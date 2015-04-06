Night Ranger M4
- Эксперты
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Yevhenii MavletbaievI lead a team of professionals specializing in financial markets and the development of automated trading systems. We have many years of experience in both trading and creating trading robots. Our team consists of experts from various fields: finance, economic cybernetics, mathematical modeling
- Версия: 1.20
- Активации: 10
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Осталось только несколько копий по 149$. Следующая цена 250$
Night Ranger — это профессиональный советник для ночного скальпинга, разработанный для торговли во время Азиатской сессии. Стратегия советника основана на торговле внутри ценового диапазона, что делает его идеальным инструментом в период низкой волатильности. Night Ranger открывает ордера в точках с максимальной вероятностью разворота цены от границ ценового диапазона с последующим возвращением к среднему значению. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать характерные колебания цен в условиях рыночной консолидации и сниженной волатильности, обеспечивая высокую вероятность прибыльных сделок.
Советник Night Ranger предлагает два режима работы — Basic и Recovery, каждый из которых предназначен для различных уровней риска и предпочтений трейдера:
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Basic — это более консервативный режим, который использует стандартный подход к управлению рисками с применением стоп-лосса. Этот режим обеспечивает высокий уровень защиты капитала, минимизируя возможные убытки.
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Recovery — более агрессивный режим, который вместо стоп-лосса применяет интеллектуальный алгоритм восстановления. Это позволяет достичь более плавной кривой доходности, однако данный подход предполагает больший уровень риска, поскольку в случае неблагоприятных движений рынка могут возникать более значительные просадки.
Самый надежный способ убедится в результативности форекс-робота, наблюдать за результатом торговли в реальном времени
Многие разработчики на рынке форекс продают свои продукты, при этом сами не используют их в торговле, так как не уверены в их эффективности. Это приводит к тому, что вы покупаете инструмент, который не подходит для "боевых условий" и, по сути, является просто бесполезной пустышкой.
Поскольку я использую свою разработку в реальной торговле, у вас есть уникальная возможность следить за торговлей советника Night Ranger в режиме реального времени на реальном счете и лично убедиться в эффективности этого советника.
Советник Night Ranger продемонстрировал отличные результаты при тестировании на исторических данных, которые вы можете воспроизвести на своем компьютере. Для этого скачайте демо-версию советника и протестируйте в тестере стратегий.
Важные рекомендации по использованию советника:
- Night Ranger ведет торговлю в строго заданное время по GMT. Стандартное смещение по Гринвичу GMT + 2. Если временная зона Вашего брокера отличается от GMT+ 2, Вам следует изменить параметр "GMT Offset" указав GMT Вашего брокера ( не компьютера! ). Например, если Ваш брокер имеет часовой пояс GMT + 4, то выставляем 4, если GMT - 3, тогда - 3. Указывать следует зимнее время.
- Стратегия ночного скальпинга может быть весьма результативной, но только при подборе правильного брокера с низкими спредами, поэтому рекомендую использовать ECN или RAW счета или же другие типы счетов с подходящими условиями.
- Для тестирования или торговли нужно установить советник на каждый график поддерживаемой валютной пары отдельно и установить свой пресет.
Особенности:
|- два режима: со стоп лосс и с режимом восстановления, в зависимости от предпочтений трейдера и отношения к риску;
|- мультивалютный: позволяет диверсифицировать стратегию на несколько валютных пар;
|- автоматическое реинвестирование заработанной прибыли для дальнейшей торговли и полный контроль капитала;
|- полностью автоматизирован и не требует участия трейдера в торговле;
|- использует проверенную временем стратегию ночного скальпинга.
Характеристики:
|Платформа:
|MT5
|Таймфрейм:
|M5
|Валюта:
|EURUSD, GBPUSD, EURCHF, USDCHF;
|Стратегия:
|Ночной скальпинг
|Время торговли:
|Азиатская сессия
|Минимальный депозит:
|100$ (для режима Basic), от 1000$ (для режима Recovery)
|Тип счета:
|Счета с низким спредом (ECN, RAW)