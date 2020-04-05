Solomon Statistical Arbitrage Pro

  • Эксперты
  • Stephen Njai Njoroge
    Stephen Njai Njoroge

    Stephen Njai Njoroge

    Я — full-time алгоритмический трейдер и разработчик на MQL5 с более чем 7-летним опытом работы на рынках Forex и CFD. Мой опыт сочетает в себе сильные навыки программирования (MQL5, Python, C++) и глубокое понимание рынка, полученное как через ручную, так и через системную торговлю.
  • Версия: 1.1
  • Обновлено: 25 мая 2026
  • Активации: 10

SOLOMON Statistical Arbitrage PRO

Продвинутый EA для парного трейдинга с фильтром Калмана и оптимизацией Монте-Карло

Обзор

SOLOMON Statistical Arbitrage PRO — это sophisticated Expert Advisor для парного трейдинга (pairs trading), разработанный для серьёзных трейдеров, желающих извлекать прибыль из возможностей возврата к среднему значению между двумя коррелированными финансовыми инструментами.

Используя передовые статистические методы, включая фильтр Калмана для динамического расчёта коэффициента хеджирования, симуляцию Монте-Карло для определения оптимального Z-Score и надёжную систему управления рисками, этот EA выявляет высоковероятные торговые возможности при строгом контроле рисков.

Ключевые особенности

  • Три метода расчёта Beta: Статический, регрессия OLS и фильтр Калмана (адаптивный)
  • Динамическая оптимизация входного Z-Score с помощью симуляции Монте-Карло (более 100 траекторий)
  • Умное определение размера позиции на основе волатильности спреда и риска по счёту
  • Несколько режимов Stop Loss и Take Profit:
    • На основе Z-Score
    • В процентах от баланса
    • По соотношению риск/прибыль
  • Защита от экстремальных скачков — фильтрация рыночных шоков
  • Технология Early Close — закрытие сделок около нуля для чистых выходов
  • Анализ спреда в реальном времени и по истории
  • Полная поддержка хеджирования (счета Netting и Hedging)
  • Подробное логирование и экспорт результатов

Почему SOLOMON выделяется

Характеристика SOLOMON PRO Обычный Pairs EA
Расчёт Beta Kalman + OLS Только статический
Оптимизация входа Монте-Карло Фиксированный Z-Score
Управление рисками На основе волатильности Простые фиксированные лоты
Защита от скачков Есть Обычно отсутствует
Адаптация к рыночному режиму Есть Нет

Как это работает

  1. Рассчитывает динамический коэффициент хеджирования (Beta) между Symbol A и Symbol B
  2. Мониторит спред в реальном времени с использованием скользящей статистики
  3. Вычисляет Z-Score текущего отклонения спреда
  4. Использует симуляцию Монте-Карло для определения статистически оптимального входного Z-Score
  5. Открывает хеджированные парные позиции при превышении порога отклонения
  6. Управляет сделкой с помощью нескольких стратегий выхода до момента возврата к среднему

EA постоянно адаптируется к изменяющимся рыночным условиям благодаря фильтру Калмана и периодической реоптимизации.

Рекомендуемые настройки

  • Лучшие пары: EURUSD/GBPUSD, EURUSD/USDJPY, XAUUSD/XAGUSD, фондовые пары и др.
  • Таймфрейм: H1 (рекомендуется), работает на M15–H4
  • Минимальный депозит: $1,000 (лучше от $5,000+)
  • Брокер: Любой (рекомендуется ECN/STP)

Символы по умолчанию: EURUSD + GBPUSD

Важные входные параметры

  • DynamicEntryZScore — включает интеллектуальную оптимизацию Монте-Карло
  • BetaCalculationMethod — выбор между STATIC, OLS или KALMAN
  • RiskPercent — риск на сделку (по умолчанию 1%)
  • Несколько режимов TP/SL — полная гибкость
  • JumpProtection — защита от внезапных обвалов и новостных всплесков

Управление рисками

  • Реальное позиционирование на основе волатильности
  • Контроль максимального количества открытых спредов
  • Многоуровневая система защиты
  • Отсутствие опасных сеток и мартингейла

⚠️ Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Как и все торговые системы, используйте с правильным управлением рисками. Всегда тщательно тестируйте в Strategy Tester перед реальной торговлей.

Поддержка

  • Регулярные обновления
  • Помощь в оптимизации параметров
  • Возможность запроса кастомных пар
  • Персональная поддержка через сообщения MQL5

Ключевые слова

Статистический арбитраж, Парный трейдинг, Mean Reversion, Фильтр Калмана, Монте-Карло, Спред трейдинг, Хедж EA, Корреляционный трейдинг, Forex робот, Арбитраж Золото Серебро



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    Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
    Gold Snap
    Chen Jia Qi
    4.47 (17)
    Эксперты
    Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.31 (113)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Zerqon EA
    Vladimir Lekhovitser
    3.43 (28)
    Эксперты
    Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
    Gold Neural Core
    TICK STACK LTD
    5 (8)
    Эксперты
    Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
    XT Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Эксперты
    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (507)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
    Pulse Engine
    Jimmy Peter Eriksson
    4 (36)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.32 (25)
    Эксперты
    NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
    Chiroptera
    Rob Josephus Maria Janssen
    4.64 (47)
    Эксперты
    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.89 (46)
    Эксперты
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    Cortex IDX
    Vladimir Mametov
    Эксперты
    Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
    SomaOil
    Andrii Soma
    5 (2)
    Эксперты
    SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
    Obsidian Flow Atlas EA
    Valentina Zhuchkova
    5 (7)
    Эксперты
    Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
    HFT Spike EA
    OMG FZE LLC
    5 (3)
    Эксперты
    [ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.5 (20)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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