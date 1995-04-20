SMC Scalper MT4

Only 5 copies $49 next price will be $89

Recommended Pair: XAUUSD, BTCUSD

Recommended Timeframe: M15

Recommended Broker: ECN low or zero spread broker

MT5  Version

The Smart Money SMC Breakout Indicator provides precise Buy/Sell breakout signals based on Smart Money Concepts.

It automatically generates 3 Take-Profit levels and a Smart Stop-Loss level, helping traders manage entries and exits with clarity.

The indicator includes a professional Statistics Panel with two selectable themes (Black/White) and can be dragged anywhere on the chart for easy placement.

Designed for both beginners and advanced traders, it delivers clean visualization, accurate signals, and powerful SMC-based trade management tools.


Рекомендуем также
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Индикаторы
Индикатор определяет сигналы дивергенции - расхождения пиков цены и показаний осцилятора MACD. Сигналы отображаются стрелками в дополнительном окне и сопровождаются сообщениями во всплывающем окне, на электронную почту и на мобильное устройство.  Параметры индикатора MacdFast , MacdSlow , MacdSignal , MacdPrice - параметры индикатора MACD PeakPoints - количество точек для определения пиков; PeakDistance - минимальное расстояние между соседними пиками deltaPrice,deltaOscillator - минимальные отк
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Индикаторы
Новая, более точная версия индикатора  Xmaster . Более 200 трейдеров с разных стран мира провели на своих ПК более 15000 тестов разных комбинаций этого индикатора, чтобы получить максимально эффективную и точную формулу. И вот мы Вам представляем индикатор " Xmaster formula indicator forex no repaint " который показывает точные сигналы и не перерисовывается. Так же этот индикатор отправляет сигналы трейдеру на email и push. Он постоянно с приходом каждого нового тика, анализирует рынок по более
DMAX pro
Danny Teoh Kok Keong
Индикаторы
DMAX SIGNAL IS VERY POWERFUL TOOL TO HELP YOU ENTRY,ITS CAN DETECT OVERSOLD AND OVERBOUGHT IN FOREX MARKET. ITS CAN TRADE 24 FOREX PAIR IN MARKET, 80% ACCURATE RESULT. MANY TRADER FAIL BECAUSE OF ENTRY POINT AND EXIT POINT , SIGNAL OF DMAX WILL GIVE VERY GOOD SIGNAL TO LET YOU KNOW WHERE TO ENTRY AND EXIT.  RISK MANAGEMENT IS VERY IMPORTANT IN TRADING FOREX, PLEASE DONT RISK OVER 5% PER TRADE IS FORE MARKET
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Индикаторы
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Divergentor
Mikhail Nazarenko
Индикаторы
Divergentor — это продвинутый индикатор предназначенный для выявления дивергенции - точек   расхождения цены у двух различных пар с известной корреляцией. Например  EURUSD и индекса доллара DXY, USDCHF и EURUSD, ETHUSD и BTCUSD, Nasdaq100 и SP500 и тп. Индикатор использует фундаментальную закономерность движения цены за основным активом и дает преимущество в более раннем определении разворота на текущей паре. Индикатор может быть использован как готовая стратегия входа. Идеально подходит как для
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Эксперты
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku для MT4. - Индикатор Ichimoku - один из самых мощных трендовых индикаторов. HTF означает - Higher Time Frame. - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, а также в сочетании с входами Price Action. - Индикатор HTF Ichimoku позволяет прикрепить Ichimoku с более высокого таймфрейма к текущему графику. - Восходящий тренд - красная линия над синей (и обе линии над облаком) / Нисходящий тренд - красная линия под синей (и обе линии под облаком). - О
FutureTrade
Andrey Spiridonov
3 (2)
Индикаторы
FutureTrade - один из немногих индикаторов, который делает прогноз цены прямо на ценовом графике. Алгоритм расчета индикатора основан на быстром преобразовании Фурье. Имея колебательное поведение цены, функция Фурье прогнозирует ее поведение в дальнейшем. Индикатор устанавливается обычным образом на график с торговым инструментом указанным в переменной symbol с периодом M15 , данный временной период является самым оптимальным для работы с любыми торговыми символами. После установки, индикатор ра
BuySell Indicator
Chathusanka Yamasinghe
Индикаторы
This indicator shows the trend reversing point to get correct order. Red arrow and blue arrow help you to place your order. But we recommend take first signal from 1H or 4H higher time frame then go to smaller time frame 5M or 15M time frame and wait for same signal from Higher time frame then place your order. You can set the gap between candle and arrow. This is testing indicator.
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Индикаторы
Advanced UT Bot & HTS Indicator This indicator is an advanced technical analysis tool that combines two methods: UT Bot and HTS (Higher Timeframe Smoothing) , to generate accurate buy and sell signals. 1. Indicator Structure Works within the main chart window and utilizes 11 buffers to store various data points, including arrows (buy/sell signals) and bands from both UT Bot and HTS systems. Uses colored arrows to represent different trading conditions: Blue arrows : Normal buy signals. Red arro
Mini Dashboard
Andrei Gerasimenko
4.5 (2)
Индикаторы
Индикатор выводит информацию о: названии валютной пары и таймфрейме. текущей цене bid. времени до закрытия свечи. текущей разницы между ask и bid (спред). Также в индикаторе можно включить опцию вывода статистической информации по торговому обороту. Показывает Имя, номер счета и валюту счета. Депозит в валюте счета. Баланс на текущее время и процент от баланса. Текущую прибыль и ее процент. Текущие сделки и процент от общего депозита. Прибыль/убыток по сделкам и процент от депозита. Индикатор л
FREE
Notification TouchGuard Alert MT4
Alireza Zahedi
Индикаторы
TouchGuard Alert – расширенный индикатор оповещений и уведомлений о ценах для MetaTrader 4 (MT4) TouchGuard Alert   — это быстрая, лёгкая и высокоточная система   оповещений и уведомлений о   касании цены, разработанная для   MetaTrader 4 (MT4)   и   MetaTrader 5 (MT5) . Она автоматически отправляет   оповещения в режиме реального времени, всплывающие оповещения, уведомления по электронной почте, push-уведомления   и ранние предупреждения, когда цена касается или приближается к объектам на графи
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
This    Nice Trade Point     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame
ADX Pointer
Dominik Mandok
Индикаторы
ADX Pointer основан на индикаторе "Average Directional Index". Он рисует в окне графика три числа в соответствии со значением ADX. В индикаторе ADX можно установить период "ADX_Period", а также три уровня. Когда значение ADX превысит первый уровень ("ADX_Level1"), в окне графика появится число "1". Когда ADX превысит второй уровень ("ADX_Level2"), появится "2", а при превышении третьего уровня ("ADX_Level3") появится надпись "3". Простой. ADX Pointer работает на всех таймфреймах и валютных парах
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Эксперты
Робот скальпер для таймфрейма M5. Торгует на валютной паре GBPUSD. Этот робот был специально разработан компанией профессиональных трейдеров для торговли на фунте стерлинге. Робот примерно открывает от 5 до 15 торговых сделок каждый день. Лучше всего торгует с брокерами у которых низкий спред по GBPUSD до 10 пунктов. Рекомендуемы минимальный депозит для старта от 500$ и больше. Преимущества: не использует мартингейл. не сеточник. каждая сделка имеет стоплосс. профессиональный бот специально для
Laser Trend
Nicolas Zouein
Индикаторы
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
Four Moving Averages Message
Dmitriy Moshnin
Индикаторы
Индикатор Four Moving Averages Message ( см. описание, видео ), аналог Four Moving Averages , одновременно отображает в главном окне графика четыре Средние Скользящие линии с настройками по умолчанию: Зеленая и Красная представляют собой краткосрочный тренд, Красная и Синяя - среднесрочный тренд, Синяя и Желтая - долгосрочный тренд. Настройки скользящих средних и цвета можно поменять. Однако замечу, что данные параметры подобраны таким образом, что позволяют торговать на всех временных интервала
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике гармоничный паттерн 3 Движения (3 Drives), согласно схеме, приведенной на скриншоте. Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует дополнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Индикатор выделяет не только завершенную фигуру, но и момент ее формирования. На этапе формирования
Forex Gump Booster Scalping
Andrey Kozak
Индикаторы
Forex Gump Booster Scalping  - сигнальный индикатор форекс. Показывает на графике Metatrader4 сигналы когда открывать сделки на покупку и продажу. Так же присылает сигналы на телефон и email. EA работает на всех валютных парах и таймфреймах. Параметры по умолчанию настроены на EURUSD D1. Но можно настроить на любую валютную пару. Индикатор вам в этом поможет. Вы выбираете параметры в настройках, а индикатор выводит на график прогнозируемую прибыль/убыток за последние 1000 баров. Если прогнозируе
ADX Color
Dmitriy Moshnin
Индикаторы
Отличается от стандартного индикатора дополнительным набором настроек. Линия ADX изменяет цвет в зависимости от расположения линий +DI и -DI относительно друг друга. Параметры индикатора Period — период расчета индикатора; Method — выбор метода усреднения: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно-взвешенный; Apply to — выбор используемой цены: цена закрытия, цена открытия, максимальная, минимальная, медианная, типичная, средневзвешенная. По умолчанию линии направленности раскрашиваются в
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Индикаторы
PABT Pattern Indicator - это классическая реализация одного из сигнальных паттернов.  Логика индикатора заключается в том, что он определяет ситуации в которых максимум и минимум сигнального бара находится в пределах максимума и минимума предыдущего бара, тем самым показывает разворот тренда. Для сигнала на покупку сигнальный бар закрывается выше цены открытия, для сигнала на продажу сигнальный бар закрывается ниже цены открытия, предыдущий бар соответственно противоположного сигнальному типа. В
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Spread and Close MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Индикаторы
Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
Harmonic Shark
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике гармоничный паттерн Акула согласно схеме, приведенной на скриншоте. Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует дополнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Индикатор выделяет не только завершенную фигуру, но и момент ее формирования. На этапе формирования фигура отображает
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Индикаторы
Индикатор представляет собой видоизмененный индикатор Fibonacci-SS https://www.mql5.com/ru/market/product/10136 . Отличается поведение при размещения отложенных ордеров и линии TP. Автоматическое размещение линий Фибрначчи от максимума до минимума видимых баров: Автоматические отложенные ордера (Buy/Sell) Taking Profit 1, Taking Profit 2 как точки разворота и Taking Profit 3 для улучшения возможной прибыли. Лучшее соотношение риска и прибыли. Простой и мощный индикатор Этот индикатор, наряду с
Trend Probability Oscillator
Michael Goh Joon Seng
Индикаторы
Simple to read and powerful, no fancy lines and drawings to clutter your chart or distract you. The trend probability oscillator estimates how likely a trend will continue in a certain period. The cummulator period controls how many bars in the past to use and is a proxy for the timescale the trend probability should hold. The use of a Max Line improves this further by indicating when a trend is likely to reverse. In most cases a trend must lose momentum before reversing. Hence, a trend probabil
Magic Curves
Aleksey Usachev
Индикаторы
Indicator shows balance curves based on magic number for portfolio analysis. It allows to visually estimate different strategies performance on a single symbol. Any of magic number can be hidden by clicking on the value in legend. Parameters: HideAllOnStart - all magics are hidden and can be activated by clicking on its value; MAMode - shows average profit from trades; MAPeriod - Moving average period; Magics - a string with magic numbers separated by comma like "1,2,123". If this field is empty
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Индикаторы
Auto Optimized Bollinger Bands – Адаптивный инструмент волатильности для реального рынка Auto Optimized Bollinger Bands — это продвинутый индикатор для MT4, который улучшает классические полосы Боллинджера, автоматически подбирая оптимальные значения периода и отклонения на основе исторического моделирования сделок. Вместо фиксированных настроек индикатор выполняет оптимизацию в реальном времени, определяя наиболее эффективные параметры на основе поведения цены. Это позволяет полосам динамически
Другие продукты этого автора
SMC Scalper
Zhilwan Hussein
Индикаторы
Only 5 copies $49 next price will be $89 Recommended Pair : XAUUSD, BTCUSD Recommended Timeframe : M15 Recommended Broker : ECN low or zero spread broker MT4 Version The Smart Money SMC Breakout Indicator provides precise Buy/Sell breakout signals based on Smart Money Concepts. It automatically generates 3 Take-Profit levels and a Smart Stop-Loss level , helping traders manage entries and exits with clarity. The indicator includes a professional Statistics Panel with two selectable themes (Blac
My Trading History MT5
Zhilwan Hussein
Утилиты
My Trading History   is a very useful tool for traders to know in which currency pairs, metals, indices, crypto currencies are good for trading , because this tool get all orders that made by you or EA's and organize them by symbols and tell you number of orders that you or EAs made per each symbol and show Portfolio for each symbol  You can customize the dashboard and the dashboard location on the chart as you like.
FREE
My Trading History
Zhilwan Hussein
Утилиты
My Trading History is a very useful tool for traders to know in which currency pairs, metals, indices, crypto currencies are good for trading , because this tool get all orders that made by you or EA's and organize them by symbols and tell you number of orders that you or EAs made per each symbol and show Portfolio for each symbol  You can customize the dashboard and the dashboard location on the chart as you like.
FREE
Pivot Point Multi Method
Zhilwan Hussein
Индикаторы
Pivot Point Multi Method is a fully automatic pivot point indicator and indicate support and resistances (S1,S2,S3,S4,R1,R2,R3,R4) based on four Methods that you can select on of them Pivot point detection and drawing support resistances Methods( Classic ,Camarilla ,Woodie ,Fibonacci) Pivot Point Multi Method is working on all time frames and all currency pairs and gold silver and crypto currencies . Recommended Setting : Pivot_Method    select one of the methods ( Classic ,Camarilla ,Woodie
Didi Trend Scanner MT4
Zhilwan Hussein
5 (1)
Утилиты
Didi Trend Scanner is an indicator for scanning market watch and detect market direction for each Time Frames and give signals for each pair You can make decision of making trades by this scanner that specify market trend direction for you   For each time frame you can add and remove any pairs you want to scan the scanner send alert via push notifications and email 
Trade Manager AIO MT4
Zhilwan Hussein
Утилиты
This Tool Is A Comprehensive And User-Friendly Solution That Covers Every Aspect Of The Trading Process. From Risk Management To Advanced Order Execution And Monitoring, It Provides Traders With A Powerful Set Of Features To Enhance Their Decision-Making And Execution Capabilities In The Forex Market . Alert : This tool not work in strategy tester! MT5 Version Features: Risk Management: Provides tools to set and manage risk levels for each trade, ensuring that traders can control and limit po
Pivot Point Multi Method MT5
Zhilwan Hussein
Индикаторы
Pivot Point Multi Method MT5   Pivot Point Multi Method  MT5  is a fully automatic pivot point indicator and indicate support and resistances (S1,S2,S3,S4,R1,R2,R3,R4) based on four Methods that you can select on of them Pivot point detection and drawing support resistances Methods( Classic ,Camarilla ,Woodie ,Fibonacci) Pivot Point Multi Method Mt5 is working on all time frames and all currency pairs and gold silver and crypto currencies . Recommended Setting : Pivot_Method    select one of t
Didi Trend Scanner MT5
Zhilwan Hussein
Утилиты
Didi Trend Scanner is an indicator for scanning market watch and detect market direction for each Time Frames and give signals for each pair You can make decision of making trades by this scanner that specify market trend direction for you   For each time frame you can add and remove any pairs you want to scan the scanner send alert via push notifications and email 
Trade Manager AIO
Zhilwan Hussein
Утилиты
This Tool Is A Comprehensive And User-Friendly Solution That Covers Every Aspect Of The Trading Process. From Risk Management To Advanced Order Execution And Monitoring, It Provides Traders With A Powerful Set Of Features To Enhance Their Decision-Making And Execution Capabilities In The Forex Market . Alert : This tool not work in strategy tester! MT4 Version Features: Risk Management: Provides tools to set and manage risk levels for each trade, ensuring that traders can control and limit po
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв