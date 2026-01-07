Auto Optimization on MT5

     Auto Optimization это автоматическая система анализа рынка и оптимизации торговли. В основе автооптимизации лежат иерархические модели рыночных тенденций по заданным периодам, свечным паттернам и индикаторам технического анализа.

   Модели автооптимизации могут создаваться за полный период, например период прогона в тестере или циклически, через заданный интервал, непосредственно в процессе торговли на чарте. Циклические модели оптимизации хранятся в памяти, а полные записываются в файлы, которые лежат в публично доступных каталогах терминала, например как: /Common/Files/AutoOpti/EURUSDH1.2025.01.01-2026.01.01 - это модель автоооптимизации по символу EURUSD, таймфрейму H1, за период 2025 г.

    Модели автооптимизации унифицированы и их могут использовать несколько, параллельно запущенных терминалов на различных счетах, торговых площадках и платформах МТ4 и МТ5, а файлы этих моделей могут быть вручную скопированы, заархивированы, удалены или пересылаться на другие компьютеры.

Параметры автооптимизации:

  • Lots Size - Размер лота
  • Take Profit - Размер Тейкпрофита
  • Stop Loss - Размер Стоплосса
  • Optimization Mode - Выбор из списка режимов полной или циклической автооптимизации
  • Optimization Filter - Выбор фильтров, свечных паттернов и индикаторов технического анализа
  • Optimization Formula- Выбор из списка типовых формул, используемых для обработки данных

Последовательность действий в процессе запуска AutoOpti EA в тестере стратегий:

  • Выбор в режиме одиночного теста экспертный советник AutoOpti, можно с параметрами по умолчанию
  • Выбор настройки тестера - символ, таймфрейм, интервал, остальные настройки, можно по умолчанию
  • Запуск и ждем в конце теста формирования модели -- когда надпись на кнопке Стоп снова будет Старт
  • Повторный запуск тестера и проверка, по показаниям тестирования и отчету, результата оптимизации.

      Для окончательной оптимизации может потребоваться несколько прогонов, например в случае отсутствия в тестере достаточного количества исторических данных и постепенной подкачки их с сервера при повторных прогонах или вас не удовлетворили полученные результаты оптимизации и вы повторно прогоните ее с другими сочетаниями параметров.

     Вы можете так же запускать и перекрёстную оптимизацию, когда файлы автооптимизации, создаются в тестере одних платформ, а используются для торговли на других, что может помочь компенсировать недостаток исторических данных и вместе с варьированием параметрами, не допустить проявлений известной болезни - переоптимизации (кривой подгонки под историю).

Фильтр:
