Candle Pattern Engine
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- Версия: 1.0
- Активации: 16
Candle Pattern Engine — это индикатор для MetaTrader 5, распознающий свечные паттерны на нескольких таймфреймах одновременно. Он сканирует ценовое движение по нескольким выбранным таймфреймам, обнаруживает до 41 классического свечного паттерна и может фильтровать сигналы с помощью выбираемого трендового индикатора, чтобы снизить количество сигналов против тренда.
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🔗 Попробуйте бесплатную демо-версию
Скачайте демо-версию и протестируйте её прямо на своём графике:
Обратите внимание: демо-версия работает только с символом EURUSD. На других символах индикатор не запустится. Приобретите полную версию выше, чтобы открыть доступ ко всем символам и таймфреймам.
Основные возможности
1. Сканирование паттернов на нескольких таймфреймах
- Сканирует настраиваемый список таймфреймов через запятую (например, M5, M15, H1) в одном экземпляре индикатора.
- Настраиваемый период анализа определяет количество баров, анализируемых на каждом таймфрейме.
2. 41 свечной паттерн в 4 группах
- Одна свеча: Доджи, Молот, Перевёрнутый молот, Повешенный, Падающая звезда, Доджи-стрекоза (верх/низ), Доджи-надгробие (верх/низ).
- Две свечи: Бычье/медвежье поглощение, Бычий/медвежий харами и харами-крест, Хомин пиджен, Descending Hawk, Просвет в облаках, Завеса из тёмных облаков, Бычий/медвежий Sash, Бычья/медвежья разделяющая линия, Бычья/медвежья контратака, Пинцет вверху/внизу.
- Гэп и особые: Бычий кикер, Медвежий кикер.
- Три свечи: Утренняя звезда, Вечерняя звезда, Три белых солдата, Три чёрные вороны, Три внутренних вверх/вниз, Три внешних вверх/вниз, Две вороны, Upside Gap Two Crows, Advance Block, Три звезды на юге.
- Каждый паттерн можно включить или отключить независимо.
3. Опциональный трендовый фильтр
- Выбор из пяти трендовых источников: Пересечение скользящих средних, Parabolic SAR, SuperTrend, RSI или Stochastic.
- У каждого трендового источника есть собственные настраиваемые параметры (периоды, методы, уровни покупки/продажи, шаг/множитель и т. д.).
- Фильтрацию по тренду можно полностью отключить, чтобы паттерны определялись независимо от тренда.
4. Оповещения
- Всплывающие оповещения в терминале.
- Push-уведомления на мобильное устройство.
- Оповещения по email.
- Оповещения срабатывают на последнем закрытом баре и показывают текущее количество сигналов на покупку/продажу в активном окне анализа.
5. Визуализация и тема оформления
- Прямоугольники границ паттернов с настраиваемой заливкой и цветом.
- Метки с названиями паттернов, включая обнаруженный таймфрейм.
- Стрелки направления (бычье/медвежье) с независимыми цветами вверх/вниз.
- Выбор светлой/тёмной темы панели.
Ключевые преимущества
- Охватывает широкую, настраиваемую библиотеку свечных паттернов в одном индикаторе вместо множества отдельных инструментов.
- Снижает количество ложных сигналов за счёт опциональной фильтрации паттернов по тренду.
- Сканирует несколько таймфреймов одновременно, чтобы не пропускать сетапы, наблюдая только за одним графиком.
- Гибкая система оповещений позволяет оставаться в курсе событий без постоянного наблюдения за графиком.
Для кого этот индикатор
- Трейдеры, использующие price action и опирающиеся на свечные формации для определения точек входа и выхода.
- Трейдеры, которым нужны сигналы паттернов, отфильтрованные по направлению тренда, а не необработанные срабатывания паттернов.
- Трейдеры, работающие на нескольких таймфреймах, которым нужно последовательное сканирование паттернов сразу на нескольких графиках.
Входные параметры
|Группа параметров
|Параметр
|Описание
|Общие
|Общие
|Период анализа
|Количество баров для анализа.
|Общие
|Использовать тренд
|Переключатель включения/отключения фильтрации паттернов по тренду.
|Общие
|Таймфреймы
|Список таймфреймов для сканирования через запятую.
|Тренд
|Тренд
|Тип тренда
|Выбор трендового индикатора: пересечение скользящих средних, Parabolic SAR, SuperTrend, RSI или Stochastic.
|Тренд - MA Cross
|Быстрый/медленный период, сдвиг, метод
|Настройки быстрой и медленной скользящих средних.
|Тренд - Parabolic SAR
|Шаг, максимум
|Стандартные настройки Parabolic SAR.
|Тренд - SuperTrend
|Период, множитель
|Стандартные настройки SuperTrend.
|Тренд - RSI
|Период, уровень покупки, уровень продажи
|Период RSI и уровни пересечения, определяющие направление тренда.
|Тренд - Stochastic
|Период K, период D, замедление, уровень покупки, уровень продажи
|Настройки Stochastic и уровни пересечения, определяющие направление тренда.
|Оповещения
|Оповещения
|Всплывающие оповещения
|Показывать всплывающее оповещение в терминале.
|Оповещения
|Push-уведомления
|Отправлять push-уведомление на мобильное устройство.
|Оповещения
|Email-оповещения
|Отправлять оповещение по email.
|Отрисовка
|Отрисовка
|Тема
|Цветовая тема панели (светлая/тёмная).
|Отрисовка
|Заливка рамки / цвет рамки
|Включение и цвет рамки границ паттерна.
|Отрисовка
|Цвет названия
|Цвет текста метки с названием паттерна.
|Отрисовка
|Цвет стрелки вверх / вниз
|Цвета для стрелок бычьего и медвежьего направления.
|Паттерны
|Паттерны
|Одна свеча, две свечи, гэп и особые, три свечи
|Индивидуальные переключатели для всех 41 поддерживаемых паттернов, сгруппированных по количеству свечей.
Итог
- Candle Pattern Engine обнаруживает до 41 свечного паттерна на нескольких таймфреймах в одном индикаторе.
- Паттерны можно фильтровать с помощью выбираемого трендового индикатора или оставить без фильтрации.
- Всплывающие, push- и email-оповещения информируют вас о новых сигналах без необходимости постоянно следить за графиком.
Отказ от ответственности
Торговля на финансовых рынках связана с риском. Данный индикатор не гарантирует какого-либо конкретного результата и не должен использоваться как единственное основание для принятия торговых решений. Он предназначен исключительно для аналитических целей.