TRADING SESSION OPENER - Indicador de Sesión de Mercado Forex para MT5
TRADING SESSION OPENER - ¡El Indicador de Sesión Forex definitivo para MetaTrader 5!
Marca automáticamente la apertura de las sesiones del mercado Forex con líneas horizontales de colores:
- Sesión de Sydney - 22:00 UTC
- Sesión de Tokio - 00:00 UTC
- Sesión de Londres - 08:00 UTC
- Sesión de Nueva York - 13:00 UTC
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- FOREX & METALS ONLY - Optimizado para pares de divisas y metales preciosos
- Detección automática de la zona horaria del corredor
- Texto SOBRE las velas - Nunca oculto por la acción del precio
- Fondo de color bajo las etiquetas - Máxima legibilidad
- Líneas cortas en el historial - Gráfico limpio y despejado
- Protección contra duplicaciones - Una línea por sesión y día
- Colores y parámetros totalmente personalizables
PERFECTO PARA:
- Operadores de divisas y metales
- Analizar la volatilidad en las aperturas de sesión
- Planificación de sesiones de negociación
- Orientación visual en gráficos de precios
PALABRAS CLAVE DE BÚSQUEDA:
IMPORTANTE:
Este indicador funciona SOLO con pares de divisas y metales (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.)
¡NO está diseñado para acciones e índices!
SOPORTE Y ACTUALIZACIONES:
Telegram: @mt_5_begin
Obtenga ayuda con la configuración y personalización
