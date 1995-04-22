Solomon Statistical Arbitrage Pro
- 专家
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Stephen Njai NjorogeI am a full-time algorithmic trader and MQL5 developer with over 7 years of experience in Forex and CFD markets. My background combines strong programming skills (MQL5, Python, C++) with deep market knowledge gained from both manual trading and systematic trading.
- 版本: 1.1
- 更新: 25 五月 2026
- 激活: 10
SOLOMON Statistical Arbitrage PRO
带有卡尔曼滤波器 + 蒙特卡洛优化的高级配对交易 EA
概述
SOLOMON Statistical Arbitrage PRO 是一款专为严肃交易者设计的先进配对交易（Pairs Trading） Expert Advisor，旨在从两个高度相关金融工具之间的均值回归机会中获利。
该 EA 采用先进的统计方法，包括卡尔曼滤波器（Kalman Filter）进行动态对冲比率计算、蒙特卡洛模拟（Monte Carlo）优化最佳 Z-Score，以及强大的风险管理系统，能够在严格控制风险的同时识别高概率交易机会。
核心功能
- 三种 Beta 计算方法：静态、OLS 回归和卡尔曼滤波器（自适应）
- 动态入场 Z-Score 优化，通过蒙特卡洛模拟（100+ 路径）
- 智能仓位大小计算，基于价差波动率和账户风险
- 多种止损与止盈模式：
- 基于 Z-Score
- 账户余额百分比
- 风险回报比率
- 极端跳空保护 —— 过滤市场剧烈波动
- Early Close 技术 —— 在接近零时平仓，实现干净退出
- 实时与历史价差分析
- 完整对冲支持（Netting 和 Hedging 账户均支持）
- 详细日志记录与结果导出
SOLOMON 的优势
|特性
|SOLOMON PRO
|普通配对交易 EA
|Beta 计算方法
|卡尔曼滤波器 + OLS
|仅静态
|入场优化
|蒙特卡洛模拟
|固定 Z-Score
|风险管理
|基于波动率
|简单固定手数
|跳空保护
|有
|通常无
|市场 regime 自适应
|有
|无
工作原理
- 计算 Symbol A 和 Symbol B 之间的动态对冲比率（Beta）
- 使用滚动统计实时监控价差（Spread）
- 计算当前价差偏差的 Z-Score
- 通过蒙特卡洛模拟确定统计学上最优的入场 Z-Score
- 当偏差超过阈值时，开设对冲配对仓位
- 使用多种退出策略管理交易，直至价差回归均值
该 EA 通过卡尔曼滤波器和定期重新优化，能够持续适应不断变化的市场环境。
推荐设置
- 最佳交易品种：EURUSD/GBPUSD、EURUSD/USDJPY、XAUUSD/XAGUSD、股票配对等
- 推荐时间框架：H1（强烈推荐），兼容 M15–H4
- 最低资金：$1,000（建议 $5,000 以上效果更佳）
- 经纪商：任意经纪商（推荐 ECN/STP）
默认交易品种：EURUSD + GBPUSD
重要输入参数
- DynamicEntryZScore —— 启用智能蒙特卡洛优化
- BetaCalculationMethod —— 选择 STATIC、OLS 或 KALMAN
- RiskPercent —— 单笔交易风险（默认 1%）
- 多种 TP/SL 模式 —— 高度灵活
- JumpProtection —— 防范闪崩和重大新闻冲击
风险管理
- 基于真实波动率的仓位 sizing
- 最大开放价差数量控制
- 多层防护系统
- 无危险网格或马丁格尔策略
⚠️ 历史表现不代表未来结果。 与所有交易系统一样，请在严格的风险管理下使用。实盘交易前务必在策略测试器中进行充分测试。
技术支持
- 定期免费更新
- 参数优化协助
- 可接受自定义交易品种请求
- 通过 MQL5 消息提供专属支持
关键词
统计套利、配对交易、均值回归、卡尔曼滤波器、蒙特卡洛模拟、价差交易、对冲 EA、相关性交易、外汇机器人、黄金白银套利