Trading Session Opener

交易时段开盘器 - MetaTrader 5终极外汇交易时段指标！
自动标记外汇交易时段开盘，使用彩色水平线：
• 悉尼时段 - 22:00 UTC
• 东京时段 - 00:00 UTC
• 伦敦时段 - 08:00 UTC
• 纽约时段 - 13:00 UTC
主要特点：
• 仅适用于外汇和金属 - 专为货币对和贵金属优化
• 自动检测经纪商时区
• 文本在蜡烛上方 - 永不被价格走势遮挡
• 标签彩色背景 - 最大可读性
• 短线显示历史 - 图表整洁不杂乱
• 重复保护 - 每个时段每天只显示一次
• 完全可自定义颜色和参数
适用对象：
• 外汇交易者和金属交易者
• 分析时段开盘时的波动性
• 规划交易时段
• 价格图表上的视觉定位
重要提示：
此指标仅适用于外汇货币对和金属（EURUSD，GBPUSD，XAUUSD等）
不适用于股票和指数！
支持与更新：
Telegram: @mt_5_begin
获取安装和自定义帮助
