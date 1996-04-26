Accelerated CCI Trend
- 指标
-
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Accelerated CCI Trend - 种趋势反转指标。这款易于使用且可自定义的趋势指标适用于任何图表和交易品种。
该指标中使用的修正CCI线采用价格平滑处理，并分析交易品种的波动性。使您能够在波动性发生变化时及早发现价格反转。
指标工作原理
指标包含两条线：一条标准移动平均线（MA），用作平滑价格滤波器。
另一条修正移动平均线（MA），使用CCI指标和加速价格波动率。
当加速红线向上穿过平滑线时，趋势向上。
同样，当加速线向下穿过平滑线时，趋势向下。
通过更改加速线的周期，您可以自定义短期或长期价格走势。
该指标可以独立使用，并可设置不同的时间周期，也可以作为任何交易系统的补充。
该指标的主要输入参数为：
"Accelerated CCI Line Period"——决定用于计算价格方向的K线数量。较高的值表示长期趋势，较低的值表示短期趋势。
"MA Line Period"——价格线被穿越的周期；这是一个用于校正市场噪音的次要参数。
"Volatility Multiplier"——用于增加波动率的参数（1-1000）。对于波动性极高的交易品种，请仅使用较高的值。重要的是，红线必须绘制在价格两侧之外。默认值是平均值，除非必要，否则可以保持不变。
所有线交叉点均用箭头标记。
该指标不会重绘。
箭头有警报功能。
该指标可在多时间框架 (MTF) 模式下运行。
在 MTF 模式下，箭头可能会在最后一根K线出现闪烁。为避免这种情况，请更改“开盘价"Line Price"线价格”参数。
该指标中使用的修正CCI线采用价格平滑处理，并分析交易品种的波动性。使您能够在波动性发生变化时及早发现价格反转。
指标工作原理
指标包含两条线：一条标准移动平均线（MA），用作平滑价格滤波器。
另一条修正移动平均线（MA），使用CCI指标和加速价格波动率。
当加速红线向上穿过平滑线时，趋势向上。
同样，当加速线向下穿过平滑线时，趋势向下。
通过更改加速线的周期，您可以自定义短期或长期价格走势。
该指标可以独立使用，并可设置不同的时间周期，也可以作为任何交易系统的补充。
该指标的主要输入参数为：
"Accelerated CCI Line Period"——决定用于计算价格方向的K线数量。较高的值表示长期趋势，较低的值表示短期趋势。
"MA Line Period"——价格线被穿越的周期；这是一个用于校正市场噪音的次要参数。
"Volatility Multiplier"——用于增加波动率的参数（1-1000）。对于波动性极高的交易品种，请仅使用较高的值。重要的是，红线必须绘制在价格两侧之外。默认值是平均值，除非必要，否则可以保持不变。
所有线交叉点均用箭头标记。
该指标不会重绘。
箭头有警报功能。
该指标可在多时间框架 (MTF) 模式下运行。
在 MTF 模式下，箭头可能会在最后一根K线出现闪烁。为避免这种情况，请更改“开盘价"Line Price"线价格”参数。