Solomon Statistical Arbitrage Pro
- Эксперты
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Stephen Njai NjorogeЯ — full-time алгоритмический трейдер и разработчик на MQL5 с более чем 7-летним опытом работы на рынках Forex и CFD. Мой опыт сочетает в себе сильные навыки программирования (MQL5, Python, C++) и глубокое понимание рынка, полученное как через ручную, так и через системную торговлю.
- Версия: 1.1
- Обновлено: 25 мая 2026
- Активации: 10
SOLOMON Statistical Arbitrage PRO
Продвинутый EA для парного трейдинга с фильтром Калмана и оптимизацией Монте-Карло
Обзор
SOLOMON Statistical Arbitrage PRO — это sophisticated Expert Advisor для парного трейдинга (pairs trading), разработанный для серьёзных трейдеров, желающих извлекать прибыль из возможностей возврата к среднему значению между двумя коррелированными финансовыми инструментами.
Используя передовые статистические методы, включая фильтр Калмана для динамического расчёта коэффициента хеджирования, симуляцию Монте-Карло для определения оптимального Z-Score и надёжную систему управления рисками, этот EA выявляет высоковероятные торговые возможности при строгом контроле рисков.
Ключевые особенности
- Три метода расчёта Beta: Статический, регрессия OLS и фильтр Калмана (адаптивный)
- Динамическая оптимизация входного Z-Score с помощью симуляции Монте-Карло (более 100 траекторий)
- Умное определение размера позиции на основе волатильности спреда и риска по счёту
- Несколько режимов Stop Loss и Take Profit:
- На основе Z-Score
- В процентах от баланса
- По соотношению риск/прибыль
- Защита от экстремальных скачков — фильтрация рыночных шоков
- Технология Early Close — закрытие сделок около нуля для чистых выходов
- Анализ спреда в реальном времени и по истории
- Полная поддержка хеджирования (счета Netting и Hedging)
- Подробное логирование и экспорт результатов
Почему SOLOMON выделяется
|Характеристика
|SOLOMON PRO
|Обычный Pairs EA
|Расчёт Beta
|Kalman + OLS
|Только статический
|Оптимизация входа
|Монте-Карло
|Фиксированный Z-Score
|Управление рисками
|На основе волатильности
|Простые фиксированные лоты
|Защита от скачков
|Есть
|Обычно отсутствует
|Адаптация к рыночному режиму
|Есть
|Нет
Как это работает
- Рассчитывает динамический коэффициент хеджирования (Beta) между Symbol A и Symbol B
- Мониторит спред в реальном времени с использованием скользящей статистики
- Вычисляет Z-Score текущего отклонения спреда
- Использует симуляцию Монте-Карло для определения статистически оптимального входного Z-Score
- Открывает хеджированные парные позиции при превышении порога отклонения
- Управляет сделкой с помощью нескольких стратегий выхода до момента возврата к среднему
EA постоянно адаптируется к изменяющимся рыночным условиям благодаря фильтру Калмана и периодической реоптимизации.
Рекомендуемые настройки
- Лучшие пары: EURUSD/GBPUSD, EURUSD/USDJPY, XAUUSD/XAGUSD, фондовые пары и др.
- Таймфрейм: H1 (рекомендуется), работает на M15–H4
- Минимальный депозит: $1,000 (лучше от $5,000+)
- Брокер: Любой (рекомендуется ECN/STP)
Символы по умолчанию: EURUSD + GBPUSD
Важные входные параметры
- DynamicEntryZScore — включает интеллектуальную оптимизацию Монте-Карло
- BetaCalculationMethod — выбор между STATIC, OLS или KALMAN
- RiskPercent — риск на сделку (по умолчанию 1%)
- Несколько режимов TP/SL — полная гибкость
- JumpProtection — защита от внезапных обвалов и новостных всплесков
Управление рисками
- Реальное позиционирование на основе волатильности
- Контроль максимального количества открытых спредов
- Многоуровневая система защиты
- Отсутствие опасных сеток и мартингейла
⚠️ Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Как и все торговые системы, используйте с правильным управлением рисками. Всегда тщательно тестируйте в Strategy Tester перед реальной торговлей.
Поддержка
- Регулярные обновления
- Помощь в оптимизации параметров
- Возможность запроса кастомных пар
- Персональная поддержка через сообщения MQL5
Ключевые слова
Статистический арбитраж, Парный трейдинг, Mean Reversion, Фильтр Калмана, Монте-Карло, Спред трейдинг, Хедж EA, Корреляционный трейдинг, Forex робот, Арбитраж Золото Серебро