Night Ranger M4

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Живой Мониторинг

Пресеты для валютных пар

Версия MT5


Night Ranger — это профессиональный советник для ночного скальпинга, разработанный для торговли во время Азиатской сессии. Стратегия советника основана на торговле внутри ценового диапазона, что делает его идеальным инструментом в период низкой волатильности. Night Ranger открывает ордера в точках с максимальной вероятностью разворота цены от границ ценового диапазона с последующим возвращением к среднему значению. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать характерные колебания цен в условиях рыночной консолидации и сниженной волатильности, обеспечивая высокую вероятность прибыльных сделок.


Советник Night Ranger предлагает два режима работы — Basic и Recovery, каждый из которых предназначен для различных уровней риска и предпочтений трейдера:

  • Basic — это более консервативный режим, который использует стандартный подход к управлению рисками с применением стоп-лосса. Этот режим обеспечивает высокий уровень защиты капитала, минимизируя возможные убытки.

  • Recovery — более агрессивный режим, который вместо стоп-лосса применяет интеллектуальный алгоритм восстановления. Это позволяет достичь более плавной кривой доходности, однако данный подход предполагает больший уровень риска, поскольку в случае неблагоприятных движений рынка могут возникать более значительные просадки.


Самый надежный способ убедится в результативности форекс-робота, наблюдать за результатом торговли в реальном времени

Многие разработчики на рынке форекс продают свои продукты, при этом сами не используют их в торговле, так как не уверены в их эффективности. Это приводит к тому, что вы покупаете инструмент, который не подходит для "боевых условий" и, по сути, является просто бесполезной пустышкой.

Поскольку я использую свою разработку в реальной торговле, у вас есть уникальная возможность следить за торговлей советника Night Ranger в режиме реального времени на реальном счете и лично убедиться в эффективности этого советника.

Советник Night Ranger продемонстрировал отличные результаты при тестировании на исторических данных, которые вы можете воспроизвести на своем компьютере. Для этого скачайте демо-версию советника и протестируйте в тестере стратегий.


Важные рекомендации по использованию советника:

  • Night Ranger ведет торговлю в строго заданное время по GMT. Стандартное смещение по Гринвичу GMT + 2.  Если временная зона Вашего брокера отличается от GMT+ 2, Вам следует изменить параметр "GMT Offset" указав GMT Вашего брокера ( не компьютера! ). Например, если Ваш брокер имеет часовой пояс GMT + 4, то выставляем 4, если GMT - 3, тогда - 3. Указывать следует зимнее время.
  • Стратегия ночного скальпинга может быть весьма результативной, но только при подборе правильного брокера с низкими спредами, поэтому рекомендую использовать ECN или RAW счета или же другие типы счетов с подходящими условиями.
  • Для тестирования или торговли нужно установить советник на каждый график поддерживаемой валютной пары отдельно и установить свой пресет.


Особенности:

- два режима: со стоп лосс и с режимом восстановления, в зависимости от предпочтений трейдера и отношения к риску;
- мультивалютный: позволяет диверсифицировать стратегию на несколько валютных пар;
- автоматическое реинвестирование заработанной прибыли для дальнейшей торговли и полный контроль капитала;
- полностью автоматизирован и не требует участия трейдера в торговле;
- использует проверенную временем стратегию ночного скальпинга.  


Характеристики:

Платформа: 
 MT5
Таймфрейм: 
 M5
Валюта: 
 EURUSD, GBPUSD, EURCHF, USDCHF;
Стратегия: Ночной скальпинг
Время торговли:
 Азиатская сессия 
Минимальный депозит:
 100$ (для режима Basic), от 1000$ (для режима Recovery)
Тип счета:   Счета с низким спредом (ECN, RAW)
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HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
EA Games Changer
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Эксперты
Искусственный интеллект меняет правила игры – система усреднения по нескольким парам + система хеджирования (интеллектуальное направленное расширение) Версия: Улучшенный интерактивный пользовательский интерфейс - MT4 (с исправлениями) Разработчик: CyberBot Project P R E P A R A T II O N Вступает в игру философия, меняющая правила игры: если торговля — это азартная игра, то нужно подходить к ней разумно. Активируя до 20 валютных пар одновременно, взаимодополняющие ценовые пат
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.48 (25)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy GOLD Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2353871 GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled
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Обязательно свяжитесь со мной после покупки написав в личные сообщения!  Также если у вас возникли вопросы перед покупкой, не стесняйтесь задавать их.  Осталось только несколько копий по 149$. Следующая цена 299$ Живой сигнал  (BTSUSD OnlyST1) Живой мониторинг (BTCUSD\ETHUSD ST1&ST2) Пресеты и результаты бэктеста Версия MT4 Познакомьтесь с вашим надежным автоматизированным помощником на крипторынке — Bitcoin Scalper Pro. Наша команда разработала идеальное решение для трейдеров, которые ценят
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