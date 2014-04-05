Hourly Volume Profile
- Индикаторы
- Sviatoslav Fomin
- Версия: 1.1
- Активации: 10
Перестань торговать вслепую! Увидь, где на самом деле спрятаны деньги.
Вы когда-нибудь замечали, как цена ударяется о “пустое место” и разворачивается? На самом деле там не пустота. Там лежат объемы.
Представляем Hourly Volume Profile — индикатор, который дает вам рентгеновское зрение на графике МТ5.
Почему этот индикатор нужен вам прямо сейчас?
- 📉 Ловите развороты: Индикатор показывает “стены” из ордеров, от которых цена будет отскакивать.
- 🕐 Почасовой анализ: Рынок меняется каждый час. Наш индикатор показывает динамику борьбы быков и медведей в режиме реального времени.
- 🏆 “Золотой уровень”: Индикатор сам находит цену, по которой сегодня прошло больше всего сделок, и подсвечивает её золотым цветом. Это главный уровень дня — торгуйте от него с минимальным риском!
Визуальная иерархия: 🔵 Синий: Обычная проторговка. 🔴 Красный: Победитель часа (локальная поддержка/сопротивление). 🟡 Золотой: Победитель ДНЯ (Самый сильный уровень).
Не гадайте, куда пойдет цена. Торгуйте вместе с крупным игроком.