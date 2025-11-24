- Прирост
Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
87 (64.92%)
Убыточных трейдов:
47 (35.07%)
Лучший трейд:
16.38 USD
Худший трейд:
-12.75 USD
Общая прибыль:
248.61 USD (2 485 760 pips)
Общий убыток:
-134.00 USD (1 339 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (31.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.78 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
2.38%
Макс. загрузка депозита:
4.39%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
4.14
Длинных трейдов:
134 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
2.86 USD
Средний убыток:
-2.85 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.72 USD (2)
Прирост в месяц:
6.40%
Годовой прогноз:
77.66%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
27.68 USD (14.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.93% (21.98 USD)
По эквити:
10.30% (21.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|115
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|1.1M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.38 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +31.78 USD
Макс. убыток в серии: -2.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Earnex-Trade
|0.00 × 69
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
Это сигнал на котором торгует советник: 👉"Bitcoin Scalper Pro"👈
good