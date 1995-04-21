Candlestick Pattern Analytics MT4

不要盲目追逐每一根波动。大多数蜡烛图指标之所以失败，是因为它们将趋势中部的“锤子线”与关键反转点的“锤子线”混为一谈。Candlestick Pattern Analytics 通过结构、强度和逻辑过滤，彻底改变了这一点。

为什么选择这款指标？

普通工具会用海量信号“轰炸”你的图表，而本指标专注于质量而非数量。

基于波段高低点的智能识别： 默认情况下，信号仅出现在局部波段高点（Swing High）或低点（Swing Low）。它忽略了趋势中段的“噪音”，专注于市场真正的转向位置。

加权强度评分： 并非所有形态都具有同等价值。信号被分为 3个强度等级 （1 到 3 分），支持自定义颜色编码。一眼识别高胜率设置（3分）。

精准自定义参数： 你可以自行定义“锤子线”或“吞没形态”的外观。调整实体比例、影线比例和缺口规则，以适配特定的品种和交易策略。

它如何简化您的交易？

即时价格行为读取： 无需手动扫描。形态（如晨星、吞没等）一旦形成，图表立即显示清晰的文字标签或箭头。

简洁的图表： 使用上下文过滤器（Context Filter）保持工作界面专业化。如果需要查看所有形态进行研究，只需关闭该过滤器。

顺势信号： 开启可选的趋势背景过滤，确保看涨反转仅在下跌趋势后显示，让你始终站在逻辑正确的一边。

核心警报： 仅当形态同时满足强度和结构标准时，才会触发弹窗警报。

形态分级示例

高可信度 (Score 3): 晨星/黄昏星、吞没形态。

可靠 (Score 2): 锤子线、流星线。

辅助 (Score 1 — 默认关闭): 孕线（Harami）、刺透形态、平头顶部/底部。

重要提示

这是一个确认工具，而非“一键致富”的魔术。本指标旨在确认关键支撑位和阻力位的价格行为。 配合以下分析效果最佳：

支撑位与阻力位

市场结构

趋势意识与风险管理

购买前须知

注意： 与大多数指标一样，策略测试器（Strategy Tester）的默认演示版本可能无法反映真实的交易环境，或限制参数自定义。 为了获得完整的评估体验（包含所有参数访问权限），请通过 MQL5 私信联系我。我非常乐意协助严肃的交易者在购买前全面了解该工具。