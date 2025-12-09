SMC Scalper

Nur 5 Exemplare $49 nächster Preis wird $89 sein

Empfohlene Paare: XAUUSD, BTCUSD Empfohlener Zeitrahmen: M15 Empfohlener Broker: ECN-Broker mit niedrigem oder ohne Spread

MT4-Version

Der Smart Money SMC Breakout Indicator liefert präzise Kauf-/Verkaufs-Ausbruchssignale, die auf dem Smart Money-Konzept basieren.

Er generiert automatisch 3 Take-Profit-Levels und ein Smart Stop-Loss-Level und hilft Händlern, Ein- und Ausstiege mit Klarheit zu verwalten.

Der Indikator enthält ein professionelles Statistik-Panel mit zwei wählbaren Themen (Schwarz/Weiß) und kann zur einfachen Platzierung an eine beliebige Stelle im Chart gezogen werden.

Der Indikator wurde sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader entwickelt und bietet eine klare Visualisierung, präzise Signale und leistungsstarke SMC-basierte Handelsmanagement-Tools.

