SMC Scalper

Indicator shows balance curves based on magic number for portfolio analysis. It allows to visually estimate different strategies performance on a single symbol. Any of magic number can be hidden by clicking on the value in legend. Parameters: HideAllOnStart - all magics are hidden and can be activated by clicking on its value; MAMode - shows average profit from trades; MAPeriod - Moving average period; Magics - a string with magic numbers separated by comma like "1,2,123". If this field is empty