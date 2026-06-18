Lumen HUD

RULumen HUD — полная торговая панель + режим рисования  для MetaTrader 5

Lumen HUD собирает рыночный контекст и ваш счёт в одной аккуратной панели на графике. Она показывает то, что вы обычно проверяете в нескольких индикаторах и вкладках терминала — отсчёт до закрытия свечи, спред, активную сессию, время сервера, дневной диапазон, ваши открытые позиции, плавающий P/L, состояние счёта и реализованный результат за день, неделю и месяц — всё в одном месте.

Панель работает только на просмотр. Она не торгует, не выходит в интернет и не использует DLL. Она читает ваш график и ваш счёт и аккуратно их отображает.

Что показывает

Рыночный слой:

  • Отсчёт до закрытия свечи с прогресс-баром — точность до секунды на M1–D1 и календарная корректность на месячном таймфрейме.
  • Спред, активную торговую сессию и время сервера.
  • Дневной диапазон с отметкой текущей цены внутри него.

Слой счёта:

  • Открытые позиции по направлению (buy / sell) и отложенные ордера по типам — совпадают с вкладкой «Торговля» в терминале.
  • Плавающий P/L с разбивкой на прибыльные и убыточные.
  • Блок счёта: баланс, средства и свободная маржа в валюте вашего счёта.
  • Реализованный результат за день, неделю и месяц — сходится с вкладкой «История» до цента, с учётом свопа и комиссии.
  • Переключатель охвата: только текущий символ или все символы.

Сделана для ежедневной работы

  • Светлая и тёмная темы с мгновенным переключением.
  • Английский и русский, переключение в один клик.
  • Масштаб шрифта и панели от 0.7x до 2.0x, читаемость на любом мониторе, автоматическая поддержка экранов с высоким DPI.
  • Перетаскивайте её куда удобно — она запоминает положение.
  • Остаётся лёгкой даже на тяжёлых символах вроде золота: тяжёлые расчёты идут по таймеру, а не на каждом тике.

Точность

Цифры по позициям, P/L и периодам построены так, чтобы совпадать с тем, что показывает терминал — баланс, средства и вкладку «История» — с учётом свопов и комиссий.


Дорожная карта

Режим рисования (универсальная разметка) в разработке и появится в одном из будущих обновлений. В панели уже есть кнопка-заготовка под него.


Работает сразу

Добавьте её на график — и она запускается с разумными настройками по умолчанию. Можно скрывать отдельные блоки и задавать свои цвета прибыли и убытка. По умолчанию журнал «Эксперты» остаётся чистым — диагностические записи выключены, пока вы их не включите.


Полезно знать

Демо любого продукта из Маркета работает только в тестере стратегий, где нет живого счёта и потока котировок, — поэтому в демо нельзя увидеть слой счёта в работе. Если хотите сначала оценить вид и поведение панели на живом графике, есть отдельная бесплатная панель рыночных данных Lumen Chart Panel; она показывает описанный выше рыночный слой.

Lumen Chart Panel:
https://www.mql5.com/ru/market/product/181846?source=Site+Market+MT5+Indicator+New+Rating006


Поддержка

Вопросы и предложения — в разделе комментариев.


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Lumen Chart Panel — аккуратная рыночная панель для MetaTrader 5 Lumen Chart Panel собирает рыночный контекст в одной аккуратной панели на графике: отсчёт до закрытия свечи, текущий спред, активную торговую сессию, время сервера и дневной диапазон с позицией цены внутри него. Больше не нужно загромождать график несколькими мелкими индикаторами или переключаться между вкладками терминала, чтобы каждый день смотреть одно и то же. Панель только показывает информацию и ничего больше. Она не торгуе
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