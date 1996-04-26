Accelerated CCI Trend

Accelerated CCI Trend - 种趋势反转指标。这款易于使用且可自定义的趋势指标适用于任何图表和交易品种。

该指标中使用的修正CCI线采用价格平滑处理，并分析交易品种的波动性。使您能够在波动性发生变化时及早发现价格反转。

指标工作原理

指标包含两条线：一条标准移动平均线（MA），用作平滑价格滤波器。

另一条修正移动平均线（MA），使用CCI指标和加速价格波动率。

当加速红线向上穿过平滑线时，趋势向上。

同样，当加速线向下穿过平滑线时，趋势向下。

通过更改加速线的周期，您可以自定义短期或长期价格走势。

该指标可以独立使用，并可设置不同的时间周期，也可以作为任何交易系统的补充。

该指标的主要输入参数为：

"Accelerated CCI Line Period"——决定用于计算价格方向的K线数量。较高的值表示长期趋势，较低的值表示短期趋势。

"MA Line Period"——价格线被穿越的周期；这是一个用于校正市场噪音的次要参数。

"Volatility Multiplier"——用于增加波动率的参数（1-1000）。对于波动性极高的交易品种，请仅使用较高的值。重要的是，红线必须绘制在价格两侧之外。默认值是平均值，除非必要，否则可以保持不变。

所有线交叉点均用箭头标记。

该指标不会重绘。

箭头有警报功能。

该指标可在多时间框架 (MTF) 模式下运行。

在 MTF 模式下，箭头可能会在最后一根K线出现闪烁。为避免这种情况，请更改“开盘价"Line Price"线价格”参数。
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VR Cub 这是获得高质量切入点的指标。该指标的开发是为了促进数学计算并简化对仓位入场点的搜索。多年来，该指标所针对的交易策略已被证明其有效性。交易策略的简单性是其巨大的优势，即使是新手交易者也能成功进行交易。 VR Cub 计算开仓点以及获利和止损目标水平，这显着提高了效率和易用性。查看使用以下策略进行交易的屏幕截图，了解简单的交易规则。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 5] 计算入场点的规则 开仓 要计算入场点，您需要将 VR Cub 工具从最后一个高点拉伸到最后一个低点。 如果第一个点在时间上早于第二个点，交易者等待柱线收于中线上方。 如果第一个点在时间上晚于第二个点，交易者等待柱线收于中线下方。 根据上述条件，严格在 柱线收盘 后建仓。 换句话说，如果我们在小时图上进行交易，那么从最高点到最低点的时间距离必须超过24小时，最高点和最低点之间的点数必须大于或等于平均价格变动每天。 维持和改变市场地位 可以有多个未平仓头寸；每个头寸都可以单独修改。 VR Cub
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5 (3)
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The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Auto Fibo Pro m
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“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落 . 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 ...............................................
HMA Trend Professional MT4
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4.57 (7)
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Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
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Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
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Alpha Trend sign Alpha Trend sign 是我么长期以来非常受欢迎的交易工具，它可以验证我们的交易系统，并且明确的提示交易信号，并且信号不会漂移。 主要功能： •  根据市场显示活跃区域，根据指标可以很直观的判断当前行情是属于趋势行情，还是震荡行情。    并根据指标的指示箭头切入市场，绿色箭头提示买入，红色箭头提示卖出。 •  建议使用5分钟以上的时间周期进行交易，避免因为小周期波动出现频繁的交易信号。 •  您也可以开启信号提示，以免错过最佳的交易时机。 •  本指标不但可以很好的预测趋势行情，也可以在宽幅震荡行情中获利。 •  本指标本着大道至简的原则，适合不同阶段的交易者使用。 注意事项： •  Alpha Trend sign 有明确的进出场信号，不建议逆势操作，以免造成损失。 •  Alpha Trend sign 是特别成熟的指标，我们团队人手一个，使用它可以实现稳定盈利。     
Noize Absorption Index MT4
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Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Infinity Trend Pro
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1 (1)
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This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Trend Oscillator mw
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趋势振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ ............................................................................... - 使用高级新计算方法 - 参数“计算价格”有 20 个选项。 - 有史以来最平滑的振荡器。 - 绿色表示上升趋势，红色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 5，超买值：超过 95。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 - 具有 PC 和移动警报。 ................................................ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
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指标
Crypto_Forex MT4 指标“ RSI SPEED ”——卓越的预测工具，无需重绘。 - 该指标基于物理方程计算。RSI SPEED 是 RSI 本身的一阶导数。 - RSI SPEED 非常适合顺着主趋势方向进行剥头皮交易。 - 建议结合合适的趋势指标使用，例如 HTF MA（如图所示）。 - RSI SPEED 指标显示 RSI 本身方向变化的速度——它非常敏感。 - 建议将 RSI SPEED 指标用于动量交易策略：如果 RSI SPEED 指标的值小于 0：价格动量下降；如果 RSI SPEED 指标的值大于 0：价格动量上升。 - 指标内置移动端和 PC 端警报。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
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Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
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Gvs Undefeated Trend   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you ca
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4 (2)
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This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
PZ Harmonacci Patterns
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3.17 (6)
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可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Color Stochastic TRI
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指标
Color Stochastic Enhanced Stochastic Oscillator with Cross Detection and Visual Signal Support Overview Color Stochastic is a customized version of the classic Stochastic Oscillator designed for momentum analysis and crossover visualization. The indicator provides color-based signal marking and configurable crossover detection at user-defined overbought and oversold levels. It can be used as part of: Momentum analysis Mean reversion workflows DCA-based strategies Multi-indicator confirmation sys
Dynamic Trading Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
指标
“动态交易震荡指标”是一款高级自定义加密货币外汇指标，适用于 MT4 平台，效率极高！ .......................................................................................................... - 新一代震荡指标 - 参见图片了解如何使用。 - 动态交易震荡指标具有自适应超卖/超买区域。 - 震荡指标是一款辅助工具，可帮助您从动态超卖/超买区域找到准确的入场点。 - 超卖值：低于蓝线，超买值：高于红线。 - 该指标也非常适合与价格行为模式结合使用。 - 它比标准震荡指标更精准。 - 提供 PC 和移动端提醒。 ..................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 本产品为原创产品，仅在 MQL5 网站上提供。
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斐波那契折返和扩展画线工具 适用于MT4平台的斐波那契折返和扩展画线工具，适合于使用黄金分割交易的交易者 优点：没有多余的线，没有过长的线，易于观察发现交易的机会 试用版： https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 主要功能： 1.可以直接画出多组斐波那契折返，可以看出重要折返点之间的关系； 2.可以画出斐波那契扩展，比率有三种0.618，1，1.618 3.画出的斐波那契折返和扩展均可左右移动，有数值显示，方便观察 4.可通过数字键切换周期 使用指南和功能键： 1．按 [ 或R画折返，按需要画折返，最多云持8组折返； 2．按 ] 或E画扩展； 3．按 \ 删除当前周期下的所有扩展和折返，其余周期的不受影响 4．如何左右移动折返和扩展 (1)点击第一组折返的F5字符，可以左右移动折返； (2)点击COP的字符 ，可以左右移动扩展； 5. (1)点击第一组折返的F5字符，按del 可以删除这组折返； (2)点击COP的字符， 按del 可以删除这组扩展； 6．修改折返和扩展（随着市场的运行，焦点或者反弹点需要修改)
Happy Scalping Indicator
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指标
这个指标是为 激进的 scalping 和 快速进入二元期权 设计的 ，它会在 每根蜡烛图 上生成信号，帮助你随时了解市场的动向。 加入 Happy Scalping 频道： MQL5 不重绘 ：当前蜡烛的信号在 实时 生成，这意味着它可以在蜡烛形成过程中发生变化，具体取决于价格是上涨还是下跌，与前一根蜡烛的收盘价相比。 但是，一旦蜡烛 关闭 ，信号的颜色就会 完全固定 。它不会变化、消失或移动。 你看到的就是最终的信号。 为什么这样设计？ 因为许多 scalper 重视即时获得信号，特别是在 价格突破或剧烈波动 时，他们可以在价格波动的同一秒钟内抓住这些快速的点数。 另一方面，也有一些交易者更喜欢等待 蜡烛收盘后的确认 ，他们也可以完美使用这个指标。 这两种方法都是有效的 ，该系统可以适应这两种风格。 重要提示： 查看视频，了解如何在实时市场中操作， 如何入场交易，何时交易，何时最好避免交易 。 该指标非常强大 ，但和任何工具一样， 理解其逻辑非常重要 ，才能最大化利用它。 如果有任何疑问，请随时联系我。我会帮你解答。
Mirror
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Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
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4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
指标
许多盈利交易者不仅知道如何识别市场趋势，而且也能把握趋势建立后的交易机会。 Pz 趋势交易 指标设计用来在趋势行情中尽可能的赚取利润。 已建立的趋势提供了一揽子交易机会，但大多数趋势交易指标完全忽视了它们，让交易者在趋势行情时完全不知道该如何做！一般趋势指标只通知有关的趋势变化，但根本不足以得到卓越的回报. Pz 趋势交易 指标比一般趋势指标显示多达 20 倍的交易 , 因为它注重所谓的市场时机。它不仅显示当前的市场趋势，也有回调，内柱线的突破和调整。它令您在趋势回调之后介入，安全的柱线内突破金字塔加仓，以及发现潜在的反转，和已知的调整。 趋势改变 一个趋势改变在市场方向变化时发生。趋势变化在图表上用带数字的彩色圆圈显示。蓝色 (1) 信号为上涨开始, 而红色 (1) 信号为下跌开始。趋势变化并非评估当前价格动作的结果, 它意味着交易设置是不定时地。如果您正确使用本指标, 在趋势变化时, 您将将已经入场 (参看下面的调整)。 回调 但凡趋势在运动中，行情上下抖动，盈利者收割利润，且其它参与者入场。趋势回调代表好的买入机会，通常是由主力获利离场导致。如果行情在回调后回归上行, 指标将
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
指标
A. 什么是 A2SR ？   * 这是一个领先的技术指标（没有重绘，没有滞后）。  -  指导 ： -- 在  https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- 和  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR 在确定支撑（需求）和阻力（供应）水平方面有一种特殊的技术。 与我们在网上看到的普通方式不同，A2SR 在确定实际 SR 级别时有一个独创的概念。 原技术不是从网上拿来的，也没有在网上公开过。 A2SR 将根据您的交易风格自动选择 SR 级别。 即使您正在更改时间范围，但 SR 级别仍将保留在其位置上。 因为实际的 SR 不是从你使用的时间范围内获得的。 A2SR 拥有完整的交易工具 。 实际支持（需求）和阻力（供应）的真正概念。 新闻事件和央行讲话的市场情绪。 新闻事件和趋势的主要货币强度 (MCS) 的真正概
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
指标
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — 7层过滤器 + RR保证系统的XAUUSD摆动交易完整系统 无重绘。无重画。无延迟。所有信号在确认后锁定。 买家奖励：购买现货许可证可免费获得AI Zone Radar（价值$59）+ PDF手册。购买后在MQL5上向我发送消息。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 MT5版本也已发售： https://www.mql5.com/en/market/product/170916?source=Site +Profile+Seller 在活跃的交易社区中被黄金交易者使用和信赖。专为精确度和易用性而构建。 这是为谁设计的 工作或生活太忙无法盯盘M5/M15的交易者 只想交易经过过滤的高质量信号的人 隔夜持仓或离开屏幕时持仓的交易者 想要每个信号获得更大波动的交易者（M30上$8-$25，H1上$15-$40，H4上$30-$150） 厌倦了猜测TP/SL设置位置的人 因低时间框架虚假信号而疲惫的交易者
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
指标
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
指标
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
作者的更多信息
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
指标
Arrow Micro Scalper 是一款专为剥头皮和短期交易而设计的指标，可集成到任何图表和金融工具（货币、加密货币、股票、金属）中。 在她的工作中，她使用波浪分析和趋势方向过滤器。建议在从 M1 到 H4 的时间范围内使用。 如何使用指标。 该指标包含 2 个用于更改设置的外部参数，其余参数已默认配置。 大箭头表示趋势方向的变化，蓝色箭头表示下降趋势的开始，粉红色箭头表示上升趋势的开始。 “ Only trending direction ”参数启用和禁用使用内部趋势的模式，提供使用您自己的趋势或不使用趋势的机会，并且还启用/禁用仅根据趋势显示趋势箭头和信号箭头。 小信号箭头，该指标最重要的对象，粉色代表“买入”交易，蓝色代表“卖出”交易。 “ Smoothing ”参数决定信号箭头出现的时间，操作范围为 7 到 25，为时间范围 M1-M5 选择大值，为 M15-H1 选择中值，为 H4 - D1 选择小值。 趋势箭头和开始信号箭头有警报。 指标不会重新绘制。
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices MT5  - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。 该指标的主要参数是“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式， 无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。 内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。 由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。 总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
指标
构建图表并识别周期性价格变动的技术指标。 可以在任何图表上工作。 几种类型的通知。 图表本身还有额外的箭头。 无需重新绘制历史记录，只需关闭蜡烛即可。 建议使用 M5 及以上的 TF。 易于使用和配置参数。 当使用 2 个具有不同参数的指标时，您可以单独使用它们，而无需其他指标。 有 2 个输入参数 周期性和信号持续时间 这两个参数处理图表结构的处理。 Cyclicity 调节反转周期的变化频率，平滑周期。 Signal duration 为最小数字，检测价格变动中的脉冲，最大长期趋势变动。    ---------------------------------------------------------------------------------------
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
指标
Point Directions MT5 - 款显示价格变动期间支撑位和阻力位的指标。箭头指示价格在指定方向的反弹。 箭头不会重绘，且在当前蜡烛图上形成。适用于所有时间框架和交易工具。提供多种警报类型。 它具有高级设置，可用于自定义任何图表的信号。它可以配置用于趋势交易和修正交易。 绘制箭头时，有两种移动平均线类型和一种箭头强度级别。详细设置请参见输入参数。 如有任何使用方面的问题，请发送私信。 输入参数 Method MA - 选择是否使用移动平均线生成箭头（标准或加速） Accelerated MA period/Standard MA period - 更改移动平均线周期 (5-500) Ma Metod - 更改移动平均线方法 Ma Price - 更改移动平均线价格 Arrow Intensity - 箭头强度（随着数值增加而增加） Arrow thickness - 箭头粗细 Sell arrow color/Buy arrow color - 箭头颜色 play sound / display message / send notification / send
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4.33 (3)
指标
Wave Reversal Indicator - determines the direction of trend waves and price reversals. The indicator shows wave movements and trend directions. It gives recommendations where to follow the trader, helps to follow the trading strategy. It is an addition to an intraday or medium-term strategy. Almost all parameters are selected for each time frame and are changed automatically, the only parameter for manual adjustment is the wavelength. Works on various trading instruments and timeframes, recomme
FREE
Correction Signals In Trend MT5
Vitalyi Belyh
指标
Correction Signals In Trend MT5 一 种分析市场动态的技术指标，帮助交易者确定趋势方向并找到开仓点。 以支撑线和阻力线形式呈现的趋势跟踪指标显示上升或下降趋势。 在趋势方向上，修正结束后，进行信号搜索。箭头表示进行交易操作的潜在时刻。 对于每个信号，都会显示推荐的 SL 和 TP 设置。 指示器功能 信号箭头出现在当前蜡烛上，并且不会重新绘制。 当信号出现时，有几种类型的警报可用。 按照趋势的方向努力。 它是通用的，可以用于任何交易工具和时间范围。 SL 和 TP 级别参数根据市场情况自动计算。 适合短期交易，包括剥头皮交易。 屏幕截图中显示了指标操作的视觉描述。 设置输入参数 Trend line length - 控制支撑和阻力趋势线的长度。 Sensitivity of correction signals - 改变校正信号的灵敏度。数字越高，信号越正确。数字越小，信号越多。
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
指标
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
指标
Scalping and Binary Signal Detector - Scalping indicator that gives directional signals for opening positions along the trend. The indicator is a complete trading system that can be used for Forex and binary options. The system of algorithms allows you to recognize intense price movements in several consecutive bars. The indicator provides several types of alerts for arrows. Works on any trading instruments and time frames (M5 or Higher recommended). How to use for trading The appearance of a
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
指标
“ ZigZag on Trend ”指标有助于判断价格走势方向，并配有K线和点数计算器。它由趋势指标、追踪价格方向的之字形趋势线以及用于计算趋势方向上经过的K线数量和垂直刻度上的点数（计算基于K线的开盘价）的计数器组成。该指标不会重绘。为了方便起见，它以彩色柱状图或线条的形式呈现。该指标适用于所有时间周期，但最适用于M5及以上时间周期。 “ Period ”决定了用于寻找价格方向的K线数量。它计算方向的长度，以获得平滑的单向趋势。 “ Diapason ”调整趋势方向的频率，主要用于针对不同的交易品种调整第一个参数（欧元/美元大约最多10，黄金大约最多100）。 点数计数器有助于针对任何时间周期和交易品种进行调整。 主要指标参数 “ Period ” - 决定趋势持续时间 “ Diapason ” - 用于调整波动性不同的交易品种的趋势（以点数为单位） “ History of the counter ” - 用于计算计数器的K线范围。建议使用较大的值，以便根据历史数据调整参数。在交易模式下，对于新报价，建议使用较小的值（500-1000之间），以避免计算机计算过载。
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
指标
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Indicator Line laser
Vitalyi Belyh
指标
Linear indicator for trend trading together with scalping method. The yellow line is used to calculate the long-term price trend. As the yellow line moves, a scalper signal line is applied - a thin red one. A zero level is applied to confirm signals. If the yellow line crossed the zero level upwards, the trend is up. If the yellow line crossed the zero level from top to bottom, the trend is down. The signal red line works in a similar way, only its sensitivity to price movements is higher. Re
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
指标
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Entry Scalping Lines
Vitalyi Belyh
指标
This indicator is based on a trend guide line and a special oscillator, defining entry points at the moments of potential price movement. The indicator does not redraw. Works on any instrument. The most preferred time frames to use are M5, M15, M30, H1, H4. The guide trend line of the indicator gives an idea about the movement of the market. When the green line crosses the zero level from top to bottom - the market is bearish when it crosses from bottom to top - bull market. The oscillator is
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
指标
Developed methods for trading collected in one indicator. In the form of arrows, it defines entries in the direction of the trend. It has 2 types of arrows - trend and signal guides, informing about the potential movement in the direction of the trend. Works without redrawing, ready for use on all symbols/tools. The most suitable time frames to use are M15, M30, H1, H4. How to use The indicator finds the direction of the trend in the form of a signal arrow, a graphic rectangle stretches along
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
指标
Cyclical indicator for trading and predicting the direction of the market. Shows the cyclical behavior of the price in the form of an oscillator. Gives signals for opening deals when rebounding from the upper and lower boundaries of the oscillator. In the form of a histogram, it shows the smoothed strength of the trend. Will complement any trading strategy, from scalping to intraday. The indicator does not redraw. Suitable for use on all symbols/instruments. Suitable time frames for short-term t
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
指标
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
Scalping Entry Points - is a manual trading system that can adjust to price movements and give signals to open trades without redrawing. The indicator determines the direction of the trend by the central level of support and resistance. The dot indicator provides signals for entries and exits.  Suitable for manual intraday trading, scalping and binary options. Works on all time frames and trading instruments. The indicator gives several types of alerts. How to use the product The blue line det
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
指标
Candle Binary Scalper - is a technical analysis product for forex and binary options. Includes several technical indicators combined into a trading system. Suitable for manual trading within a trend, for scalping and binary options. Works on all time frames and trading instruments. Recommended Timeframes for trading M15, M30, H1 and H4, M5 and M1 should be used in case of high volatility. There are several types of alerts. How to use the product The optimal settings have already been selected
Point Directions
Vitalyi Belyh
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指标
Point Directions - 款显示价格变动期间支撑位和阻力位的指标。箭头指示价格在指定方向的反弹。 箭头不会重绘，且在当前蜡烛图上形成。适用于所有时间框架和交易工具。提供多种警报类型。 它具有高级设置，可用于自定义任何图表的信号。它可以配置用于趋势交易和修正交易。 绘制箭头时，有两种移动平均线类型和一种箭头强度级别。详细设置请参见输入参数。 如有任何使用方面的问题，请发送私信。 输入参数 Method MA - 选择是否使用移动平均线生成箭头（标准或加速） Accelerated MA period/Standard MA period - 更改移动平均线周期 (5-500) Ma Metod - 更改移动平均线方法 Ma Price - 更改移动平均线价格 Arrow Intensity - 箭头强度（随着数值增加而增加） Arrow thickness - 箭头粗细 Sell arrow color/Buy arrow color - 箭头颜色 play sound / display message / send notification / send emai
Binary Lines
Vitalyi Belyh
指标
Binary Lines is a technical analysis indicator for currencies, commodities, cryptocurrencies, stocks, indices and any financial instruments. Can be used for binary options or Forex scalping. Shows entry and exit points at fixed intervals and provides traders the necessary information about the results of possible transactions. Entry points are formed at the very beginning of the candle, in the direction of the MA line, duration trades in bars can be adjusted manually and adjusted to any financia
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
指标
A technical indicator that calculates its readings on trading volumes. In the form of a histogram, it shows the accumulation of the strength of the movement of the trading instrument. It has independent calculation systems for bullish and bearish directions. Works on any trading instruments and time frames. Can complement any trading system. The indicator does not redraw its values, the signals appear on the current candle. It is easy to use and does not load the chart, does not require addition
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
指标
Line Breakouts - System for trend trading. Contains a trend identifier that can be adapted to any chart and trading instrument using the period and smoothing function. And a determinant of support and resistance levels. When the price is below the resistance line, open Sell trades, and when the price is above support lines - open Buy transactions. Stop loss should be placed a few points from the lines, Take Profit should be fixed after several candles (3-10-15), based on the time frame. The indi
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
指标
Point Trend Indicator - An indicator of the upper and lower level of the trend, which can determine the trend direction and indicate its strengthening. The trend direction is determined by round dots; if the points are above the zero line, the trend is bullish; if below, the trend is bearish. The increase in directional movement is indicated by arrows. It has the only parameter for manual adjustment - Duration of the trend direction.   Possibilities Works on all time frames Adapts to any financ
Candle Power Signals
Vitalyi Belyh
指标
Candle Power Signals is a trend indicator that uses a strategy of searching for potential volatile signals to make trading decisions. By analyzing the market, the indicator identifies zones of increased and decreased volatility within the directional trend movement. The main signal generation parameters have already been configured, the remaining settings and periods are indexed into 2 parameters for manual configuration: 1. "Candle calculation method" - 2 signal generation modes, it is recomme
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
指标
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
指标
Indicator Waiting Volatility - an indicator for determining volatility zones and flat conditions. Over time, the price on the chart is in different trends, goes down, goes up, or stays the same. The indicator helps the trader determine which trend the price is in. In its work, it uses several tools for technical analysis; first, the direction of the trend is determined, then, in this direction, the indicator monitors changes in volatility. If the price fluctuates within the noise, it is in track
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