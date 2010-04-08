SMC Scalper

Sólo 5 copias $ 49 próximo precio será de $ 89

Par recomendado: XAUUSD, BTCUSD

Plazo recomendado: M15

Broker Recomendado: ECN broker con spread bajo o cero

Versión MT4

El indicador Smart Money SMC Breakout proporciona señales precisas de compra/venta basadas en conceptos Smart Money.

Genera automáticamente 3 niveles de Take-Profit y un nivel de Smart Stop-Loss, ayudando a los operadores a gestionar las entradas y salidas con claridad.

El indicador incluye un Panel de Estadísticas profesional con dos temas seleccionables (Negro/Blanco) y puede arrastrarse a cualquier lugar del gráfico para facilitar su colocación.

Diseñado tanto para principiantes como para operadores avanzados, ofrece una visualización clara, señales precisas y potentes herramientas de gestión de operaciones basadas en el SMC.

