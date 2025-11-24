СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Bitcoin Scalper BTC
Yevhenii Mavletbaiev

Bitcoin Scalper BTC

Yevhenii Mavletbaiev
1 отзыв
Надежность
48 недель
1 / 155 USD
прирост с 2025 115%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
87 (64.92%)
Убыточных трейдов:
47 (35.07%)
Лучший трейд:
16.38 USD
Худший трейд:
-12.75 USD
Общая прибыль:
248.61 USD (2 485 760 pips)
Общий убыток:
-134.00 USD (1 339 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (31.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.78 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
2.38%
Макс. загрузка депозита:
4.39%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
4.14
Длинных трейдов:
134 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
2.86 USD
Средний убыток:
-2.85 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.72 USD (2)
Прирост в месяц:
6.40%
Годовой прогноз:
77.66%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
27.68 USD (14.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.93% (21.98 USD)
По эквити:
10.30% (21.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 134
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 115
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.1M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.38 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +31.78 USD
Макс. убыток в серии: -2.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Earnex-Trade
0.00 × 69
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
Это сигнал на котором торгует советник: 👉"Bitcoin Scalper Pro"👈


Средняя оценка:
Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2025.11.24 01:47  (изменен 2025.12.07 16:54) 
 

good

2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 23:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 11:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.24 00:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.09 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 12:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 07:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 02:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 04:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bitcoin Scalper BTC
39 USD в месяц
115%
1
155
USD
215
USD
48
98%
134
64%
2%
1.85
0.86
USD
17%
1:300
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.