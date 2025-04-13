Reversal Bands
- Индикаторы
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- Версия: 1.60
- Обновлено: 19 апреля 2025
- Активации: 10
Reversal Bands - индикатор разработан для анализа волатильности и применения результатов в торговле. Дает сигналы направления цены по тренду и на ранних стадиях разворота.
Возможности индикатора
Пояснение входных параметров
Возможности индикатора
- В основе работы индикатора находятся скоростные линии, построенные по принципам ускорения и замедления волатильности с применением степени сглаживания.
- Движущей силой линия является волатильность, чем она больше тем сильнее отклоняются линии от цены.
- Красные стрелки, свечи и скоростные линии показывают восходящую волатильность, что подходит для бычего направления.
- Голубые стрелки, свечи и скоростные линии показывают нисходящую волатильность, что подходит для медвежьего направления.
- Если трендовое направление затяжное восходящее и скоростные линии выше цены, обратные сигналы чаще всего показывают коррекцию перед продолжением бычьего тренда.
- Также Если трендовое направление затяжное нисходящее и скоростные линии ниже цены, обратные сигналы чаще всего показывают коррекцию перед продолжением медвежьего тренда.
- Для удобства линии и стрелки скоростных линий продублированы на самом графике. Так же можно пользоваться скоростными линиями для слежения за силой волатильности.
- Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых тайм-фреймах.
- Адаптивный к Любому Рынку и Тайм-фрейму, входные параметры позволяют трейдеру самостоятельно настроить индикатор под себя.
- Имеется несколько типов оповещений.
- Индикатор можно использовать как самостоятельную торговую систему, а также как дополнение к другим торговым системам для анализа волатильности.
Пояснение входных параметров
- Signal Appearance mode - Появление сигнала на текущей свече или на закрытии свечи. Если сигнал появляется на текущей свече - возможно мерцание стрелки, если на закрытии - то стрелка не исчезнет никогда.
- Display Mode - Режим отображения скоростных линий и свечей на графике.
- Applying Smoothing Amount - Режим применения сглаживания, изменять исходя из Тайм-фрейма и рыночной волатильности. Для младших Тайм-Фреймов применять большее сглаживание, для старших - небольшое.