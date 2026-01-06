Trading Session Opener
- Индикаторы
- Ramazan Gurbanov
- Версия: 1.18
- Активации: 5
Название: Forex Session Bell - Индикатор торговых сессий
Категория: Уровни и линии
ОПИСАНИЕ ДЛЯ МАРКЕТА:
══════════════════════════════════════════════════════════════
Trading Session Opener - лучший индикатор торговых сессий для MetaTrader 5!
Автоматически отмечает начало торговых сессий Форекс цветными горизонтальными линиями:
• Sydney (Сидней) - 22:00 UTC
• Tokyo (Токио) - 00:00 UTC
• London (Лондон) - 08:00 UTC
• New York (Нью-Йорк) - 13:00 UTC
ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА:
• ТОЛЬКО ДЛЯ FOREX И МЕТАЛЛОВ - оптимизирован для валютных пар
• Автоматическое определение часового пояса вашего брокера
• Текст ПОВЕРХ свечей - никогда не перекрывается графиком
• Цветной фон под надписями - максимальная читаемость
• Короткие линии в историю - не загромождает график
• Защита от дублирования - одна линия в день на сессию
• Настраиваемые цвета и параметры
ДЛЯ КОГО ЭТОТ ИНДИКАТОР:
• Для трейдеров Форекс и торговли металлами
• Для анализа волатильности в начале сессий
• Для планирования торговых сессий
• Для визуальной ориентации на графике
⚙️ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ПОИСКА:
ОГРАНИЧЕНИЕ:
Индикатор работает ТОЛЬКО с валютными парами и металлами (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD и т.д.)
Не предназначен для акций и индексов!
📞 ПОДДЕРЖКА:
Telegram: @mt_5_begin
Обновления и помощь в настройке
══════════════════════════════════════════════════════════════
Скачайте Trading Session Opener прямо сейчас и улучшите свой торговый анализ!