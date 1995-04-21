Prime Trend Pro

PrimeTrend Pro

PrimeTrend Pro 是一款基于 ATR 棘轮引擎的趋势跟踪指标。它加入了一组独立的信号质量过滤器，以及一个多品种、多周期的面板。指标旨在一屏内呈现三项信息：当前趋势方向、当前信号的可靠程度，以及与其他周期和品种的一致程度。

本指标不会开仓、修改或平仓，所有交易决策均由用户自行负责。指标不保证任何交易结果，使用前请先在模拟账户上进行测试。

引擎

核心是带单向棘轮的 ATR 通道：上升趋势中支撑位只能上移，下降趋势中阻力位只能下移。2.7 版本增加了以下选项。

反转缓冲。趋势反转要求收盘价额外突破一个可配置的 ATR 比例，从而减少震荡行情中因短暂突刺造成的反转。

双根K线确认（可选）。第一次突破水平位的收盘会设置待确认状态，只有下一根K线也收在水平位之外时反转才会生效。

自适应乘数（可选）。通道宽度按快速 ATR 与慢速 ATR 的比值在设定范围内调整，波动率上升时通道变宽，波动率下降时通道变窄。

两种棘轮模式。经典模式以K线中位数为锚点；Chandelier 模式以周期内最高价和最低价为锚点，在强趋势中更贴近价格。

数据驱动的初始化。初始趋势方向由价格数据决定，而非固定值，因此历史线条不受加载历史数据量的影响。

信号质量过滤器

每个过滤器均可单独启用或关闭。未通过过滤器的信号不会被隐藏，而是以不同颜色绘制，因此始终可以看出为何未出现清晰的买入或卖出信号。

效率系数（Efficiency Ratio）过滤器。衡量近期价格路径的方向性，将低效走势标记为盘整。

ADX 过滤器。经典的盘整市场过滤器，可与效率系数过滤器同时使用或单独使用。

成交量差值确认。指标根据阳线成交量与阴线成交量的对比计算 tick 成交量差值。买入趋势若缺乏多头优势，或卖出趋势若缺乏空头优势，将被标记为未确认。

基准过滤器。与长周期 EMA 相反的信号会被标记为逆势。

成交量过滤器。在异常低成交量下形成的信号会被标记为不可靠。当前形成中K线的成交量会按已经过的时间进行折算，以避免被误判。

稳定实时K线

基于滚动窗口的过滤器在当前K线形成过程中会产生噪音，可能导致实时状态在一根K线内多次变化。指标会在上一根收盘K线上记录过滤器结果的快照，并在实时K线收盘前锁定其分类。已收盘的K线永远不会重新计算。

面板

周期列。显示当前品种从 M1 到 MN1 各周期的趋势状态以及带符号的成交量差值优势。

市场报价矩阵。对市场报价窗口中或自定义列表中的每个品种进行相同的九周期扫描，支持按资产类别分组、按类别／名称／多头优势／空头优势排序，每个单元格附带提示信息，并显示差值历史的小型走势图。点击品种名称可切换图表到该品种。

成交量差值面板。显示最近 35 根K线带符号差值优势的柱状图。

共振评分。汇总九个周期一致性的单一数值。在加权模式下，更高周期的权重更大，从而避免几个相关性较高的分钟图扭曲结果。也提供简单计数模式。

已确认K线模式。当提醒设置为仅在K线收盘时触发，整个面板将读取每个周期最近收盘的K线数据，且在K线形成过程中不会改变。

面板可拖动，其位置会按图表保存，并可设置为显示在K线之后。

提醒

可为矩阵中显示的每个品种和周期启用屏幕提醒、推送提醒和邮件提醒，用于趋势变化通知。在确认模式下，提醒仅使用已收盘K线的数据。指标附加后的首次扫描仅记录初始状态，不会发送提醒。

性能说明

绘制过程中不会读取其他指标数据。多品种数据均被缓存，并通过定时器刷新。其他品种的数据仅在打开矩阵时才会请求。成交量差值、成交量均值和效率系数均采用滚动窗口计算。面板仅在数据发生变化时才会重绘。可扫描的品种数量由输入参数限制。

输入参数

核心策略

ATR Period，默认 10。趋势灵敏度。数值越小反应越快，反转越多。

ATR Multiplier，默认 3.0。通道宽度。数值越小通道越窄，反转越多。

History Bars，默认 1000。计算所用的K线数量，0 表示全部历史数据。

引擎

Ratchet Anchor Mode，默认 Classic。经典或 Chandelier 锚定方式。

Flip Hysteresis，默认 0.15。以 ATR 为单位的额外突破深度，0 表示关闭该功能。

Confirm Bars，默认 0。设为 1 以要求第二根K线收在水平位之外。

Adaptive Multiplier，默认 false。按波动率状态调整通道宽度。

Slow ATR Period，默认 100。自适应乘数的参考周期。

Min 和 Max Factor，默认 0.7 和 1.6。自适应缩放的限制范围。

Stable Live Bar，默认 true。将实时K线的过滤器结果锁定为已收盘K线的数据。

过滤器

Use ADX Filter，默认 false。ADX 低于阈值时标记为盘整。

Use ER Gate，默认 true。效率系数低于设定水平时标记为盘整。

ER Period 和 Level，默认分别为 20 和 0.30。

Use Delta Confirm，默认 true。与成交量差值相反的趋势会被标记为未确认。

Delta Min Percent，默认 50。趋势方向所需的最小优势比例，范围 50 至 100。

Use Baseline Filter，默认 false。与长周期 EMA 相反的信号会被标记为未确认。

Use Volume Filter，默认 false。低成交量下的信号会被标记为不可靠。

图表线条解读

指标绘制一条跟踪线，其颜色和样式传达当前状态。

实线蓝色：确认的上升趋势，所有启用的过滤器均已通过。该线可作为跟踪参考。

实线红色：确认的下降趋势，所有启用的过滤器均已通过。

虚线灰色：由效率系数或 ADX 过滤器判定的盘整状态。

实线金色：趋势存在，但某个确认过滤器未通过。

已收盘K线上的线条不会改变。形成中K线的趋势可能随当前收盘价变化，这是基于收盘价逻辑的固有特性。在默认设置下，实时K线的颜色分类会在其收盘前保持锁定。

建议设置

保守型：使用默认值，并将 Confirm Bars 设为 1。信号更少，反转有一根K线的延迟。适合 H1 及以上周期。

均衡型：使用默认值。Hysteresis 为 0.15，启用效率系数过滤器和差值确认。适合 M15 至 H4。

快速型：Flip Hysteresis 设为 0.05，ER Level 设为 0.20，关闭差值确认。信号更多，噪音也更多。适用于流动性较好的品种和较短周期。

在更改其他参数之前，请先在模拟图表上运行所选方案一段时间，并且每次只更改一个参数。

补充说明

在策略测试器中，面板仅显示被测试的品种，因为测试器无法为多品种指标提供其他品种的数据。信号线及所有过滤器逻辑在测试器中的运行方式与实盘完全一致。

首次打开矩阵时，部分单元格可能暂时为空，直到终端加载完相应品种和周期的历史数据。

在流动性较差的品种上，差值可能会短暂接近最大值。增大成交量差值的计算周期可以减轻这一现象。

本指标不进行交易。指标缓冲区的数值可供EA读取：缓冲区 0 至 3 保存线条状态，缓冲区 4 保存趋势方向，缓冲区 6 保存带符号的差值。

支持与咨询请通过产品评论区或 mql5.com 消息系统进行。