Перестань торговать вслепую! Увидь, где на самом деле спрятаны деньги.

Вы когда-нибудь замечали, как цена ударяется о “пустое место” и разворачивается? На самом деле там не пустота. Там лежат объемы.

Представляем Hourly Volume Profile — индикатор, который дает вам рентгеновское зрение на графике МТ5.

Почему этот индикатор нужен вам прямо сейчас?

📉 Ловите развороты: Индикатор показывает “стены” из ордеров, от которых цена будет отскакивать.

Индикатор показывает “стены” из ордеров, от которых цена будет отскакивать. 🕐 Почасовой анализ: Рынок меняется каждый час. Наш индикатор показывает динамику борьбы быков и медведей в режиме реального времени.

Рынок меняется каждый час. Наш индикатор показывает динамику борьбы быков и медведей в режиме реального времени. 🏆 “Золотой уровень”: Индикатор сам находит цену, по которой сегодня прошло больше всего сделок, и подсвечивает её золотым цветом. Это главный уровень дня — торгуйте от него с минимальным риском!

Визуальная иерархия: 🔵 Синий: Обычная проторговка. 🔴 Красный: Победитель часа (локальная поддержка/сопротивление). 🟡 Золотой: Победитель ДНЯ (Самый сильный уровень).

Не гадайте, куда пойдет цена. Торгуйте вместе с крупным игроком.