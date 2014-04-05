Hourly Volume Profile

¿Alguna vez ha notado que el precio llega a un "espacio vacío" en el gráfico y de repente se invierte? No es magia. No es aleatorio. Es el volumen.

Las barras de volumen tradicionales sólo indican cuándo ha entrado dinero en el mercado. Pero ocultan el secreto más importante: ¿A qué PRECIO?

Presentamos el Perfil de Volumen Intradía por Hora - el indicador que te da una visión de Rayos X para tus gráficos MT5.

Por qué necesitas esta herramienta ahora mismo:

📉 Captura Reversiones de Precisión: El indicador revela "muros" ocultos de órdenes que los gráficos desnudos no muestran. Vea exactamente dónde es probable que el precio rebote antes de que suceda.

🕐 Estructura horaria del mercado: El mercado cambia hora a hora. Esta herramienta desglosa la sesión, mostrándote quién ganó la batalla (compradores o vendedores) en cada hora.

🏆 El "Nivel Dorado" (POC Diario): Este es el cambio de juego. El indicador calcula automáticamente el nivel de precio único con el volumen más alto de todo el día y lo destaca en ORO. Este es el "Imán" del día-el nivel de soporte o resistencia más fuerte con el que puedes operar.

Jerarquía Visual:

🔵 Azul: Zonas de volumen estándar (distribución de liquidez).

🔴 Rojo: POC horario (Mejor para scalping reacciones locales).

🟡 ORO: VOLUMEN MÁXIMO DIARIO (El nivel más fuerte del día. Opere con las Instituciones).

Deje de adivinar hacia dónde puede ir el precio. Comience a operar junto a los Grandes Jugadores.