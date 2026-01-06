TRADING SESSION OPENER - Forex Market Session Indikator für MT5

══════════════════════════════════════════════════════════════

TRADING SESSION OPENER - Der ultimative Forex-Session-Indikator für MetaTrader 5!





Markiert automatisch die Eröffnung von Forex Handelssitzungen mit farbigen horizontalen Linien:

- Sydney Sitzung - 22:00 UTC

- Tokio Sitzung - 00:00 UTC

- Londoner Sitzung - 08:00 UTC

- New Yorker Sitzung - 13:00 UTC





SCHLÜSSEL-FEATURES:

- FOREX & METALS ONLY - Optimiert für Währungspaare und Edelmetalle

- Automatische Erkennung der Broker-Zeitzone

- Text ÜBER den Kerzen - Wird nie von der Preisbewegung verdeckt

- Farbiger Hintergrund unter Beschriftungen - Maximale Lesbarkeit

- Kurze Linien in der Historie - Sauberes, übersichtliches Diagramm

- Duplizierungsschutz - Eine Zeile pro Sitzung und Tag

- Vollständig anpassbare Farben und Parameter





PERFEKT FÜR:

- Forex-Händler und Metallhändler

- Analyse der Volatilität bei Sitzungseröffnungen

- Planung von Handelssitzungen

- Visuelle Orientierung auf Preisdiagrammen





SUCHBEGRIFFE:

forex session indicator, trading session indicator, market session indicator, forex market hours, session opening lines, forex session lines, mt5 session indicator, free forex indicator, horizontal lines indicator, market opening indicator, forex bell, trading session opener





WICHTIG!

Dieser Indikator funktioniert NUR mit Forex-Paaren und Metallen (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.)

NICHT für Aktien und Indizes konzipiert!





UNTERSTÜTZUNG & UPDATES:

Telegram: @mt_5_begin

Erhalten Sie Hilfe bei der Einrichtung und Anpassung





══════════════════════════════════════════════════════════════

Laden Sie Trading Session Opener jetzt herunter und verbessern Sie Ihre Handelsanalyse!