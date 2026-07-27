Candle Pattern Engine

Candle Pattern Engine — это индикатор для MetaTrader 5, распознающий свечные паттерны на нескольких таймфреймах одновременно. Он сканирует ценовое движение по нескольким выбранным таймфреймам, обнаруживает до 41 классического свечного паттерна и может фильтровать сигналы с помощью выбираемого трендового индикатора, чтобы снизить количество сигналов против тренда.


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Скачайте демо-версию и протестируйте её прямо на своём графике:
Скачать Candle Pattern Engine (Демо)

Обратите внимание: демо-версия работает только с символом EURUSD. На других символах индикатор не запустится. Приобретите полную версию выше, чтобы открыть доступ ко всем символам и таймфреймам.


Основные возможности

1. Сканирование паттернов на нескольких таймфреймах

    • Сканирует настраиваемый список таймфреймов через запятую (например, M5, M15, H1) в одном экземпляре индикатора.
    • Настраиваемый период анализа определяет количество баров, анализируемых на каждом таймфрейме.

2. 41 свечной паттерн в 4 группах

    • Одна свеча: Доджи, Молот, Перевёрнутый молот, Повешенный, Падающая звезда, Доджи-стрекоза (верх/низ), Доджи-надгробие (верх/низ).
    • Две свечи: Бычье/медвежье поглощение, Бычий/медвежий харами и харами-крест, Хомин пиджен, Descending Hawk, Просвет в облаках, Завеса из тёмных облаков, Бычий/медвежий Sash, Бычья/медвежья разделяющая линия, Бычья/медвежья контратака, Пинцет вверху/внизу.
    • Гэп и особые: Бычий кикер, Медвежий кикер.
    • Три свечи: Утренняя звезда, Вечерняя звезда, Три белых солдата, Три чёрные вороны, Три внутренних вверх/вниз, Три внешних вверх/вниз, Две вороны, Upside Gap Two Crows, Advance Block, Три звезды на юге.
    • Каждый паттерн можно включить или отключить независимо.

3. Опциональный трендовый фильтр

    • Выбор из пяти трендовых источников: Пересечение скользящих средних, Parabolic SAR, SuperTrend, RSI или Stochastic.
    • У каждого трендового источника есть собственные настраиваемые параметры (периоды, методы, уровни покупки/продажи, шаг/множитель и т. д.).
    • Фильтрацию по тренду можно полностью отключить, чтобы паттерны определялись независимо от тренда.

4. Оповещения

    • Всплывающие оповещения в терминале.
    • Push-уведомления на мобильное устройство.
    • Оповещения по email.
    • Оповещения срабатывают на последнем закрытом баре и показывают текущее количество сигналов на покупку/продажу в активном окне анализа.

5. Визуализация и тема оформления

    • Прямоугольники границ паттернов с настраиваемой заливкой и цветом.
    • Метки с названиями паттернов, включая обнаруженный таймфрейм.
    • Стрелки направления (бычье/медвежье) с независимыми цветами вверх/вниз.
    • Выбор светлой/тёмной темы панели.


Ключевые преимущества

  • Охватывает широкую, настраиваемую библиотеку свечных паттернов в одном индикаторе вместо множества отдельных инструментов.
  • Снижает количество ложных сигналов за счёт опциональной фильтрации паттернов по тренду.
  • Сканирует несколько таймфреймов одновременно, чтобы не пропускать сетапы, наблюдая только за одним графиком.
  • Гибкая система оповещений позволяет оставаться в курсе событий без постоянного наблюдения за графиком.


Для кого этот индикатор

  • Трейдеры, использующие price action и опирающиеся на свечные формации для определения точек входа и выхода.
  • Трейдеры, которым нужны сигналы паттернов, отфильтрованные по направлению тренда, а не необработанные срабатывания паттернов.
  • Трейдеры, работающие на нескольких таймфреймах, которым нужно последовательное сканирование паттернов сразу на нескольких графиках.


Входные параметры

Группа параметров Параметр Описание
Общие
Общие Период анализа Количество баров для анализа.
Общие Использовать тренд Переключатель включения/отключения фильтрации паттернов по тренду.
Общие Таймфреймы Список таймфреймов для сканирования через запятую.
Тренд
Тренд Тип тренда Выбор трендового индикатора: пересечение скользящих средних, Parabolic SAR, SuperTrend, RSI или Stochastic.
Тренд - MA Cross Быстрый/медленный период, сдвиг, метод Настройки быстрой и медленной скользящих средних.
Тренд - Parabolic SAR Шаг, максимум Стандартные настройки Parabolic SAR.
Тренд - SuperTrend Период, множитель Стандартные настройки SuperTrend.
Тренд - RSI Период, уровень покупки, уровень продажи Период RSI и уровни пересечения, определяющие направление тренда.
Тренд - Stochastic Период K, период D, замедление, уровень покупки, уровень продажи Настройки Stochastic и уровни пересечения, определяющие направление тренда.
Оповещения
Оповещения Всплывающие оповещения Показывать всплывающее оповещение в терминале.
Оповещения Push-уведомления Отправлять push-уведомление на мобильное устройство.
Оповещения Email-оповещения Отправлять оповещение по email.
Отрисовка
Отрисовка Тема Цветовая тема панели (светлая/тёмная).
Отрисовка Заливка рамки / цвет рамки Включение и цвет рамки границ паттерна.
Отрисовка Цвет названия Цвет текста метки с названием паттерна.
Отрисовка Цвет стрелки вверх / вниз Цвета для стрелок бычьего и медвежьего направления.
Паттерны
Паттерны Одна свеча, две свечи, гэп и особые, три свечи Индивидуальные переключатели для всех 41 поддерживаемых паттернов, сгруппированных по количеству свечей.


Итог

  • Candle Pattern Engine обнаруживает до 41 свечного паттерна на нескольких таймфреймах в одном индикаторе.
  • Паттерны можно фильтровать с помощью выбираемого трендового индикатора или оставить без фильтрации.
  • Всплывающие, push- и email-оповещения информируют вас о новых сигналах без необходимости постоянно следить за графиком.


Отказ от ответственности

Торговля на финансовых рынках связана с риском. Данный индикатор не гарантирует какого-либо конкретного результата и не должен использоваться как единственное основание для принятия торговых решений. Он предназначен исключительно для аналитических целей.

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Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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