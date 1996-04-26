Accelerated CCI Trend
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- Версия: 1.0
- Активации: 10
Accelerated CCI Trend - Индикатор смены направлений тренда. Это простой в использовании и настройке трендовый индикатор разработанный для применения на любых графиках и торговых инструментах.
Примененная в индикаторе модифицированная линия CCI работает со сглаживанием цены и анализом волатильности торгового инструмента. Позволяет обнаруживать ранние развороты цены при изменении волатильности.
Принцип работы индикатора
Имеются 2 линии обычная MA, действующая как фильтр сглаженной цены.
И модифицированная, с применением индикатора CCI и ускоренной волатильностью цены.
Когда ускоренная красная линия пересекает вверх сглаженную линию - тренд направлен вверх.
Аналогично при пересечении сглаженной линии ускоренной вниз - тренд направлен вниз.
Изменяя период ускоренной линии можно настроить определение движения цены в краткосрочном или долгосрочном периоде.
Индикатор можно применять самостоятельно с разными временными периодами или в качестве дополняющего для любой торговой системы.
Основные входные параметры индикатора
"Accelerated CCI Line Period" - определяет сколько свечей будет использовано для расчета направления цены, большее значение определяет продолжительные тренды, небольшое - краткосрочные.
"MA Line Period" - Период пересекаемой линии цены, малозначительный параметр корректирующий рыночный шум.
"Volatility Multiplier" - Параметр увеличения использования волатильности(1-1000). Для высоковолатильных инструментов использовать только повышенные значения. Важно чтобы красная линия рисовалась
за пределы цены в обоих направлениях. Значение по умолчанию усредненное, можно не изменять без необходимости.
Все пересечения линий фиксируются стелками.
Индикатор работает без перерисовки.
Для стрелок имеются оповещения.
Индикатор может работать в режиме MTF.
в режиме MTF стрелки могут мерцать на последней свече, чтобы этого не происходило нужно изменить параметр "Line Price" в Open price.