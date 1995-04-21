Prime Trend Pro

PrimeTrend Pro

PrimeTrend Pro 是一款基于 ATR 棘轮引擎的趋势跟踪指标。它加入了一组独立的信号质量过滤器，以及一个多品种、多周期的面板。指标旨在一屏内呈现三项信息：当前趋势方向、当前信号的可靠程度，以及与其他周期和品种的一致程度。

本指标不会开仓、修改或平仓，所有交易决策均由用户自行负责。指标不保证任何交易结果，使用前请先在模拟账户上进行测试。

引擎

核心是带单向棘轮的 ATR 通道：上升趋势中支撑位只能上移，下降趋势中阻力位只能下移。2.7 版本增加了以下选项。

反转缓冲。趋势反转要求收盘价额外突破一个可配置的 ATR 比例，从而减少震荡行情中因短暂突刺造成的反转。

双根K线确认（可选）。第一次突破水平位的收盘会设置待确认状态，只有下一根K线也收在水平位之外时反转才会生效。

自适应乘数（可选）。通道宽度按快速 ATR 与慢速 ATR 的比值在设定范围内调整，波动率上升时通道变宽，波动率下降时通道变窄。

两种棘轮模式。经典模式以K线中位数为锚点；Chandelier 模式以周期内最高价和最低价为锚点，在强趋势中更贴近价格。

数据驱动的初始化。初始趋势方向由价格数据决定，而非固定值，因此历史线条不受加载历史数据量的影响。

信号质量过滤器

每个过滤器均可单独启用或关闭。未通过过滤器的信号不会被隐藏，而是以不同颜色绘制，因此始终可以看出为何未出现清晰的买入或卖出信号。

效率系数（Efficiency Ratio）过滤器。衡量近期价格路径的方向性，将低效走势标记为盘整。

ADX 过滤器。经典的盘整市场过滤器，可与效率系数过滤器同时使用或单独使用。

成交量差值确认。指标根据阳线成交量与阴线成交量的对比计算 tick 成交量差值。买入趋势若缺乏多头优势，或卖出趋势若缺乏空头优势，将被标记为未确认。

基准过滤器。与长周期 EMA 相反的信号会被标记为逆势。

成交量过滤器。在异常低成交量下形成的信号会被标记为不可靠。当前形成中K线的成交量会按已经过的时间进行折算，以避免被误判。

稳定实时K线

基于滚动窗口的过滤器在当前K线形成过程中会产生噪音，可能导致实时状态在一根K线内多次变化。指标会在上一根收盘K线上记录过滤器结果的快照，并在实时K线收盘前锁定其分类。已收盘的K线永远不会重新计算。

面板

周期列。显示当前品种从 M1 到 MN1 各周期的趋势状态以及带符号的成交量差值优势。

市场报价矩阵。对市场报价窗口中或自定义列表中的每个品种进行相同的九周期扫描，支持按资产类别分组、按类别／名称／多头优势／空头优势排序，每个单元格附带提示信息，并显示差值历史的小型走势图。点击品种名称可切换图表到该品种。

成交量差值面板。显示最近 35 根K线带符号差值优势的柱状图。

共振评分。汇总九个周期一致性的单一数值。在加权模式下，更高周期的权重更大，从而避免几个相关性较高的分钟图扭曲结果。也提供简单计数模式。

已确认K线模式。当提醒设置为仅在K线收盘时触发，整个面板将读取每个周期最近收盘的K线数据，且在K线形成过程中不会改变。

面板可拖动，其位置会按图表保存，并可设置为显示在K线之后。

提醒

可为矩阵中显示的每个品种和周期启用屏幕提醒、推送提醒和邮件提醒，用于趋势变化通知。在确认模式下，提醒仅使用已收盘K线的数据。指标附加后的首次扫描仅记录初始状态，不会发送提醒。

性能说明

绘制过程中不会读取其他指标数据。多品种数据均被缓存，并通过定时器刷新。其他品种的数据仅在打开矩阵时才会请求。成交量差值、成交量均值和效率系数均采用滚动窗口计算。面板仅在数据发生变化时才会重绘。可扫描的品种数量由输入参数限制。

输入参数

核心策略

  • ATR Period，默认 10。趋势灵敏度。数值越小反应越快，反转越多。
  • ATR Multiplier，默认 3.0。通道宽度。数值越小通道越窄，反转越多。
  • History Bars，默认 1000。计算所用的K线数量，0 表示全部历史数据。

引擎

  • Ratchet Anchor Mode，默认 Classic。经典或 Chandelier 锚定方式。
  • Flip Hysteresis，默认 0.15。以 ATR 为单位的额外突破深度，0 表示关闭该功能。
  • Confirm Bars，默认 0。设为 1 以要求第二根K线收在水平位之外。
  • Adaptive Multiplier，默认 false。按波动率状态调整通道宽度。
  • Slow ATR Period，默认 100。自适应乘数的参考周期。
  • Min 和 Max Factor，默认 0.7 和 1.6。自适应缩放的限制范围。
  • Stable Live Bar，默认 true。将实时K线的过滤器结果锁定为已收盘K线的数据。

过滤器

  • Use ADX Filter，默认 false。ADX 低于阈值时标记为盘整。
  • Use ER Gate，默认 true。效率系数低于设定水平时标记为盘整。
  • ER Period 和 Level，默认分别为 20 和 0.30。
  • Use Delta Confirm，默认 true。与成交量差值相反的趋势会被标记为未确认。
  • Delta Min Percent，默认 50。趋势方向所需的最小优势比例，范围 50 至 100。
  • Use Baseline Filter，默认 false。与长周期 EMA 相反的信号会被标记为未确认。
  • Use Volume Filter，默认 false。低成交量下的信号会被标记为不可靠。

图表线条解读

指标绘制一条跟踪线，其颜色和样式传达当前状态。

  • 实线蓝色：确认的上升趋势，所有启用的过滤器均已通过。该线可作为跟踪参考。
  • 实线红色：确认的下降趋势，所有启用的过滤器均已通过。
  • 虚线灰色：由效率系数或 ADX 过滤器判定的盘整状态。
  • 实线金色：趋势存在，但某个确认过滤器未通过。

已收盘K线上的线条不会改变。形成中K线的趋势可能随当前收盘价变化，这是基于收盘价逻辑的固有特性。在默认设置下，实时K线的颜色分类会在其收盘前保持锁定。

建议设置

保守型：使用默认值，并将 Confirm Bars 设为 1。信号更少，反转有一根K线的延迟。适合 H1 及以上周期。

均衡型：使用默认值。Hysteresis 为 0.15，启用效率系数过滤器和差值确认。适合 M15 至 H4。

快速型：Flip Hysteresis 设为 0.05，ER Level 设为 0.20，关闭差值确认。信号更多，噪音也更多。适用于流动性较好的品种和较短周期。

在更改其他参数之前，请先在模拟图表上运行所选方案一段时间，并且每次只更改一个参数。

补充说明

在策略测试器中，面板仅显示被测试的品种，因为测试器无法为多品种指标提供其他品种的数据。信号线及所有过滤器逻辑在测试器中的运行方式与实盘完全一致。

首次打开矩阵时，部分单元格可能暂时为空，直到终端加载完相应品种和周期的历史数据。

在流动性较差的品种上，差值可能会短暂接近最大值。增大成交量差值的计算周期可以减轻这一现象。

本指标不进行交易。指标缓冲区的数值可供EA读取：缓冲区 0 至 3 保存线条状态，缓冲区 4 保存趋势方向，缓冲区 6 保存带符号的差值。

支持与咨询请通过产品评论区或 mql5.com 消息系统进行。

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5 (27)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
指标
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
作者的更多信息
Prime Edge
Artem Koliada
指标
追踪机构资金的确切足迹。 Prime Edge 是一款专业的分析矩阵，旨在解码亚洲、伦敦和纽约交易时段的流动性资金流向。停止交易滞后的价格行为（Price Action）。在先进的马尔可夫链（Markov Chain）概率过滤器的支持下，该面板揭示了聪明钱（Smart Money）将动能从一个大陆转移到另一个大陆的确切时刻，自动识别高概率交易机会。 Prime Edge 不仅仅关注当前的价格水平，而是分析市场动能的方向性运动。通过将基于不同交易时段的货币强度分析与数学概率相结合，该指标可帮助交易者识别市场动能正在转变或维持其轨迹的时期。 它是如何工作的 该算法扫描 28 个交叉盘，计算 8 种主要货币（USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的相对强度。然后，它通过比较货币强度在不同时段的变化来形成动能向量（FLOW）。这种逐步的时段跟踪提供了日内资本流动的清晰画面。 主面板组件 Global Session Matrix（全球时段矩阵）：显示每种货币在特定时段内的标准化强度。基准线为 50.0。高于 50 的值表示买方压力，低于 50 的值表示卖方压力。 Mo
Markov Prime MT5
Artem Koliada
指标
Markov Prime 是一款新一代专业分析指标，它将经典技术分析与概率论（马尔可夫链）和分形几何（时间指数）相结合。 与大多数具有“记忆”且严重滞后的标准指标不同，Markov Prime 以不同的方式分析市场：它实时计算当前市场状态（趋势或盘整）持续的概率。该指标旨在过滤市场噪音期间的虚假入场信号，并寻找最有可能的建仓点。 该指标不重绘（Non-Repainting），在已收盘的 K 线上不滞后，并在图表上配有便捷的信息面板。 核心技术： 马尔可夫链过滤器 (Markov Chain Filter)：分析过去 100 根 K 线并构建状态转移矩阵。如果出现信号，但马尔可夫模型显示趋势延续的概率很低，则该信号将被阻止。 时间指数 (Time Exponent, TE)：评估价格运动的“质量”。它过滤掉混乱（噪音）的运动，防止在震荡市中入场。 混合信号核心：您可以通过方便的下拉菜单直接在图表上选择三种内置策略之一。 三种内置策略： RSI + EMA Trend：顺着全局趋势的方向进行回调交易（使用 RSI 超买/超卖区和 EMA 21/50 过滤器）。 EMA 21/50 Cros
FREE
StealthTrade Commander MT5
Artem Koliada
实用工具
StealthTrade Commander 是一款高级可视化交易面板和风险管理工具，专为手动交易者、剥头皮交易者（Scalpers）和自营交易公司（Prop-Firm）挑战者设计。 该工具可帮助您直接在图表上可视化执行交易，向经纪商隐藏您的止损（SL）和止盈（TP）水平，并严格控制您的每日回撤——这是通过和保留 Prop-Firm 资金账户的关键功能。 主要功能： Risk Guardian（自营交易保护器） 每日最大亏损限制： 如果您的每日回撤达到指定限制，自动平仓所有交易并锁定面板。 每日利润目标： 一旦达到您的每日目标，即平仓所有头寸以锁定利润。 精准手数计算： 根据您的可视化止损和预设风险（%、$ 或账户净值）计算确切的交易手数。 Stealth & Tactical Engine（隐身与战术引擎） 隐身模式： 向经纪商隐藏真实的 SL 和 TP 水平。面板在内部管理它们，并在价格穿过您的虚拟线时精准平仓。 幽灵入场（虚拟挂单）： 放置隐形挂单，仅在价格触及您的线条时触发。 OCO 订单（选择性委托单）： 突破交易的完美选择。当一个挂单被触发时，相反的挂单将自动删除。 价格磁
FREE
Trend Rapture
Artem Koliada
指标
Trend Rapture 是一款先进的算法指标，基于自适应波动率分析识别高概率的趋势入场和出场点。采用卡尔曼滤波引擎过滤市场噪音，提供清晰、可操作的信号。 主要功能 双核策略引擎：在回调交易和突破交易逻辑之间即时切换。 自适应波动率通道：通过动态Z-Score自动适应市场条件。 内置交易模拟器：在图表上直接可视化入场点、出场点和盈亏。 完全可定制界面：无需打开设置即可实时管理策略的交互式控制面板。 专业警报：支持终端弹窗、推送通知和电子邮件警报。 策略模式 TACTICAL（回调）：均值回归交易，价格回调至均衡线时发出入场信号。 RAPID（突破）：趋势跟踪和动量交易，价格突破波动率通道时发出信号。 出场逻辑（RAPID模式） TREND RIDER：持仓至趋势反转，适合捕捉长期宏观趋势。 MOMENTUM FADE：价格回到通道内时立即退出，适合动量减弱时锁定利润。 适用周期 M5–M15：适合RAPID模式，日内频繁信号。 M30–H1：通用最佳区间，两种模式均适用。 H4–日线：适合TACTICAL模式，波段交易。 周线+：宏观趋势过滤器。 技巧：结合两个周期使用——高周期判断
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StealthTrade Commander
Artem Koliada
实用工具
StealthTrade Commander 是一款高级可视化交易面板和风险管理工具，专为手动交易者、剥头皮交易者（Scalpers）和自营交易公司（Prop-Firm）挑战者设计。 该工具可帮助您直接在图表上可视化执行交易，向经纪商隐藏您的止损（SL）和止盈（TP）水平，并严格控制您的每日回撤——这是通过和保留 Prop-Firm 资金账户的关键功能。 主要功能： Risk Guardian（自营交易保护器） 每日最大亏损限制： 如果您的每日回撤达到指定限制，自动平仓所有交易并锁定面板。 每日利润目标： 一旦达到您的每日目标，即平仓所有头寸以锁定利润。 精准手数计算： 根据您的可视化止损和预设风险（%、$ 或账户净值）计算确切的交易手数。 Stealth & Tactical Engine（隐身与战术引擎） 隐身模式： 向经纪商隐藏真实的 SL 和 TP 水平。面板在内部管理它们，并在价格穿过您的虚拟线时精准平仓。 幽灵入场（虚拟挂单）： 放置隐形挂单，仅在价格触及您的线条时触发。 OCO 订单（选择性委托单）： 突破交易的完美选择。当一个挂单被触发时，相反的挂单将自动删除。 价格磁
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Markov Prime
Artem Koliada
指标
Markov Prime 是一款新一代专业分析指标，它将经典技术分析与概率论（马尔可夫链）和分形几何（时间指数）相结合。 与大多数具有“记忆”且严重滞后的标准指标不同，Markov Prime 以不同的方式分析市场：它实时计算当前市场状态（趋势或盘整）持续的概率。该指标旨在过滤市场噪音期间的虚假入场信号，并寻找最有可能的建仓点。 该指标不重绘（Non-Repainting），在已收盘的 K 线上不滞后，并在图表上配有便捷的信息面板。 核心技术： 马尔可夫链过滤器 (Markov Chain Filter)：分析过去 100 根 K 线并构建状态转移矩阵。如果出现信号，但马尔可夫模型显示趋势延续的概率很低，则该信号将被阻止。 时间指数 (Time Exponent, TE)：评估价格运动的“质量”。它过滤掉混乱（噪音）的运动，防止在震荡市中入场。 混合信号核心：您可以通过方便的下拉菜单直接在图表上选择三种内置策略之一。 三种内置策略： RSI + EMA Trend：顺着全局趋势的方向进行回调交易（使用 RSI 超买/超卖区和 EMA 21/50 过滤器）。 EMA 21/50 Cros
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Prime Confluence Engine MT4
Artem Koliada
5 (1)
指标
Prime Confluence Engine (PCE) 是一款专业级指标，采用三层信号过滤架构。PCE 不依赖单一算法，而是结合了市场状态检测 (Renko)、动态水平 (SuperTrend) 以及高级数学分析（马尔可夫链和分形维数），以识别高概率的入场点。 只有当三个独立层面的方向完全一致时，才会生成交易信号。该指标严格在收盘的 K 线上运行，绝不重绘 (No Repaint)。 三层架构： 第 1 层：自适应 Renko (市场状态) 与标准方法不同，我们的 Renko 引擎直接内置于指标逻辑中，无需创建离线图表。砖块大小基于 ATR 动态计算，使系统能够自动适应当前的市场波动。该层有效过滤市场噪音，揭示潜在趋势。 第 2 层：Prime Trend (方向与水平) 基于中位数价格和 ATR 的高级算法（改进的 SuperTrend 概念）。它计算动态支撑线（用于做多）和阻力线（用于做空），充当系统的主要方向指南针。 第 3 层：Markov & Time Exponent (信号质量) 专为概率评估设计的独特数学模块： 时间指数 (TE)：分析价格走势的分形维数。它过滤掉死
Prime Power MT5
Artem Koliada
指标
Prime Power 是一款专为 MetaTrader 4 设计的专业分析工具，旨在实时识别 8 种主要货币的强弱。与分析单一货币对的传统指标不同，该系统同时监控整个外汇市场，通过相对资金流的数学比较，揭示强劲的趋势和高概率的反转点。 核心功能与用户指南 1. 智能交互式仪表板 中央控制枢纽，可根据货币的当前动能自动对其进行排序。 实时强弱排名： 列表是动态的；最强的货币保持在顶部（正值），而最弱的货币保持在底部（负值）。 动态折线切换器： 您可以直接在面板上点击货币名称（如 EUR 或 JPY），立即在图表上切换任何货币线条的显示或隐藏。 拖拽式界面： 通过拖动顶部标题栏，可以自由将仪表板移动到屏幕的任何位置，包括主价格窗口。 2. 快速过滤模式 [SHOW ALL] (显示全部)： 立即将所有 8 条货币线恢复到图表上。 [TOP PAIR] (顶级货币对)： 最大集中模式。指标自动隐藏 6 种次要货币，只留下绝对领先者和绝对落后者。这非常适合直观地显示市场背离。 3. MTF 汇合引擎 (杀手级功能) 在单个窗口内同时分析选定两种货币在三个不同时间周期上的表现。 如何激活： 点
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PA Hunter
Artem Koliada
指标
PA Hunter — 带AI信号过滤器的价格行为指标 PA Hunter能在任意交易品种和时间框架上检测13种经典Price Action形态，通过内置上下文规则和经真实历史信号训练的AI模型进行过滤。 工作原理 该指标扫描价格数据，寻找以下形态： 反转形态： Pin Bar、Engulfing、Morning Star、Evening Star、Railway Tracks、Tweezer Tops/Bottoms、Piercing Line、Dark Cloud Cover、Three Soldiers、Three Crows 持续/中性形态： Inside Bar、Doji、Marubozu 每个检测到的信号在显示到图表之前都会经过多层过滤系统。 信号质量评分（0–7星） 每个信号根据七个标准获得质量评分： 与支撑/阻力区的接近程度 S/R区域共振（波段 + 成交量） EMA趋势对齐 K线相对ATR的大小 逐笔成交量确认 多时间框架EMA一致性 价格在区间中的位置 支撑与阻力区域 该指标自动识别两类区域： 波段区域 — 基于波段高点和低点 成交量区域 — 基于水平成交量聚集 当
Prime Power
Artem Koliada
指标
Prime Power 是一款专为 MetaTrader 4 设计的专业分析工具，旨在实时识别 8 种主要货币的强弱。与分析单一货币对的传统指标不同，该系统同时监控整个外汇市场，通过相对资金流的数学比较，揭示强劲的趋势和高概率的反转点。 核心功能与用户指南 1. 智能交互式仪表板 中央控制枢纽，可根据货币的当前动能自动对其进行排序。 实时强弱排名： 列表是动态的；最强的货币保持在顶部（正值），而最弱的货币保持在底部（负值）。 动态折线切换器： 您可以直接在面板上点击货币名称（如 EUR 或 JPY），立即在图表上切换任何货币线条的显示或隐藏。 拖拽式界面： 通过拖动顶部标题栏，可以自由将仪表板移动到屏幕的任何位置，包括主价格窗口。 2. 快速过滤模式 [SHOW ALL] (显示全部)： 立即将所有 8 条货币线恢复到图表上。 [TOP PAIR] (顶级货币对)： 最大集中模式。指标自动隐藏 6 种次要货币，只留下绝对领先者和绝对落后者。这非常适合直观地显示市场背离。 3. MTF 汇合引擎 (杀手级功能) 在单个窗口内同时分析选定两种货币在三个不同时间周期上的表现。 如何激活： 点
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VantageFX Matrix
Artem Koliada
5 (1)
指标
Vantage FX Matrix Vantage FX Matrix is a dashboard indicator designed for monitoring multiple assets. It combines a correlation matrix for 8 major currencies with a custom watchlist for other symbols provided by your broker (e.g., crypto, metals, indices). Key Features: Logic and Calculation: The indicator calculates the relative strength of 8 currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD) by analyzing 28 pairs across 5 timeframes (M5–D1). The algorithm does not repaint. Momentum Arrows: T
VantageFX Matrix MT5
Artem Koliada
指标
The ultimate market scanner. No Repaint. No Lag. Forex + Crypto Hybrid Mode. Most currency strength meters are ugly, freeze your terminal, and repaint their history.   Vantage FX Matrix   changes the game. It is a next-generation dashboard designed for professional traders who need clarity, speed, and accuracy. It combines a classic   Correlation Matrix   for 8 major currencies with a   Custom Watchlist   for assets like Bitcoin, Gold, or S&P500 — all in one sleek, "Pixel-Perfect" interface.
Prime Trend Pro MT5
Artem Koliada
指标
PrimeTrend Pro 是一款基于 ATR 棘轮引擎（ratchet engine）的趋势跟踪指标，配备一组相互独立的信号质量过滤器，以及多品种、多周期仪表盘。它在一个界面上回答三个问题：当前趋势是什么、信号可靠性如何、以及市场其他部分是否认同该趋势。 PrimeTrend Pro 是一款 指标 。它不会开仓、修改或平仓。它只绘制信号并提供分析数据，交易决策始终由您自己做出。 引擎核心 核心是带单向棘轮机制的 ATR 通道：上升趋势中支撑位只能上移，下降趋势中阻力位只能下移。在经典逻辑之上，2.7 版本新增： 反转滞后（Flip Hysteresis）。 趋势反转要求收盘价额外突破该水平一定比例的 ATR（可配置）。这消除了经典 ATR 跟踪指标在震荡市中常见的"一点式"止损猎杀反转。 两根K线确认（可选）。 首次突破收盘价将指标置于"待定"状态；只有下一根K线收盘价同样突破该水平，反转才被确认。单根影线突破后收回不再导致趋势反转。 自适应乘数（可选）。 通道宽度随波动率状态自动调整（快/慢 ATR 比率，限定范围）。波动率扩大时通道加宽以过滤噪音，波动率收窄时通道变窄以更快响应
StealthTrade Commander ST
Artem Koliada
实用工具
StealthTrade Commander ST is a visual trading panel and risk management utility for MetaTrader 5. It is designed for manual traders, scalpers, and Prop-Firm challengers who want precise risk control, fast order execution, and advanced position management. The ST Edition (Strategy Tester Edition) works fully inside the MT5 Strategy Tester with Visual Mode, allowing traders to practice their complete workflow on historical data before applying it in live conditions. The panel handles all the mathe
Prime Confluence Engine
Artem Koliada
指标
Prime Confluence Engine (PCE) 是一款专业级指标，采用三层信号过滤架构。PCE 不依赖单一算法，而是结合了市场状态检测 (Renko)、动态水平 (SuperTrend) 以及高级数学分析（马尔可夫链和分形维数），以识别高概率的入场点。 只有当三个独立层面的方向完全一致时，才会生成交易信号。该指标严格在收盘的 K 线上运行，绝不重绘 (No Repaint)。 三层架构： 第 1 层：自适应 Renko (市场状态) 与标准方法不同，我们的 Renko 引擎直接内置于指标逻辑中，无需创建离线图表。砖块大小基于 ATR 动态计算，使系统能够自动适应当前的市场波动。该层有效过滤市场噪音，揭示潜在趋势。 第 2 层：Prime Trend (方向与水平) 基于中位数价格和 ATR 的高级算法（改进的 SuperTrend 概念）。它计算动态支撑线（用于做多）和阻力线（用于做空），充当系统的主要方向指南针。 第 3 层：Markov & Time Exponent (信号质量) 专为概率评估设计的独特数学模块： 时间指数 (TE)：分析价格走势的分形维数。它过滤掉死
PCE Oscillator
Artem Koliada
指标
Prime Confluence Engine — Oscillator 是一款适用于MetaTrader 5的独立子窗口指标，通过三个独立分析层同时运作，将综合信号质量评分可视化呈现。   工作原理   指标计算一个范围在-100至+100之间的合力评分（Confluence Score），该评分由三个层级构成：   第一层 — 砖型图过滤器：内置砖型图引擎，砖块大小基于ATR自动计算，有效过滤短期市场噪音。只有在同一方向连续出现指定数量的砖块后，趋势才被确认。   第二层 — Prime Trend（ATR超级趋势）：使用基于ATR的SuperTrend算法判断当前趋势方向，为评分提供方向符号（+/-）。   第三层 — 马尔可夫过滤器 + 时间指数：马尔可夫过滤器基于历史价格状态评估趋势延续的统计概率。时间指数衡量价格运动的分形维度，过滤震荡和混乱行情。   视觉元素   - 彩色柱状图：蓝色柱 = 多头合力，红色柱 = 空头合力，灰色柱 = 等待（三层不一致） - 评分线：显示当前评分的细线 - 趋势惯性线（金色）：显示马尔可夫概率，位于面板上方区域 - 噪音过滤线（紫色）：
Markov Prime Pro MT5
Artem Koliada
指标
Markov Prime Pro 通过多商品扫描仪将原始信号转化为经过评级和置信度评分的入场点。 Markov Prime Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的分析工具，它的功能远不止画箭头。对于每一个信号，它都能回答大多数指标所忽略的问题：你现在有多信任这个入场点？每个信号都会获得一个 0 到 100 的综合置信度评分（Confidence Score），让你一眼就能分辨出设置的强弱。该工具结合了六种信号策略、一个从近期价格行为中学习的概率模型、一个市场状态过滤器以及一个内置的多商品扫描仪——所有这些都集成在一个整洁、可拖动的面板上。 主要功能 置信度评分 (0–100)。 每个信号的评分综合了方向概率、该概率的历史可靠性、市场状态的稳定性和趋势质量。一个数字就能告诉你每个箭头背后的分量。 六种策略合二为一。 结合趋势确认的 RSI、EMA 交叉、通道突破、支撑/阻力反弹、MACD 交叉和布林带均值回归。您可以单独使用一种，或者开启共识（Consensus）模式，仅在多种策略一致时才采取行动。 自我修正概率。 概率模型会检查其过去的预测并进行自我调整，因此显示的百分比反
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