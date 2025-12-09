SMC Scalper
- Indikatoren
- Zhilwan Hussein
- Version: 1.22
- Aktualisiert: 9 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Empfohlene Paare: XAUUSD, BTCUSD
Empfohlener Zeitrahmen: M15
Empfohlener Broker: ECN-Broker mit niedrigem oder ohne Spread
Der Smart Money SMC Breakout Indicator liefert präzise Kauf-/Verkaufs-Ausbruchssignale, die auf dem Smart Money-Konzept basieren.
Er generiert automatisch 3 Take-Profit-Levels und ein Smart Stop-Loss-Level und hilft Händlern, Ein- und Ausstiege mit Klarheit zu verwalten.
Der Indikator enthält ein professionelles Statistik-Panel mit zwei wählbaren Themen (Schwarz/Weiß) und kann zur einfachen Platzierung an eine beliebige Stelle im Chart gezogen werden.
Der Indikator wurde sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader entwickelt und bietet eine klare Visualisierung, präzise Signale und leistungsstarke SMC-basierte Handelsmanagement-Tools.