Hourly Volume Profile

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass der Kurs auf eine "leere Stelle" im Chart trifft und sich plötzlich umkehrt? Das ist keine Magie. Es ist nicht zufällig. Es ist das Volumen.

Herkömmliche Volumenbalken sagen Ihnen nur, wann Geld in den Markt geflossen ist. Aber sie verbergen das wichtigste Geheimnis: Zu welchem PREIS?

Wir stellen Ihnen das stündliche Intraday-Volumenprofil vor - der Indikator, der Ihnen einen Röntgenblick für Ihre MT5-Charts bietet.

Warum Sie dieses Tool gerade jetzt brauchen:

📉 F angen Sie Präzisionsumkehrungen ab: Der Indikator enthüllt versteckte "Wände" von Aufträgen, die nackte Charts nicht zeigen. Sehen Sie genau, wo der Preis wahrscheinlich abprallen wird, bevor es passiert.

🕐 S tündliche Marktstruktur: Der Markt verändert sich von Stunde zu Stunde. Dieses Tool schlüsselt die Sitzung auf und zeigt Ihnen, wer in jeder einzelnen Stunde die Schlacht gewonnen hat (Käufer oder Verkäufer).

🏆 Das "Golden Level" (Daily POC): Dies ist der entscheidende Faktor. Der Indikator berechnet automatisch das einzige Kursniveau mit dem höchsten Volumen des gesamten Tages und hebt es inGOLD hervor. Dies ist der "Magnet" des Tages - das stärkste Unterstützungs- oder Widerstandsniveau, das Sie handeln können.

Visuelle Hierarchie:

🔵 Blau: Standard-Volumen-Zonen (Liquiditätsverteilung).

🔴 Rot: Stündlicher POC (am besten für Scalping lokale Reaktionen).

🟡 GOLD:DAILY MAX VOLUME ( Das stärkste Niveau des Tages. Handeln Sie mit den Institutionen).

Hören Sie auf zu raten, wohin der Preis gehen könnte. Handeln Sie an der Seite der Big Players.