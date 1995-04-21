Candlestick Pattern Analytics MT4
- 指标
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Lim Wei LiangAlgo Theory Studio | 高性能算法交易工具
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欢迎光临 Algo Theory Studio 的 MQL5 官方创意工场。
本工作室由 Lim Wei Liang 创立并亲自操刀研发。Lim 拥有 11 年的一线市场投机、算法研究及 MQL 架构开发经验。我们不复制平庸的通用指标，而是致力于打造专为 XAUUSD（黄金）和外汇市场高波动环境深度优化的交易执行与高级分析底层基础设施。
- 版本: 2.47
不要盲目追逐每一根波动。大多数蜡烛图指标之所以失败，是因为它们将趋势中部的“锤子线”与关键反转点的“锤子线”混为一谈。Candlestick Pattern Analytics 通过结构、强度和逻辑过滤，彻底改变了这一点。
为什么选择这款指标？
普通工具会用海量信号“轰炸”你的图表，而本指标专注于质量而非数量。
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基于波段高低点的智能识别： 默认情况下，信号仅出现在局部波段高点（Swing High）或低点（Swing Low）。它忽略了趋势中段的“噪音”，专注于市场真正的转向位置。
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加权强度评分： 并非所有形态都具有同等价值。信号被分为 3个强度等级（1 到 3 分），支持自定义颜色编码。一眼识别高胜率设置（3分）。
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精准自定义参数： 你可以自行定义“锤子线”或“吞没形态”的外观。调整实体比例、影线比例和缺口规则，以适配特定的品种和交易策略。
它如何简化您的交易？
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即时价格行为读取： 无需手动扫描。形态（如晨星、吞没等）一旦形成，图表立即显示清晰的文字标签或箭头。
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简洁的图表： 使用上下文过滤器（Context Filter）保持工作界面专业化。如果需要查看所有形态进行研究，只需关闭该过滤器。
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顺势信号： 开启可选的趋势背景过滤，确保看涨反转仅在下跌趋势后显示，让你始终站在逻辑正确的一边。
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核心警报： 仅当形态同时满足强度和结构标准时，才会触发弹窗警报。
形态分级示例
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高可信度 (Score 3): 晨星/黄昏星、吞没形态。
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可靠 (Score 2): 锤子线、流星线。
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辅助 (Score 1 — 默认关闭): 孕线（Harami）、刺透形态、平头顶部/底部。
重要提示
这是一个确认工具，而非“一键致富”的魔术。本指标旨在确认关键支撑位和阻力位的价格行为。 配合以下分析效果最佳：
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支撑位与阻力位
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市场结构
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趋势意识与风险管理
购买前须知
注意： 与大多数指标一样，策略测试器（Strategy Tester）的默认演示版本可能无法反映真实的交易环境，或限制参数自定义。 为了获得完整的评估体验（包含所有参数访问权限），请通过 MQL5 私信联系我。我非常乐意协助严肃的交易者在购买前全面了解该工具。