L с разбивкой на прибыльные и убыточные.

Блок счёта: баланс, средства и свободная маржа в валюте вашего счёта.

Реализованный результат за день, неделю и месяц — сходится с вкладкой «История» до цента, с учётом свопа и комиссии.

Переключатель охвата: только текущий символ или все символы.

Сделана для ежедневной работы

Светлая и тёмная темы с мгновенным переключением.

Английский и русский, переключение в один клик.

Масштаб шрифта и панели от 0.7x до 2.0x, читаемость на любом мониторе, автоматическая поддержка экранов с высоким DPI.

Перетаскивайте её куда удобно — она запоминает положение.

Остаётся лёгкой даже на тяжёлых символах вроде золота: тяжёлые расчёты идут по таймеру, а не на каждом тике.

Точность

Цифры по позициям, P/L и периодам построены так, чтобы совпадать с тем, что показывает терминал — баланс, средства и вкладку «История» — с учётом свопов и комиссий.





Дорожная карта



Режим рисования (универсальная разметка) в разработке и появится в одном из будущих обновлений. В панели уже есть кнопка-заготовка под него.



Работает сразу

Добавьте её на график — и она запускается с разумными настройками по умолчанию. Можно скрывать отдельные блоки и задавать свои цвета прибыли и убытка. По умолчанию журнал «Эксперты» остаётся чистым — диагностические записи выключены, пока вы их не включите.



Полезно знать

Демо любого продукта из Маркета работает только в тестере стратегий, где нет живого счёта и потока котировок, — поэтому в демо нельзя увидеть слой счёта в работе. Если хотите сначала оценить вид и поведение панели на живом графике, есть отдельная бесплатная панель рыночных данных Lumen Chart Panel; она показывает описанный выше рыночный слой.



Lumen Chart Panel:

https://www.mql5.com/ru/market/product/181846?source=Site+Market+MT5+Indicator+New+Rating006





Поддержка

Вопросы и предложения — в разделе комментариев.