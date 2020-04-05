SOLOMON Statistical Arbitrage PRO

Продвинутый EA для парного трейдинга с фильтром Калмана и оптимизацией Монте-Карло

Обзор

SOLOMON Statistical Arbitrage PRO — это sophisticated Expert Advisor для парного трейдинга (pairs trading), разработанный для серьёзных трейдеров, желающих извлекать прибыль из возможностей возврата к среднему значению между двумя коррелированными финансовыми инструментами.

Используя передовые статистические методы, включая фильтр Калмана для динамического расчёта коэффициента хеджирования, симуляцию Монте-Карло для определения оптимального Z-Score и надёжную систему управления рисками, этот EA выявляет высоковероятные торговые возможности при строгом контроле рисков.

Ключевые особенности

Три метода расчёта Beta : Статический, регрессия OLS и фильтр Калмана (адаптивный)

: Статический, регрессия OLS и (адаптивный) Динамическая оптимизация входного Z-Score с помощью симуляции Монте-Карло (более 100 траекторий)

с помощью симуляции Монте-Карло (более 100 траекторий) Умное определение размера позиции на основе волатильности спреда и риска по счёту

на основе волатильности спреда и риска по счёту Несколько режимов Stop Loss и Take Profit : На основе Z-Score В процентах от баланса По соотношению риск/прибыль

: Защита от экстремальных скачков — фильтрация рыночных шоков

— фильтрация рыночных шоков Технология Early Close — закрытие сделок около нуля для чистых выходов

— закрытие сделок около нуля для чистых выходов Анализ спреда в реальном времени и по истории

Полная поддержка хеджирования (счета Netting и Hedging)

(счета Netting и Hedging) Подробное логирование и экспорт результатов

Почему SOLOMON выделяется

Характеристика SOLOMON PRO Обычный Pairs EA Расчёт Beta Kalman + OLS Только статический Оптимизация входа Монте-Карло Фиксированный Z-Score Управление рисками На основе волатильности Простые фиксированные лоты Защита от скачков Есть Обычно отсутствует Адаптация к рыночному режиму Есть Нет

Как это работает

Рассчитывает динамический коэффициент хеджирования (Beta) между Symbol A и Symbol B Мониторит спред в реальном времени с использованием скользящей статистики Вычисляет Z-Score текущего отклонения спреда Использует симуляцию Монте-Карло для определения статистически оптимального входного Z-Score Открывает хеджированные парные позиции при превышении порога отклонения Управляет сделкой с помощью нескольких стратегий выхода до момента возврата к среднему

EA постоянно адаптируется к изменяющимся рыночным условиям благодаря фильтру Калмана и периодической реоптимизации.

Рекомендуемые настройки

Лучшие пары : EURUSD/GBPUSD, EURUSD/USDJPY, XAUUSD/XAGUSD, фондовые пары и др.

: EURUSD/GBPUSD, EURUSD/USDJPY, XAUUSD/XAGUSD, фондовые пары и др. Таймфрейм : H1 (рекомендуется), работает на M15–H4

: H1 (рекомендуется), работает на M15–H4 Минимальный депозит : $1,000 (лучше от $5,000+)

: $1,000 (лучше от $5,000+) Брокер: Любой (рекомендуется ECN/STP)

Символы по умолчанию: EURUSD + GBPUSD

Важные входные параметры

DynamicEntryZScore — включает интеллектуальную оптимизацию Монте-Карло

— включает интеллектуальную оптимизацию Монте-Карло BetaCalculationMethod — выбор между STATIC, OLS или KALMAN

— выбор между STATIC, OLS или KALMAN RiskPercent — риск на сделку (по умолчанию 1%)

— риск на сделку (по умолчанию 1%) Несколько режимов TP/SL — полная гибкость

— полная гибкость JumpProtection — защита от внезапных обвалов и новостных всплесков

Управление рисками

Реальное позиционирование на основе волатильности

Контроль максимального количества открытых спредов

Многоуровневая система защиты

Отсутствие опасных сеток и мартингейла

⚠️ Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Как и все торговые системы, используйте с правильным управлением рисками. Всегда тщательно тестируйте в Strategy Tester перед реальной торговлей.

Поддержка

Регулярные обновления

Помощь в оптимизации параметров

Возможность запроса кастомных пар

Персональная поддержка через сообщения MQL5

Ключевые слова

Статистический арбитраж, Парный трейдинг, Mean Reversion, Фильтр Калмана, Монте-Карло, Спред трейдинг, Хедж EA, Корреляционный трейдинг, Forex робот, Арбитраж Золото Серебро



