Auto Optimization on MT5

Auto Optimization - это автоматическая система анализа рынка и оптимизации торговли. В основе автооптимизации лежат иерархические модели рыночных тенденций по заданным периодам, свечным паттернам и индикаторам технического анализа.

Модели автооптимизации могут создаваться за полный период, например период прогона в тестере или циклически, через заданный интервал, непосредственно в процессе торговли на чарте. Циклические модели оптимизации хранятся в памяти, а полные записываются в файлы, которые лежат в публично доступных каталогах терминала, например как: /Common/Files/AutoOpti/EURUSDH1.2025.01.01-2026.01.01 - это модель автоооптимизации по символу EURUSD, таймфрейму H1, за период 2025 г.

Модели автооптимизации унифицированы и их могут использовать несколько, параллельно запущенных терминалов на различных счетах, торговых площадках и платформах МТ4 и МТ5, а файлы этих моделей могут быть вручную скопированы, заархивированы, удалены или пересылаться на другие компьютеры.

Параметры автооптимизации:

Lots Size - Размер лота

- Размер лота Take Profit - Размер Тейкпрофита

- Размер Тейкпрофита Stop Loss - Размер Стоплосса

- Размер Стоплосса Optimization Mode - Выбор из списка режимов полной или циклической автооптимизации

- Выбор из списка режимов полной или циклической автооптимизации Optimization Filter - Выбор фильтров, свечных паттернов и индикаторов технического анализа

- Выбор фильтров, свечных паттернов и индикаторов технического анализа Optimization Formula- Выбор из списка типовых формул, используемых для обработки данных Последовательность действий в процессе запуска AutoOpti EA в тестере стратегий:

Выбор в режиме одиночного теста экспертный советник AutoOpti, можно с параметрами по умолчанию

Выбор настройки тестера - символ, таймфрейм, интервал, остальные настройки, можно по умолчанию

Запуск и ждем в конце теста формирования модели -- когда надпись на кнопке Стоп снова будет Старт

Повторный запуск тестера и проверка, по показаниям тестирования и отчету, результата оптимизации.