

Accelerated CCI Trend - Индикатор смены направлений тренда. Это простой в использовании и настройке трендовый индикатор разработанный для применения на любых графиках и торговых инструментах.

Примененная в индикаторе модифицированная линия CCI работает со сглаживанием цены и анализом волатильности торгового инструмента. Позволяет обнаруживать ранние развороты цены при изменении волатильности.



Принцип работы индикатора



Имеются 2 линии обычная MA, действующая как фильтр сглаженной цены.

И модифицированная, с применением индикатора CCI и ускоренной волатильностью цены.



Когда ускоренная красная линия пересекает вверх сглаженную линию - тренд направлен вверх.

Аналогично при пересечении сглаженной линии ускоренной вниз - тренд направлен вниз.



Изменяя период ускоренной линии можно настроить определение движения цены в краткосрочном или долгосрочном периоде.

Индикатор можно применять самостоятельно с разными временными периодами или в качестве дополняющего для любой торговой системы.







Основные входные параметры индикатора

"Accelerated CCI Line Period" - определяет сколько свечей будет использовано для расчета направления цены, большее значение определяет продолжительные тренды, небольшое - краткосрочные.

"MA Line Period" - Период пересекаемой линии цены, малозначительный параметр корректирующий рыночный шум.

"Volatility Multiplier" - Параметр увеличения использования волатильности(1-1000). Для высоковолатильных инструментов использовать только повышенные значения. Важно чтобы красная линия рисовалась

за пределы цены в обоих направлениях. Значение по умолчанию усредненное, можно не изменять без необходимости.





Все пересечения линий фиксируются стелками.

Индикатор работает без перерисовки.

Для стрелок имеются оповещения.

Индикатор может работать в режиме MTF.



в режиме MTF стрелки могут мерцать на последней свече, чтобы этого не происходило нужно изменить параметр "Line Price" в Open price.

