Candle Pattern Engine
- 指标
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- 版本: 1.0
- 激活: 16
Candle Pattern Engine（蜡烛图形态引擎）是一款适用于 MetaTrader 5 的多周期蜡烛图形态识别指标。它可以同时扫描多个选定周期的价格走势，识别多达 41 种经典蜡烛图形态，并可选择使用趋势指标对信号进行过滤，以减少逆势形态带来的干扰。
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下载演示版，直接在您的图表上进行测试：
请注意：演示版仅限 EURUSD 品种使用，其他品种将无法加载该指标。请购买上方完整版以解锁所有品种和时间周期。
主要功能
1. 多周期形态扫描
- 在单个指标实例中扫描可自定义的、以逗号分隔的周期列表（例如 M5、M15、H1）。
- 可自定义的回溯周期用于控制每个时间周期分析的K线数量。
2. 4 大类共 41 种蜡烛图形态
- 单根K线：十字星、锤子线、倒锤子线、上吊线、流星线、蜻蜓十字（顶/底）、墓碑十字（顶/底）。
- 双根K线：看涨/看跌吞没、看涨/看跌孕线及孕线十字、家鸽形态、下降鹰形态、刺透形态、乌云盖顶、看涨/看跌腰带线、看涨/看跌分离线、看涨/看跌反击线、顶部/底部平头（镊子）。
- 跳空及特殊形态：看涨反冲线、看跌反冲线。
- 三根K线：启明星、黄昏星、红三兵、三只乌鸦、三内部上涨/下跌、三外部上涨/下跌、双鸦形态、向上跳空双鸦、大敌当前形态、南方三星。
- 每种形态均可独立启用或禁用。
3. 可选趋势过滤器
- 可从五种趋势来源中选择：均线交叉、抛物线转向（SAR）、SuperTrend、RSI 或 随机指标（Stochastic）。
- 每种趋势来源都有各自可配置的参数（周期、方法、买卖水平、步长/乘数等）。
- 可完全关闭趋势过滤功能，使形态识别不受趋势影响。
4. 提醒功能
- 终端弹窗提醒。
- 推送通知至手机。
- 邮件提醒。
- 提醒在最近一根已完成的K线上触发，并汇总当前回溯窗口内的买卖信号数量。
5. 可视化与主题
- 可配置填充和颜色的形态边界框。
- 形态名称标签，包含所识别到的时间周期。
- 看涨/看跌方向箭头，上下箭头颜色可独立设置。
- 面板浅色/深色主题可选。
主要优势
- 在单一指标中涵盖丰富且可配置的蜡烛图形态库，无需使用多个单一形态工具。
- 通过可选的趋势过滤，减少虚假信号。
- 同时扫描多个时间周期，避免因只关注单一图表而错过交易机会。
- 灵活的提醒方式让你无需持续盯盘也能及时掌握动态。
适用人群
- 依靠蜡烛图形态判断入场和离场时机的价格行为交易者。
- 希望获得经趋势方向过滤后的形态信号，而非原始形态命中结果的交易者。
- 需要在多个图表上保持一致形态扫描的多周期交易者。
输入参数
|参数分组
|参数
|说明
|常规设置
|常规
|回溯周期
|分析的K线数量。
|常规
|使用趋势
|用于开启/关闭形态的趋势过滤功能。
|常规
|时间周期
|以逗号分隔的待扫描时间周期列表。
|趋势
|趋势
|趋势类型
|选择趋势指标：均线交叉、抛物线转向（SAR）、SuperTrend、RSI 或随机指标。
|趋势 - 均线交叉
|快/慢周期、位移、方法
|快速和慢速移动平均线的设置。
|趋势 - 抛物线转向
|步长、最大值
|标准的抛物线转向（SAR）设置。
|趋势 - SuperTrend
|周期、乘数
|标准的 SuperTrend 设置。
|趋势 - RSI
|周期、买入水平、卖出水平
|RSI 周期以及用于判断趋势方向的交叉水平。
|趋势 - 随机指标
|K周期、D周期、减速、买入水平、卖出水平
|随机指标设置以及用于判断趋势方向的交叉水平。
|提醒
|提醒
|弹窗提醒
|在终端显示弹窗提醒。
|提醒
|推送提醒
|向手机发送推送通知。
|提醒
|邮件提醒
|发送邮件提醒。
|绘图设置
|绘图
|主题
|面板颜色主题（浅色/深色）。
|绘图
|边框填充 / 边框颜色
|启用并设置形态边界框的颜色。
|绘图
|名称颜色
|形态名称标签的文字颜色。
|绘图
|上升/下降箭头颜色
|看涨和看跌方向箭头的颜色。
|形态
|形态
|单根K线、双根K线、跳空及特殊、三根K线
|按K线数量分组，对全部 41 种支持的形态进行单独开关设置。
总结
- Candle Pattern Engine 在单一指标中即可跨多个时间周期识别多达 41 种蜡烛图形态。
- 形态可通过可选的趋势指标进行过滤，也可不加过滤直接使用。
- 弹窗、推送和邮件提醒让你无需持续盯盘也能及时获知新信号。
免责声明
金融市场交易存在风险。本指标不保证任何特定结果，不应作为交易决策的唯一依据。本指标仅用于分析目的。